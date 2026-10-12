Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ φέρνει προς συζήτηση την ενδεχόμενη στενότερη σχέση με την ΕΕ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, πρόκειται να ανοίξει τη συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων αναφορικά με την πιθανότητα στενότερων δεσμών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην εξέταση του ενδεχομένου μιας νέας συμφωνίας για το Brexit, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και ταυτόχρονα να συμβάλει στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της μετανάστευσης. Η συζήτηση αυτή αναμένεται να ξεκινήσει με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της θερινής ανάπαυλας.

Η πρόταση για στενότερους δεσμούς

Ο Άντι Μπέρναμ, ως ο τρέχων πρωθυπουργός της Βρετανίας, θα φέρει ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων ένα κρίσιμο θέμα προς εξέταση: το ενδεχόμενο μιας νέας, στενότερης σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αναζήτησης μιας αναθεωρημένης συμφωνίας για το Brexit, η οποία θα ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες της χώρας.

Κεντρικοί άξονες της πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού είναι η επιδίωξη οικονομικής ανάπτυξης και η βελτίωση του ελέγχου της μετανάστευσης. Ο κ. Μπέρναμ επιδιώκει να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό διάλογο στο κοινοβούλιο, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πιθανές οδοί για την αναμόρφωση των σχέσεων της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η στάση του Άντι Μπέρναμ και η διαφορά με τον προκάτοχο

Ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είχε ενεργά υποστηρίξει την παραμονή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016, δηλώνει πλέον με σαφήνεια ότι η χώρα δεν έχει αποκομίσει τα προσδοκώμενα οφέλη από την υλοποίηση του Brexit. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί αναγκαίο να εξεταστούν οι σχέσεις με την ΕΕ με «ηρεμία και διαύγεια», επιδιώκοντας μια ρεαλιστική προσέγγιση.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του κ. Μπέρναμ σηματοδοτεί μια σαφή διαφοροποίηση από την πολιτική του προκατόχου του, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είχε επιλέξει να αποφύγει την αναζωπύρωση της πολεμικής γύρω από τις σχέσεις της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σημερινός πρωθυπουργός επιθυμεί να θέσει το ζήτημα σε ανοιχτή συζήτηση εντός της Βουλής, αναζητώντας νέες λύσεις.

Το μήνυμα από την Ντάουνινγκ Στριτ

Σύμφωνα με πηγή από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Άντι Μπέρναμ αντιλαμβάνεται πλήρως γιατί ορισμένοι πολιτικοί διστάζουν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, ότι δηλαδή το Brexit δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί στο παρελθόν. Ωστόσο, η ίδια πηγή τόνισε ότι έχει φτάσει η στιγμή για μια διαφορετική συζήτηση, η οποία θα αφορά τη μακροπρόθεσμη μορφή των σχέσεων της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πηγή συμπλήρωσε ότι θα επρόκειτο για «σοβαρή παράλειψη καθήκοντος» εάν η κυβέρνηση προσκολληθεί στο υφιστάμενο status quo και δεν επιδιώξει την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας που θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη. Ο Άντι Μπέρναμ, στο πλαίσιο της προσέγγισής του, θα απευθυνθεί σε όλες τις πολιτικές πλευρές, ζητώντας την υποστήριξή τους, με το επιχείρημα ότι θα ήταν ανεύθυνο να αγνοηθεί η δυνατότητα μιας νέας συμφωνίας.

Η διάθεση της βρετανικής κοινής γνώμης

Από την περίοδο της υλοποίησης του Brexit, έχει καταγραφεί μια βελτίωση στη διάθεση της βρετανικής κοινής γνώμης απέναντι στην προοπτική μιας ενδεχόμενης επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προκύπτει από πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Αυτό υποδηλώνει μια μεταβολή στις απόψεις των πολιτών σχετικά με το μέλλον των σχέσεων της χώρας με την Ένωση, μετά την αποχώρηση.

Παρόλα αυτά, η υποστήριξη αυτή παρουσιάζει δραστική μείωση όταν οι πολίτες ερωτώνται για συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η συμβολή της Βρετανίας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ή η πιθανή ένταξη στην ευρωζώνη. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ότι, ενώ υπάρχει μια γενικότερη επιθυμία για στενότερους δεσμούς, οι οικονομικές και νομισματικές πτυχές της πλήρους ένταξης παραμένουν σημεία προβληματισμού και επιφυλακτικότητας για τους Βρετανούς πολίτες.

Με πληροφορίες από: Reader