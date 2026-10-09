Ηχηρό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατά της φασιστικής βίας μετά την επίθεση στην Ελευσίνα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, προέβη σε μια κατηγορηματική δήλωση, καταδικάζοντας τη φασιστική αιματηρή επίθεση που έλαβε χώρα σε βάρος ενός 32χρονου στην Ελευσίνα. Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και πως η απάντηση σε τέτοιες ενέργειες είναι η μηδενική ανοχή στον φασισμό. Η δήλωση αυτή έρχεται ως άμεση αντίδραση στο περιστατικό, όπου ο 32χρονος, που ανήκει στον αντιφασιστικό χώρο, δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι του.

Η αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, η φασιστική επίθεση στην Ελευσίνα ήταν αιματηρή και είχε ως στόχο έναν 32χρονο πολίτη. Ο συγκεκριμένος άνδρας, όπως αναφέρθηκε, ανήκει στον αντιφασιστικό χώρο, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο κίνητρο της επίθεσης. Οι δράστες, τους οποίους ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ χαρακτήρισε ως «θρασύδειλους φασίστες», ενήργησαν με τρόπο που υποδηλώνει προσχεδιασμένη ενέργεια.

Ειδικότερα, οι φασίστες έστησαν καρτέρι στον 32χρονο έξω ακριβώς από την οικία του, περιμένοντάς τον. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, προέβησαν σε μαχαίρωμα του θύματος, προκαλώντας του αιματηρά τραύματα. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, δια στόματος του εκπροσώπου του.

Το μήνυμα της δημοκρατίας και η μηδενική ανοχή

Αντιδρώντας στην επίθεση, ο Κώστας Τσουκαλάς απέστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, τονίζοντας ότι «η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται». Η φράση αυτή αποτελεί την κεντρική ιδέα της δήλωσής του, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών απέναντι σε πράξεις βίας και εκφοβισμού. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καθόρισε επίσης την απάντηση του κόμματος σε τέτοια φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε πως η απάντηση στη φασιστική αιματηρή επίθεση είναι η «μηδενική ανοχή στον φασισμό». Αυτή η θέση δηλώνει την απόλυτη άρνηση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να ανεχθεί οποιαδήποτε μορφή φασιστικής δράσης ή ιδεολογίας, ιδίως όταν αυτή εκδηλώνεται με πράξεις βίας κατά πολιτών. Η δήλωση αυτή τοποθετεί το κόμμα σταθερά απέναντι σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της δημοκρατικής τάξης.

Η διαχρονική μάχη του ΠΑΣΟΚ κατά των φασιστικών μορφωμάτων

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στην ιστορική πορεία και τη διαχρονική δράση του ΠΑΣΟΚ στον αγώνα κατά του φασισμού. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά της Χρυσής Αυγής». Η αναφορά αυτή τονίζει τον ηγετικό ρόλο που διαδραμάτισε το ΠΑΣΟΚ στην αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου ναζιστικού μορφώματος που είχε αναδειχθεί στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Πέρα από τον αγώνα κατά της Χρυσής Αυγής, ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ «έδωσε τη μάχη για τον πολιτικό αποκλεισμό των ναζιστικών μορφωμάτων που ακολούθησαν». Αυτό δείχνει μια συνεπή και συνεχή προσπάθεια του κόμματος να απομονώσει και να αποκλείσει από το πολιτικό σύστημα κάθε οργάνωση ή κίνημα που υιοθετεί ναζιστικές ή φασιστικές ιδέες και πρακτικές, διασφαλίζοντας την προστασία της δημοκρατίας από τέτοιες απειλές.

Η δέσμευση για συνεχή παρουσία στην πρώτη γραμμή

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε την αταλάντευτη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να συνεχίσει τον αγώνα κατά της φασιστικής βίας. Ο εκπρόσωπος Τύπου ήταν κατηγορηματικός, δηλώνοντας ότι το κόμμα «θα είναι ξανά στην πρώτη γραμμή» σε αυτόν τον αγώνα. Η φράση αυτή υπογραμμίζει τη σταθερή θέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και την ετοιμότητά του να αναλάβει ενεργό ρόλο στην υπεράσπιση των δημοκρατικών αρχών και αξιών.

Η δέσμευση αυτή αποτελεί συνέχεια της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η οποία εστιάζει στην προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση κάθε μορφής εξτρεμισμού και βίας. Μέσω της δήλωσης του κ. Τσουκαλά, το κόμμα στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι θα παραμείνει φύλακας των δημοκρατικών ιδεωδών, αντιμετωπίζοντας με αποφασιστικότητα κάθε απειλή που στρέφεται εναντίον τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki