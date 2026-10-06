Αγωνία στην κυβέρνηση για τις νέες παρεμβάσεις Καραμανλή και Σαμαρά

Η επόμενη ημέρα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας βρίσκει την κυβέρνηση μπροστά σε ένα πρόβλημα, από τη λύση του οποίου θα εξαρτηθεί η εκλογική επίδοση του κυβερνώντος κόμματος. Πρόκειται για το ζήτημα του πώς θα ξανακερδίσει πολίτες οι οποίοι το ψήφισαν το 2023, αλλά σήμερα αναζητούν διαφορετική πολιτική εκπροσώπηση. Οι επικείμενες παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή προσθέτουν πολιτικό βάρος σε αυτή τη συζήτηση, αμέσως μετά το προσκλητήριο συσπείρωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη για τρίτη κυβερνητική τετραετία.

Η κριτική τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς αναμένεται να μιλήσει σήμερα στο συνέδριο του «Βήματος», με τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», το οποίο διεξάγεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η ένταση της κριτικής που περιείχαν τα βίντεο του Σαββατοκύριακου προδιαγράφει τη σημερινή του τοποθέτηση.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ομιλία του κ. Σαμαρά αναμένεται να είναι συνολική και σφόδρα επικριτική για την κυβερνητική πολιτική. Με τις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του, ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί υψηλούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση, αμφισβητώντας τόσο επιλογές της όσο και τη σημερινή φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας. Το μήνυμά του ότι προέχει να μη χάσει η Ελλάδα, ανεξαρτήτως του ποιος θα χάσει την εξουσία, δείχνει ότι η επίκληση της κυβερνητικής σταθερότητας δεν αρκεί για να ανακόψει την αντιπαράθεση.

Η παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή και οι γεωπολιτικές αναφορές

Την Τετάρτη, ο Κώστας Καραμανλής θα μιλήσει στο Μποδοσάκειο, σε εκδήλωση που διοργανώνει κινεζικό πανεπιστήμιο υπό την αιγίδα της κινεζικής πρεσβείας. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι είναι διευθύνοντες σύμβουλοι μεγάλων εταιρειών στην Κίνα.

Ο Κώστας Καραμανλής θα αναπτύξει το θέμα «20 χρόνια εταιρικής σχέσης Ελλάδας – Κίνας». Είναι βέβαιο ότι κατά την ομιλία του θα αναφερθεί σε γεωπολιτικά θέματα, στις πολεμικές συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και στις συνέπειες που έχουν αυτές για τις ζωές εκατομμυρίων πολιτών στην Ευρώπη.

Συμβολισμοί και σημειολογία της κίνησης Καραμανλή

Το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει σε κινεζική εκδήλωση την ημέρα που θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις εντός της γαλάζιας παράταξης. Οι συζητήσεις αυτές αφορούν τους συμβολισμούς και τη σημειολογία της κίνησης, αλλά και το πώς βλέπει ο πρώην πρωθυπουργός τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στα χρόνια που το τιμόνι της χώρας έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η απουσία του Κώστα Καραμανλή από την επετειακή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας έχει διαφορετικό συμβολισμό. Παραπέμπει στη σημαντική απόσταση που έχει σήμερα από το κόμμα του ένας πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός, ο οποίος βρέθηκε για χρόνια στο τιμόνι της γαλάζιας παράταξης.

Το συναισθηματικό δέσιμο του Κώστα Καραμανλή με πολλούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένο. Για αυτόν τον λόγο, κάθε δημόσια τοποθέτησή του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για ένα παραδοσιακό κομμάτι της εκλογικής βάσης του κόμματος.

Ο γρίφος των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τον γρίφο του πώς θα ξανακερδίσει τους πολίτες που την ψήφισαν το 2023, αλλά σήμερα αναζητούν διαφορετική πολιτική εκπροσώπηση. Η λύση αυτού του προβλήματος θεωρείται κρίσιμη για την εκλογική επίδοση του κυβερνώντος κόμματος στις επικείμενες αναμετρήσεις.

Το προσκλητήριο συσπείρωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια τρίτη κυβερνητική τετραετία έρχεται σε μια περίοδο που οι παρεμβάσεις ιστορικών στελεχών της παράταξης, όπως ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής, προσθέτουν επιπλέον πολιτικό βάρος στις εσωκομματικές και ευρύτερες πολιτικές συζητήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki