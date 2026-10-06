Πιερρακάκης: Στα μέσα του 2027 ο τελικός ανάδοχος για το έργο της ΠΥΡΚΑΛ

Το έργο της απομάκρυνσης των υπουργείων από το κέντρο της Αθήνας έχει δρομολογηθεί, όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Οι δηλώσεις του έγιναν στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», το οποίο διοργανώνει το ΒΗΜΑ. Ο υπουργός εκτίμησε ότι ο τελικός ανάδοχος για το έργο της ΠΥΡΚΑΛ αναμένεται να αναδειχθεί στα μέσα του 2027.

Η πορεία του έργου της ΠΥΡΚΑΛ

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο της ΠΥΡΚΑΛ βρίσκεται ήδη στη δεύτερη φάση της. Σε αυτή τη φάση, έχουν επιλεγεί τέσσερα σχήματα, τα οποία καλούνται να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους. Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων αυτών έχει οριστεί έως το τέλος Νοεμβρίου.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία ενός τέτοιου μεγάλου έργου αστικής ανάπλασης, τονίζοντας ότι η επίδρασή του δεν περιορίζεται μόνο στη μετακίνηση των υπουργείων. Αντιθέτως, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ευρύτερη περιοχή, απελευθερώνοντας σημαντική οικονομική και κοινωνική αξία.

Συνδεδεμένα έργα και αστική ανάπτυξη

Παράλληλα με το κύριο έργο της ΠΥΡΚΑΛ, ο υπουργός ανέφερε ότι υπάρχει ήδη μια σειρά από συνδεδεμένα και δρομολογημένα έργα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έφερε είναι η σύνδεση της περιοχής της ΠΥΡΚΑΛ με τον σταθμό του μετρό της Δάφνης. Αυτές οι πρωτοβουλίες στοχεύουν στη συνολική αναβάθμιση και λειτουργικότητα της περιοχής.

Η δημιουργία υποδομών και η διασύνδεση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς αποτελούν βασικούς άξονες για την επιτυχία του εγχειρήματος. Η ολιστική προσέγγιση στην αστική ανάπλαση αναμένεται να ενισχύσει την προσβασιμότητα και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Η αλλαγή της Αθήνας από το 2014

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ρωτήθηκε για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην πόλη από το 2014, όταν ήταν μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, έως σήμερα, που είναι πρόεδρος του Eurogroup. Απάντησε ότι «η διαδρομή είναι και το μέτρο των μεγάλων αλλαγών που έγιναν στη χώρα από τα χρόνια των πολύ μεγάλων δυσκολιών». Αναφέρθηκε στην αντανάκλαση αυτών των δυσκολιών στους δρόμους της Αθήνας, στα μαγαζιά που έκλειναν κατά τα χρόνια της χρεωκοπίας, καθώς και στην αύξηση της εγκληματικότητας σε συγκεκριμένες περιόδους.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κρίση ήταν εμφανής και βιωνόταν καθαρά, ιδίως για όσους κινούνταν καθημερινά στους δρόμους της πρωτεύουσας. Πλέον, όπως τόνισε, «η Ελλάδα, η Αθήνα τώρα είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν». Θεωρεί ότι αυτή η διαφορά αποτελεί το μέτρο της απόστασης που έχει διανύσει η ελληνική κοινωνία και συνολικά η χώρα.

Ο δυισμός και οι προκλήσεις της πρωτεύουσας

Ο υπουργός εξέφρασε την προσωπική του αντίληψη για αυτή την αλλαγή ως πρόσθετη ευθύνη για την μελλοντική πορεία της Αθήνας. Περιέγραψε την πόλη ως έχουσα έναν «πολύ ενδιαφέροντα δυισμό» και ένα «παράδοξο στον πυρήνα της». Από τη μία πλευρά, είναι μια μεγάλη πόλη, ενώ από την άλλη, αποτελεί ένα άθροισμα από γειτονιές, καθεμία με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Σε αυτές τις γειτονιές, όπως είπε, μπορούσε κανείς να δει την κρίση και τις πτυχές της στο παρελθόν, ενώ τώρα μπορεί να δει το «μέτρο της ευκαιρίας». Χαρακτήρισε την Αθήνα ως ένα «μωσαϊκό της καθημερινότητας των πολιτών», το οποίο διαθέτει αυθορμητισμό, ζωντάνια και κίνηση. Κατέληξε λέγοντας ότι πρέπει να επιλυθούν πολλές εκκρεμότητες ώστε η πόλη να γίνει πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη και μια ακόμη καλύτερη πόλη.

Με πληροφορίες από: Topontiki