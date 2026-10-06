Ο Γιώργος Φλωρίδης για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες: Κακούργημα από το πρώτο ευρώ

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αναφέρθηκε στην αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου για τις τηλεφωνικές και συναφείς απάτες, χαρακτηρίζοντάς τες ως «μάστιγα». Οι αλλαγές περιλαμβάνουν τη δημιουργία ειδικού τμήματος στην Ελληνική Αστυνομία και την ποινική αντιμετώπιση των πράξεων αυτών ως κακουργήματος από το πρώτο ευρώ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης γνωστοποίησε και άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο του.

Η μάστιγα των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τόνισε ότι οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες έχουν εξελιχθεί σε «μάστιγα». Το φαινόμενο αυτό έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθιστώντας αναγκαία την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή του.

Το ζήτημα συζητήθηκε εκτενώς με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς και με τον Πρωθυπουργό. Οι συζητήσεις αυτές οδήγησαν σε μια σειρά κυβερνητικών αποφάσεων, με στόχο την πάταξη αυτής της μορφής εγκληματικότητας.

Δημιουργία ειδικού τμήματος στην Ελληνική Αστυνομία

Στο πλαίσιο των κυβερνητικών αποφάσεων, η Ελληνική Αστυνομία προχωρά στην ίδρυση ενός ειδικού τμήματος. Αυτό το τμήμα θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών και συναφών απατών, αποτελώντας μια εξειδικευμένη μονάδα κατά του συγκεκριμένου είδους εγκληματικότητας.

Η νέα υπηρεσία θα αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτει η ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης. Στόχος είναι ο εντοπισμός των δραστών και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυκλωμάτων που βρίσκονται πίσω από αυτές τις απάτες, ενισχύοντας τις δυνατότητες της αστυνομίας.

Αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου

Μία κεντρική αλλαγή που προωθείται από το υπουργείο Δικαιοσύνης αφορά την ποινική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων απατών. Ο Γιώργος Φλωρίδης εξήγησε ότι μέχρι σήμερα, η κακουργηματική μορφή της απάτης συνδεόταν με οικονομική ζημιά που ξεπερνούσε το ποσό των 120.000 ευρώ.

Με τη νέα ρύθμιση, οι τηλεφωνικές και συναφείς απάτες θα αντιμετωπίζονται ως κακούργημα από το πρώτο ευρώ, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νέα διάταξη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πλέον ο συγκεκριμένος «κόφτης» των 120.000 ευρώ για τις περιπτώσεις που καλύπτονται από τη νέα διάταξη, ανεξαρτήτως του ύψους της οικονομικής ζημίας.

Ο υπουργός τόνισε χαρακτηριστικά «Από 1 ευρώ θα είναι κακούργημα», υπογραμμίζοντας τον στόχο της συνολικής αντιμετώπισης του φαινομένου και της αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης των δραστών. Η διάταξη έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή.

Μεταρρυθμίσεις στον δικαστικό χάρτη και το δίκαιο

Παράλληλα με τις αλλαγές που αφορούν τις τηλεφωνικές απάτες, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και σε άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο. Αυτές περιλαμβάνουν αλλαγές στον δικαστικό χάρτη της χώρας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης.

Επιπλέον, τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 16 Σεπτεμβρίου αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Προωθείται επίσης μια μεγάλη αναμόρφωση του δικαίου ιδιοκτησίας, το οποίο σε σημαντικά σημεία εξακολουθεί να βασίζεται σε νομοθεσία σχεδόν ενός αιώνα, καθιστώντας αναγκαία την προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis