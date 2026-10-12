Η Άννα Παπαδοπούλου μηνύει τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο για εξύβριση και απειλή

Η Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), προσέφυγε σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, στη Δικαιοσύνη. Κατέθεσε μήνυση ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν γραμματέα αυτοοργάνωσης, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Η νομική αυτή ενέργεια αφορά τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής, για περιστατικά που, σύμφωνα με την ίδια, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος τηλεοπτικής εκπομπής.

Οι καταγγελίες και η προσφυγή στη δικαιοσύνη

Η μήνυση της κυρίας Παπαδοπούλου αφορά περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα στις 7 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της τηλεοπτικής εκπομπής «Χωρίς Χρώμα» του ART TV. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. καταγγέλλει ότι υπήρξε απρόκλητη προσωπική επίθεση εναντίον της από τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο.

Ειδικότερα, η Άννα Παπαδοπούλου υποστηρίζει πως ο κ. Κωνσταντόπουλος την αποκάλεσε «σκουπίδι». Επιπλέον, δηλώνει ότι ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, δημιουργώντας ένα κλίμα εκφοβισμού.

Αίτημα για διερεύνηση και αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού

Κεντρικό στοιχείο της προσφυγής της Άννας Παπαδοπούλου αποτελεί το αίτημα να διερευνηθούν πλήρως τα καταγγελλόμενα περιστατικά. Αυτό περιλαμβάνει και όσα φέρεται να συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα, πέρα δηλαδή από αυτά που μεταδόθηκαν ζωντανά.

Για τον σκοπό αυτό, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ζητά ρητά την αναζήτηση, προσκόμιση και αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού. Το υλικό αυτό αφορά τόσο τις κάμερες που βρίσκονται εντός του στούντιο όσο και τις κάμερες ασφαλείας του τηλεοπτικού σταθμού. Παράλληλα, ζητά την εξέταση των αυτοπτών μαρτύρων, ώστε να διακριβωθούν οι συνθήκες και το ακριβές περιεχόμενο των καταγγελλόμενων περιστατικών.

Η θέση του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και η πολιτική αντιπαράθεση

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, γραμματέας αυτοοργάνωσης και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αμφισβήτησε ευθέως την πολιτική συνέπεια της κυρίας Παπαδοπούλου. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, εξαπέλυσε προσωπικές αιχμές εναντίον της.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κωνσταντόπουλος ανέφερε πως «Την προοδευτική παράταξη δεν την έχετε τιμήσει. Αλλάζετε θέση αναλόγως πού βρίσκεστε. Δεν έχετε ούτε θέση, ούτε άποψη, ούτε πρόγραμμα». Αυτή η δήλωση αποτελεί μέρος της σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα δύο πολιτικά πρόσωπα.

Αίτημα για διαγραφή και τα όρια της πολιτικής διαφωνίας

Μετά τα καταγγελλόμενα, η Άννα Παπαδοπούλου προχώρησε σε δημόσια παρέμβαση, ζητώντας από τη Χαριλάου Τρικούπη να προχωρήσει στη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Με την κίνησή της αυτή, θέτει ευθέως ζήτημα πολιτικής και ηθικής ευθύνης της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για τη συμπεριφορά του στελέχους του.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. υπογραμμίζει με την έγκλησή της ότι η πολιτική διαφωνία δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για εξυβριστικές, εκφοβιστικές και απειλητικές συμπεριφορές. Η υπόθεση αυτή θέτει στο επίκεντρο τα όρια της συμπεριφοράς κατά την πολιτική αντιπαράθεση, ζητώντας την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki