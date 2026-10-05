Η Βουλή ξεκίνησε τις εργασίες της Δ' Συνόδου με τον καθιερωμένο αγιασμό

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε σήμερα η Δ' Σύνοδος των εργασιών της Βουλής, σηματοδοτώντας την τελευταία σύνοδο της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου. Η περίοδος αυτή άρχισε τον Ιούλιο του 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τυπικά το 2027. Την τελετή τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, παρουσία πλήθους πολιτικών προσώπων.

Ο αγιασμός και οι παρόντες

Η έναρξη της Δ' Συνόδου της Βουλής πραγματοποιήθηκε με τον καθιερωμένο αγιασμό, ο οποίος τελέστηκε χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου. Παρόντα στην τελετή ήταν και μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Στην ακολουθία του αγιασμού παραβρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέλη της κυβέρνησης, πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές. Όλοι τους άκουσαν τις ευχές του Αρχιεπισκόπου για υγεία, καλή δύναμη, ομόνοια και υπομονή.

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος απηύθυνε ένα εκτενές μήνυμα προς τους παρευρισκόμενους πολιτικούς. Ευχήθηκε σε όλους, μέλη της Ιεράς Συνόδου, κληρικούς και λαϊκούς, υγεία και δύναμη, προσθέτοντας την ανάγκη για πολλή υπομονή.

Συγκεκριμένα, ο Μακαριώτατος τόνισε την υπομονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσκολιών, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών της μεταξύ τους συνεννόησης, ώστε να αντιμετωπίζονται τα ζητήματα από κοινού και με τον ίδιο καλό τρόπο. Ευχήθηκε επίσης καλή δύναμη, ομόνοια προπάντων, κουράγιο και υπομονή σε όσους έχουν ιδιαίτερα καθήκοντα και περισσότερο βάρος, όπως ο Πρόεδρος, οι Βοηθοί και οι Βουλευτές. Ολοκλήρωσε τις ευχές του με μια καλή χρονιά σε όλους, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο βουλευτή, για να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα, λέγοντας «Χρόνια Πολλά».

Οι πρώτες εργασίες της νέας συνόδου

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού του Σώματος, η Ολομέλεια της Βουλής προχώρησε στην πρώτη της συνεδρίαση για τη νέα Σύνοδο. Το κύριο θέμα αυτής της συνεδρίασης αφορούσε στην εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων του Σώματος.

Οι διαδικασίες αυτές είναι καθοριστικές για την ομαλή λειτουργία της Βουλής κατά τη διάρκεια της Δ' Συνόδου, καθώς τα συγκεκριμένα πρόσωπα αναλαμβάνουν σημαντικά καθήκοντα στη διοίκηση και οργάνωση των κοινοβουλευτικών εργασιών.

Η σημασία της Δ' Βουλευτικής Συνόδου

Η Δ' Σύνοδος χαρακτηρίζεται ως η τελευταία των εργασιών της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου. Η περίοδος αυτή ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2023 και, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο κοινοβουλευτικό κύκλο, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.

Ως η τελευταία σύνοδος πριν από την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής περιόδου, η Δ' Σύνοδος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τις κοινοβουλευτικές και πολιτικές εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.

Προηγούμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες

Πριν από την έναρξη της Δ' Συνόδου και την τέλεση του αγιασμού, είχε προηγηθεί μία σημαντική ανακοίνωση. Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε στην Ολομέλεια το Προεδρικό Διάταγμα.

Το διάταγμα αυτό αφορούσε τη λήξη των εργασιών της Γ' Συνόδου της Κ' Βουλευτικής Περιόδου της Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, ολοκληρώνοντας έτσι τον προηγούμενο κύκλο εργασιών πριν την έναρξη του νέου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos