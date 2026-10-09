Η Έφη Αχτσιόγλου έγινε μέλος της ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο vidcast «Το λες». Η εγγραφή της πραγματοποιήθηκε ζωντανά, παρουσία της δημοσιογράφου Ελένης Στεργίου, σηματοδοτώντας μια νέα εξέλιξη. Το γεγονός αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και να επισφραγίσει τη στήριξή της στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως η ίδια είχε δηλώσει.

Η διαδικασία της εγγραφής σε ζωντανή μετάδοση

Η Έφη Αχτσιόγλου, πολιτικό πρόσωπο, εντάχθηκε επίσημα στις τάξεις της ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο vidcast «Το λες». Η συνέντευξη, την οποία διεξήγαγε η δημοσιογράφος Ελένη Στεργίου, πήρε μια απρόσμενη τροπή όταν τέθηκε το ζήτημα της συμμετοχής της στην οργάνωση. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην υποστήριξη που δηλώνει η κυρία Αχτσιόγλου προς το εγχείρημα, και στον λόγο που δεν είχε ακόμη εγγραφεί ως μέλος.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος ρώτησε την Έφη Αχτσιόγλου γιατί, παρόλο που στηρίζει το εγχείρημα, δεν είχε προχωρήσει στην εγγραφή της στην ΕΛΑΣ. Η απάντηση της κυρίας Αχτσιόγλου ήταν άμεση και δεσμευτική. «Θα γραφτώ, ρε παιδιά. Εντάξει, άμα αυτό είναι το θέμα, να μπω στην πλατφόρμα, να γραφτώ», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αμέσως μετά τη δήλωση αυτή, η Ελένη Στεργίου της προσέφερε ένα φορητό υπολογιστή, δίνοντάς της τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής επιτόπου. Η πράξη αυτή επισφραγίστηκε με το σχόλιο της δημοσιογράφου: «Άντε και σε καλή μεριά».

Η δηλωμένη στήριξη στο εγχείρημα Τσίπρα

Η Έφη Αχτσιόγλου είχε ήδη εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στο εγχείρημα που έχει αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η θέση της επανεπιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο vidcast «Το λες». Η ίδια τόνισε ότι, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν υπάρξει απευθείας συνομιλίες μεταξύ τους, η υποστήριξή της προς την πρωτοβουλία παραμένει σταθερή.

Η ένταξή της στην ΕΛΑΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ζωντανή μετάδοση, αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη και υλοποίηση αυτής της δηλωμένης στήριξης. Η κίνηση αυτή ενισχύει την εικόνα της ως ενεργού μέλους που συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες και τις προσπάθειες του εγχειρήματος, μετατρέποντας την αρχική της δήλωση σε συγκεκριμένη δράση.

Οι πολιτικές ρίζες και οι αρχικές προθέσεις

Πριν από την άμεση εγγραφή της, η Έφη Αχτσιόγλου είχε ερωτηθεί για τις προθέσεις της σχετικά με την ένταξή της στην ΕΛΑΣ. Η απάντησή της αποκάλυψε ότι σχεδίαζε να το πράξει «κάποια στιγμή σε κάποια οργάνωση στα δυτικά». Η αναφορά αυτή στην περιοχή των δυτικών έχει ιδιαίτερη σημασία για την πολιτική της διαδρομή και ταυτότητα.

Η ίδια εξήγησε ότι στην περιοχή αυτή βρίσκονται οι πολιτικές της ρίζες, γεγονός που υποδηλώνει μια βαθιά σύνδεση με την τοπική κοινωνία και τους πολίτες. Επιπλέον, η κυρία Αχτσιόγλου ανέφερε ότι είχε εκλεγεί βουλευτής στην ίδια αυτή περιοχή, ενισχύοντας την εικόνα της ως πολιτικού προσώπου με ισχυρούς δεσμούς και αναγνώριση στα δυτικά. Οι δηλώσεις αυτές σκιαγραφούν το πλαίσιο των πολιτικών της επιλογών και την προσήλωσή της σε συγκεκριμένες γεωγραφικές και κοινωνικές ενότητες.

Με πληροφορίες από: Topontiki