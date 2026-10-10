Σάλος στην Αϊόβα με σατανιστική προσευχή σε συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Μια απρόσμενη έναρξη σημάδεψε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της πόλης Οτούμουα στην Αϊόβα, όταν ο Ματ Ντάλμπεϊ, πρώην μέλος του συμβουλίου, επέλεξε να ανοίξει τη διαδικασία με μια σατανιστική επίκληση. Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις εντός της αίθουσας, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας και της πολιτικής του δήμου σχετικά με τις εναρκτήριες επικλήσεις.

Η έναρξη της συνεδρίασης και οι αντιδράσεις

Ο Ματ Ντάλμπεϊ, πρώην σύμβουλος του δήμου, ξεκίνησε τη συνεδρίαση με μια επίκληση που περιλάμβανε αναφορές στον «σκοτεινό πατέρα» και την «επιθυμία του Εωσφόρου για γνώση», ολοκληρώνοντας με τη φράση «Χαίρε Σατανά». Η κίνηση αυτή προκάλεσε άμεσα την έκπληξη και την έντονη αντίδραση των παρευρισκομένων.

Αμέσως μετά την ανάκρουση του όρκου προς τη σημαία και την ολοκλήρωση της επίκλησης του Ντάλμπεϊ, ο πάστορας της περιοχής, Ρικ Μπικ, διέκοψε τη ροή της συνεδρίασης. Ο πάστορας απαίτησε την άμεση παρέμβαση των αρχών, υποστηρίζοντας πως η σατανιστική επίκληση αποτελούσε «κατάρα για την πόλη» και ζητώντας να γίνει μια συμβολική πράξη ανατροπής της.

Η παρέμβαση του δημάρχου και οι δηλώσεις του

Μπροστά στις αντιδράσεις, η Κάρα Γκάλογουεϊ, μέλος του συμβουλίου, προσπάθησε να παραπέμψει το θέμα στη φάση των τοποθετήσεων του κοινού. Ωστόσο, ο δήμαρχος Μπέντζαμιν Φουτ αποφάσισε να παρέμβει άμεσα, τηρώντας 30 δευτερόλεπτα σιγής, τα οποία χαρακτήρισε ως χρόνο για προσευχή ή περισυλλογή.

Σε μεταγενέστερες δηλώσεις του, ο δήμαρχος Φουτ τόνισε ότι η συγκεκριμένη προσευχή που ακούστηκε δεν αντιπροσωπεύει την πίστη, τις αξίες ή την τοπική κοινωνία της πόλης. Η δήλωσή του αυτή υπογράμμισε την προσπάθεια του δήμου να διαχωρίσει τη θέση του από το περιεχόμενο της επίκλησης.

Η θέση του πρώην συμβούλου και του «Σατανικού Ναού»

Ο Ματ Ντάλμπεϊ, ο οποίος είναι μέλος του «Σατανικού Ναού της Αϊόβα», παρείχε εξηγήσεις για την πράξη του. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη επίκληση χρησιμοποιείται συχνά από την ομάδα του. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η χρήση της δεν υποδηλώνει πίστη σε κάποια σατανική θεότητα, αλλά αποτελεί μέρος των πρακτικών τους.

Την ίδια στιγμή, το δημοτικό συμβούλιο Μπιλ Χόφμαν αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της προσευχής. Παρόλα αυτά, ο Χόφμαν σημείωσε ότι σέβεται το συνταγματικό δικαίωμα του καθενός στην ελευθερία της έκφρασης, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη διαφορετικών απόψεων και πεποιθήσεων.

Η πολιτική του δήμου για τις επικλήσεις

Η διαμάχη αυτή έφερε στο προσκήνιο την πολιτική που υιοθέτησε ο δήμος τον Ιανουάριο σχετικά με τις εναρκτήριες επικλήσεις. Η σχετική απόφαση ορίζει ότι ο δήμος δεν υιοθετεί καμία συγκεκριμένη θρησκεία. Ωστόσο, επιτρέπει την εκπροσώπηση της θρησκευτικής ποικιλομορφίας της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων όλων των δογμάτων ή και της απουσίας πίστης.

Η Κάρα Γκάλογουεϊ υπενθύμισε πως είχε εκφράσει εξ αρχής επιφυλάξεις για τη θέσπιση των επικλήσεων. Είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο νομικών και οικονομικών επιπτώσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν. Όπως σημείωσε, η διατήρηση μιας ουδέτερης στάσης επιβάλλει την αποδοχή διαφορετικών οπτικών, ακόμη και όταν αυτές προκαλούν ισχυρές διαφωνίες στην τοπική κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta