Η ΑΕΚ έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της στο BCL

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων για την πρώτη της αναμέτρηση στην κανονική περίοδο του Basketball Champions League (BCL). Η «Ένωση» υποδέχεται την πρωταθλήτρια Φινλανδίας, Σαλόν Βίλπας, σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 19:00, στη SUNEL Arena. Η ομάδα καλεί τους φιλάθλους να ανταποκριθούν στο κάλεσμα και να στηρίξουν τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες του σε αυτή την ευρωπαϊκή πρεμιέρα.

Έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για την πρεμιέρα

Η AEK BC ενημέρωσε τους φιλάθλους της ότι έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της πρεμιέρας της κανονικής περιόδου του BCL. Η αναμέτρηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας για τη νέα σεζόν, με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Φινλανδίας, Σαλόν Βίλπας.

Μετά την πρεμιέρα της στην Stoiximan GBL, όπου αντιμετώπισε το Μαρούσι, η ΑΕΚ ετοιμάζεται τώρα για την αντίστοιχη ευρωπαϊκή της πρεμιέρα. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ τονίζει τη σημασία της παρουσίας του κόσμου σε αυτή την αρχή των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο BCL.

Η αναμέτρηση με τη Σαλόν Βίλπας

Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τη Σαλόν Βίλπας, ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα Φινλανδίας, στη SUNEL Arena. Ο αγώνας έχει οριστεί για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 19:00. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί την πρώτη για την «Ένωση» στην 11η διοργάνωση του Basketball Champions League.

Οι κιτρινόμαυροι ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στο εφετινό Basketball Champions League με υψηλές προσδοκίες. Η αναμέτρηση με τη Σαλόν Βίλπας είναι κομβικής σημασίας για την αρχή της πορείας της ομάδας στη διοργάνωση, καθώς η παρουσία των φιλάθλων θεωρείται απαραίτητη για την ενίσχυση των παικτών.

Τιμές και τρόποι αγοράς των εισιτηρίων

Η ΚΑΕ ΑΕΚ έχει θέσει στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια του αγώνα, με την τιμή εκκίνησης να ανέρχεται στα 10 ευρώ. Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους ηλεκτρονικά.

Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard, συμπεριλαμβανομένων προπληρωμένων, χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν θα υπάρχουν ανοικτά εκδοτήρια την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, καθιστώντας την ηλεκτρονική αγορά τη μοναδική επιλογή για τους φιλάθλους. Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας.

Οι στόχοι της ΑΕΚ στη νέα εποχή του BCL

Η 11η διοργάνωση του Basketball Champions League σηματοδοτεί σημαντικές εξελίξεις για την ΑΕΚ. Η εφετινή σεζόν χαρακτηρίζεται ως η πλέον απαιτητική όλων των εποχών για την ομάδα, με τους στόχους να ξεπερνούν την απλή πρόκριση στον Τελικό ή την κατάκτηση του τροπαίου.

Η «Ένωση» στοχεύει σε μια ενδεχόμενη «αλλαγή σελίδας», η οποία συνδέεται με τη μετάβαση στη νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αυτή η φιλοδοξία απαιτεί τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια από όλους τους συντελεστές και, κυρίως, την αμέριστη στήριξη του κόσμου.

Το κάλεσμα του Ντράγκαν Σάκοτα

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, μαζί με τους παίκτες του, επιθυμούν όσο ποτέ την παρουσία και την υποστήριξη των φιλάθλων στο πλευρό τους. Η συμμετοχή του κόσμου κρίνεται καθοριστική για την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχουν τεθεί για τη φετινή σεζόν.

Η ομάδα προσδοκά σε μια δυναμική αρχή στην ευρωπαϊκή της πορεία, με τους φιλάθλους να αποτελούν τον έκτο παίκτη στο γήπεδο. Η ενθάρρυνση από τις εξέδρες θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ώθηση των παικτών προς την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχει θέσει η ΚΑΕ ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta