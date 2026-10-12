Μιλένα Αποστολάκη: «Τραπεζικός αποκλεισμός για εκατομμύρια πολίτες»

Τον κίνδυνο δημιουργίας πολιτών δύο ταχυτήτων εξαιτίας της δραστικής συρρίκνωσης του τραπεζικού δικτύου, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αναδεικνύει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη. Η κ. Αποστολάκη κατέθεσε Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ζητώντας μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, 67 δήμοι στην Ελλάδα δεν διαθέτουν κανένα τραπεζικό κατάστημα, ενώ εκατομμύρια πολίτες απέχουν σημαντικά από τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού.

Επίκαιρη ερώτηση για τη συρρίκνωση του δικτύου

Η Μιλένα Αποστολάκη, μέσω της Επίκαιρης Ερώτησής της, έθεσε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, το ζήτημα της δραστικής μείωσης των τραπεζικών καταστημάτων στη χώρα. Η βουλευτής υπογραμμίζει ότι αυτή η συρρίκνωση οδηγεί στη δημιουργία πολιτών δύο ταχυτήτων, με σοβαρές επιπτώσεις, ειδικά για τους κατοίκους της περιφέρειας.

Η ερώτηση αναδεικνύει την ανάγκη για λήψη συγκεκριμένων μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση των πολιτών σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και μετρητά, αντιμετωπίζοντας τον τραπεζικό αποκλεισμό που βιώνουν πολλές περιοχές.

Δραματική μείωση των τραπεζικών καταστημάτων

Η κ. Αποστολάκη επισημαίνει, βασιζόμενη σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τη σημαντική μείωση των τραπεζικών καταστημάτων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, τα καταστήματα μειώθηκαν από 4.097 το 2008 σε μόλις 1.352 το 2025. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση κατά 67% για την Ελλάδα, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το 45,9% που καταγράφηκε στην Ευρωζώνη.

Παράλληλα, η βουλευτής αναφέρει ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν το 2025 καθαρά κέρδη ύψους 4,65 δισ. ευρώ, ενώ οι διανομές προς τους μετόχους τους ανήλθαν σε 2,83 δισ. ευρώ.

Γεωχωρική ανάλυση: Η απόσταση από τις υπηρεσίες

Νεότερα στοιχεία γεωχωρικής ανάλυσης, τα οποία παραθέτει η Μιλένα Αποστολάκη, καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος της πρόσβασης σε τραπεζικές υπηρεσίες. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτες απέχουν περισσότερα από 5 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο τραπεζικό κατάστημα.

Επιπλέον, 67 δήμοι της χώρας, στους οποίους κατοικούν σχεδόν μισό εκατομμύριο πολίτες, δεν διαθέτουν κανένα τραπεζικό κατάστημα. Όσον αφορά τα ΑΤΜ, περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια πολίτες απέχουν πάνω από 5 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο, με το 96,1% αυτών να κατοικεί εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Ακόμη και στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, περισσότεροι από ένας στους πέντε κατοίκους βρίσκονται σε απόσταση άνω των 5 χιλιομέτρων από ένα ΑΤΜ, αναδεικνύοντας ένα ευρύτερο πρόβλημα πρόσβασης.

Η θέση της βουλευτού για την ψηφιοποίηση

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ένα ΑΤΜ δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα τραπεζικό κατάστημα. Ωστόσο, η πρόσβαση έστω και σε ένα ΑΤΜ αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση για την εξασφάλιση πρόσβασης στα μετρητά, κάτι που δεν είναι εφικτό για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Η κ. Αποστολάκη υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, η οποία συμβάλλει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων των τραπεζών, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την εγκατάλειψη ολόκληρων περιοχών της χώρας από τις τραπεζικές υπηρεσίες.

Αιτήματα για μέτρα και υποχρεώσεις

Με την Επίκαιρη Ερώτηση, η Μιλένα Αποστολάκη ζητά από την κυβέρνηση τη θέσπιση δεσμευτικών κριτηρίων για την ελάχιστη γεωγραφική κάλυψη. Αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να βασίζονται στην πραγματική οδική απόσταση και στον χρόνο μετάβασης των πολιτών προς τις τραπεζικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, ζητά να προηγείται αξιολόγηση των κοινωνικών και γεωγραφικών επιπτώσεων πριν από το κλείσιμο οποιουδήποτε καταστήματος ή την κατάργηση ΑΤΜ. Τέλος, η βουλευτής ζητά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τις περιοχές που αντιμετωπίζουν τραπεζικό αποκλεισμό, ώστε η υψηλή κερδοφορία των συστημικών τραπεζών να συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις φυσικής παρουσίας, εξυπηρέτησης και καθολικής πρόσβασης των πολιτών σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και μετρητά.

Με πληροφορίες από: Reader