Ο Παύλος Χρηστίδης για εκλογές, ΠΑΣΟΚ και την επίθεση στην Ελευσίνα

Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα είχε ήδη προχωρήσει σε εκλογές εάν τα ποσοστά της ήταν αυτά που περιγράφει, εξέφρασε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Ο κ. Χρηστίδης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του Open, αναφέρθηκε επίσης στις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ, καθώς και στην πρόσφατη επίθεση σε βάρος 30χρονου στην Ελευσίνα.

Εκλογές και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας

Ο Παύλος Χρηστίδης τόνισε πως εάν η Νέα Δημοκρατία κατείχε τα ποσοστά που οι εκπρόσωποί της περιγράφουν ως υπαρκτά, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε ήδη προκηρύξει εκλογές. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο βασικός λόγος που δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν διαθέτει ούτε το 25% που η ίδια θέτει ως πήχη.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι δεν υφίσταται ούτε ο στόχος της αυτοδυναμίας, ούτε οι αναγωγές, ούτε η περιγραφή μιας ιδανικής κατάστασης που κάποιοι επιδιώκουν να προβάλουν εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν την αμφισβήτηση της εκλογικής δυναμικής της κυβερνητικής παράταξης, όπως αυτή παρουσιάζεται.

Οι προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενος στις βασικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Χρηστίδης υπογράμμισε ότι αυτές συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών. Δήλωσε πως όσοι κυκλοφορούν καθημερινά αντιλαμβάνονται την πολύ μεγάλη ανάγκη για πολιτική αλλαγή, η οποία, όπως είπε, ξεπερνά το 70% σε όλες τις δημοσκοπήσεις.

Για το ΠΑΣΟΚ, ο στόχος είναι να εκφράσει την ανάγκη για ευημερία και περισσότερες ευκαιρίες στους πολίτες. Ο κ. Χρηστίδης εξήγησε τι σημαίνει μια ψήφος στο ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας συγκεκριμένες προτάσεις όπως η 13η σύνταξη, ο 13ος μισθός στον δημόσιο τομέα, η κατάργηση του 13ωρου στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η διασφάλιση της ασφάλειας, της προοπτικής και της αξιοπιστίας.

Επίθεση στην Ελευσίνα και το μήνυμα κατά της βίας

Σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε ένας 30χρονος στην Ελευσίνα και τη φερόμενη παρουσία ακροδεξιών οργανώσεων, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Έστειλε ένα σαφές μήνυμα απέναντι στη βία και την ακροδεξιά, τονίζοντας την σοβαρότητα του περιστατικού.

Ο κ. Χρηστίδης περιέγραψε την επίθεση ως δολοφονική, όπου ένας άνθρωπος έβγαλε μαχαίρι για να χτυπήσει κάποιον άλλον. Το γεγονός ότι στην πορεία αποδεικνύεται πως ο δράστης έχει μια συγκεκριμένη ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα, επιβεβαιώνει, κατά τον βουλευτή, την ύπαρξη διαφόρων πυρήνων ανά τη χώρα. Αυτοί οι πυρήνες, εμπνευσμένοι ίσως από όσα έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, βγαίνουν στις γειτονιές απειλώντας και επιτιθέμενοι σε κόσμο, κάτι που χαρακτήρισε παντελώς αδιανόητο.

Η δημοκρατία απέναντι στη βία

Ο Παύλος Χρηστίδης έκλεισε τις δηλώσεις του υπογραμμίζοντας την ανάγκη η δημοκρατική πολιτεία να αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα κάθε μορφή βίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τονίζοντας ότι δεν χωρά κανένα ξέπλυμα σε ανθρώπους που δολοφόνησαν και έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ανέφερε ότι όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα έρχονται στο φως τηλεφωνικές συνομιλίες και όλα τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την περίοδο, τα οποία έχουν ήδη βιωθεί. Κατέληξε με το μήνυμα ότι η δημοκρατία μας είναι ισχυρή, αλλά επειδή τα αντανακλαστικά της πολλές φορές πέφτουν, πρέπει όλοι να στείλουν ένα σαφές μήνυμα: ότι η δημοκρατία ούτε φοβάται ούτε εκβιάζεται.

Με πληροφορίες από: Topontiki