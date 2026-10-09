Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις σχετικά με το κύκλωμα εικονικών εταιρειών και την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Ο κ. Καμπούρης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ.

Η νοσηλεία του Φίλιππου Καμπούρη

Χθες, ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωσε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με συμπτώματα μουδιάσματος, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και παραμένει νοσηλευόμενος υπό φρούρηση.

Παρόλο που ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο, οι πρώτες εξετάσεις που του έγιναν δεν επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό αυτό.

Η έρευνα των αρχών και η ζημία στο Δημόσιο

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, ανέφερε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ότι η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Αφορμή στάθηκε μια επώνυμη καταγγελία από εργαζόμενη, η οποία οδήγησε στην αποκάλυψη της δράσης μιας εγκληματικής οργάνωσης.

Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε περίπου 29 εικονικές εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούσαν ως «αχυρανθρώπους» οικονομικά ευάλωτους πολίτες, προκαλώντας συνολική ζημία για το Δημόσιο που ξεπερνά τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Η θέση του δικηγόρου του Φίλιππου Καμπούρη

Ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος του Φίλιππου Καμπούρη, δήλωσε στην ίδια εκπομπή ότι η κατηγορία της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης δεν ευσταθεί νομικά. Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα, πρόκειται απλώς για συσσώρευση χρεών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

«Δεν υπάρχει απάτη. Για να εξαπατήσεις το Δημόσιο, γίνεται μέσω κάποιας διαδικασίας. Εδώ δεν πήρε κανένας λεφτά από το Δημόσιο. Το μόνο που συνέβη είναι ότι δεν κατέβαλαν τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν παίζει ρόλο το ποσό. Το ποσό απλά είναι μεγάλο. Δεν είναι ούτε οι πρώτες εταιρείες, ούτε θα είναι και οι τελευταίες», σημείωσε ο κ. Λύτρας.

Καταθέσεις καλλιτεχνών και ο ρόλος του παρουσιαστή

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζονται καλλιτέχνες και άτομα από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Αυτοί οι μάρτυρες «φωτίζουν» τον τρόπο με τον οποίο κλείνονταν οι συμφωνίες με τα καταστήματα που συνδέονται με το υπό διερεύνηση κύκλωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές έχουν ήδη καταθέσει, αναφέροντας ότι τις συμφωνίες τις έκλειναν απευθείας με τον κ. Καμπούρη. Αυτό συνέβαινε παρόλο που οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν τυπικά να ανήκουν σε άλλα πρόσωπα.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, αυτή η παράμετρος θεωρείται κρίσιμη για την έρευνα. Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων και ποιος ήταν ο ρόλος των προσώπων στο όνομα των οποίων είχαν συσταθεί οι εταιρείες. Εξετάζεται εάν υπήρχε ένα ευρύτερα γνωστό στους συνεργαζόμενους καλλιτέχνες σχήμα, στο οποίο τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες δεν λάμβαναν τις ουσιαστικές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr