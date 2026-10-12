Το μήνυμα Μητσοτάκη για το 25% είχε αποδέκτες εντός και εκτός ΝΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στο όριο του 25% για την εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνοντας ότι θα εξέταζε την αποχώρησή του από την ηγεσία του κόμματος εάν αυτό υποχωρούσε σε ένα τέτοιο ποσοστό στις επόμενες εκλογές. Η δήλωση αυτή εκλαμβάνεται ως ένα μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες, τόσο εντός όσο και εκτός του κυβερνώντος κόμματος.

Το όριο της εκλογικής αποτυχίας και το εσωτερικό της ΝΔ

Προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, η τοποθέτηση του πρωθυπουργού μπορεί να ερμηνευθεί ως μια προσπάθεια να προκαθοριστούν τα κριτήρια της εκλογικής αποτυχίας. Με το σημείο αναφοράς να τοποθετείται σε ένα τόσο χαμηλό ποσοστό, μια επίδοση που θα είναι υψηλότερη από το 25%, ακόμα και αν δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία, θα μπορούσε να δώσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη το περιθώριο να επικαλεστεί την πρωτιά και τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα.

Η αναφορά αυτή επιχειρεί να περιορίσει τα περιθώρια για σενάρια διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος μετά τις εκλογές. Ενδεχομένως, η δήλωση γίνεται εκ του ασφαλούς, καθώς ο πρωθυπουργός πιστεύει πως δεν υπάρχει περίπτωση να συγκεντρώσει ένα τόσο χαμηλό ποσοστό. Ωστόσο, δεν προκύπτει ότι ένα αποτέλεσμα της τάξης του 27% ή του 29% δεν θα οδηγούσε σε πολιτικές αναταράξεις ή σε ισχυρές γκρίνιες εντός του κόμματος. Όλα θα εξαρτηθούν από το εύρος των απωλειών, τον συσχετισμό των κομμάτων και τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Η διάκριση ανάμεσα στον επιθυμητό στόχο της αυτοδυναμίας και στο αποτέλεσμα που θα δικαιολογούσε αλλαγή ηγεσίας δημιουργεί μια ενδιάμενη περιοχή, την οποία ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να επιχειρήσει να υπερασπιστεί.

Οι αποδέκτες εκτός Νέας Δημοκρατίας και ο Αντώνης Σαμαράς

Ένας σημαντικός αποδέκτης του μηνύματος είναι ο χώρος της δεξιάς αμφισβήτησης, με επίκεντρο τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία να πορευτεί στις δεύτερες εκλογές με άλλον αρχηγό. Στην ίδια συνέντευξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τη διεύρυνση της ΝΔ, επικαλούμενος την ιδρυτική παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Αυτή η παρέμβαση εντάσσεται στη σύγκρουση για τη φυσιογνωμία της παράταξης.

Υπό αυτή την οπτική, η συζήτηση για το 25% συνδέει τις διαρροές ψηφοφόρων με ένα ευρύτερο ερώτημα: Ποιος μπορεί να κρατήσει ενωμένη και εκλογικά ισχυρή τη Νέα Δημοκρατία; Επιπλέον, η δήλωση αποτελεί απάντηση σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση μπορεί να εκδηλώσει ο Αντώνης Σαμαράς μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών. Αποτελεί επίσης απάντηση σε οποιαδήποτε πίεση μπορεί να ασκήσει ο Αντώνης Σαμαράς για αλλαγή ηγεσίας, προκειμένου ο ίδιος να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις δεύτερες εκλογές. Ως μέτρο σύγκρισης, άλλωστε, υπάρχει πάντα και το 18% που ο ίδιος είχε λάβει στις εκλογές του 2012.

Το μήνυμα προς την κομματική βάση

Προς την κομματική βάση, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη μπορεί να διαβαστεί ως μια προειδοποίηση. Η ψήφος διαμαρτυρίας, σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, θα μπορούσε να έχει συνέπειες μεγαλύτερες από μια προσωρινή αποδυνάμωση της κυβέρνησης. Μια σοβαρή υποχώρηση του κόμματος σε χαμηλά ποσοστά θα μπορούσε να ανοίξει ταυτόχρονα ζήτημα κυβερνησιμότητας της χώρας και ζήτημα ηγεσίας εντός της Νέας Δημοκρατίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki