Ο ΙΣΑ προειδοποιεί για «μαγικές» μεθόδους και αμφιλεγόμενες ιατρικές συσκευές

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) απηύθυνε μία αυστηρή προειδοποίηση προς το κοινό, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου. Η προειδοποίηση αφορά την έξαρση πρακτικών που εντάσσονται στην «εναλλακτική ιατρική». Στο στόχαστρο του Συλλόγου βρίσκονται συγκεκριμένα μηχανήματα και μέθοδοι, οι οποίες υπόσχονται αναίμακτες και ταχύτατες διαγνώσεις. Παράλληλα, διαφημίζουν «θαυματουργές» θεραπείες για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, τόσο σωματικών όσο και ψυχικών, στερούμενες ωστόσο οποιασδήποτε επιστημονικής βάσης.

Η επιστημονική φύση της ιατρικής πράξης

Ο ΙΣΑ ξεκαθαρίζει με σαφήνεια ότι η διάγνωση και η θεραπεία αποτελούν αποκλειστικά σοβαρές επιστημονικές πράξεις. Αυτές οι πράξεις δεν μπορούν να διενεργούνται χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Απαιτούνται αναγνωρισμένες σπουδές, κλινική εμπειρία και η εφαρμογή αυστηρά τεκμηριωμένων ιατρικών πρωτοκόλλων.

Η θέση του Συλλόγου είναι κατηγορηματική: κάθε παρέκκλιση από αυτά τα πρότυπα εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των πολιτών. Η ιατρική επιστήμη βασίζεται σε αποδεδειγμένα δεδομένα και όχι σε υποσχέσεις που δεν εδράζονται σε τεκμηριωμένες μεθόδους.

Προσοχή σε αμφιλεγόμενες διαγνωστικές συσκευές

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους ασθενείς απέναντι σε συσκευές που υπόσχονται να αξιολογήσουν τη συνολική υγεία του οργανισμού. Οι εν λόγω συσκευές φέρονται να μπορούν να εκτιμήσουν ακόμη και την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του ατόμου, και μάλιστα με μία απλή «σάρωση».

Ο ΙΣΑ τονίζει εμφατικά ότι οι συγκεκριμένες συσκευές στερούνται αναγνωρισμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων διαδικασιών. Το αποτέλεσμα είναι να παραπλανούν τους πολίτες, δημιουργώντας ψευδείς εντυπώσεις για την κατάσταση της υγείας τους και πιθανώς οδηγώντας σε λανθασμένες αποφάσεις.

Κίνδυνοι από αδόκιμες θεραπευτικές μεθόδους

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εφιστά την προσοχή απέναντι σε πρακτικές που υπόσχονται την ίαση σοβαρών ή χρόνιων νοσημάτων. Οι υποσχέσεις αυτές δίνονται μέσω αδόκιμων και μη επιστημονικά αποδεκτών μεθόδων.

Ο μέγιστος κίνδυνος ελλοχεύει όταν οι ασθενείς παρασύρονται από αυτούς τους ισχυρισμούς για «μαγικά» αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να τους οδηγήσει στη διακοπή της ενδεδειγμένης ιατρικής τους παρακολούθησης, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πάθησής τους. Η εγκατάλειψη της ορθής ιατρικής φροντίδας θέτει τη ζωή τους σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο.

Η σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης και του θεράποντος ιατρού

Κάθε ισχυρισμός που αφορά την υγεία πρέπει να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση τα επίσημα επιστημονικά δεδομένα. Για τον λόγο αυτό, ο ΙΣΑ καλεί τους πολίτες να μην εμπιστεύονται τυφλά τέτοιες μεθόδους, οι οποίες δεν έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.

Αντιθέτως, τους προτρέπει να απευθύνονται πρώτα στον προσωπικό ή θεράποντα ιατρό τους. Μόνο ο αρμόδιος ιατρός είναι σε θέση να τους ενημερώσει πλήρως και υπεύθυνα για τις πραγματικές ενδείξεις, την επιστημονική τεκμηρίωση και τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν διάφορες πρακτικές ή συσκευές.

Κάλεσμα για ενεργό συμμετοχή των πολιτών και προστασία της δημόσιας υγείας

Οι πολίτες καλούνται να μην παραμένουν θεατές όταν αντιλαμβάνονται τη χρήση αμφιλεγόμενων συσκευών ή ανυπόστατων ισχυρισμών στον τομέα της υγείας. Ο ΙΣΑ ζητά την ενεργή στάση του κοινού μέσω της άμεσης καταγγελίας τέτοιων περιστατικών στις αρμόδιες αρχές.

Με αυτόν τον τρόπο, θα διερευνάται άμεσα η νομιμότητα και η ασφάλειά τους, προστατεύοντας έτσι άλλους πολίτες. Ο ΙΣΑ υπογραμμίζει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ότι «η εκμετάλλευση της αγωνίας, της ευαλωτότητας ή της ελπίδας ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας μέσω ατεκμηρίωτων διαγνωστικών ή θεραπευτικών ισχυρισμών αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα». Η έγκαιρη αναφορά αυτών των φαινομένων αποτελεί μία σημαντική ασπίδα προστασίας για τη δημόσια υγεία, αποτρέποντας την απομάκρυνση των ασθενών από την ορθή ιατρική φροντίδα και τις επιστημονικά αποδεκτές θεραπείες.

Με πληροφορίες από: Topontiki