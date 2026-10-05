Η Μίνα Αρναούτη «ξέσπασε» μετά την καταδίκη ενός κατηγορούμενου που ενεπλάκη στην υπόθεση θανάτου του Παντελή Παντελίδη. Η ίδια δήλωσε ότι η δικαστική απόφαση τη δικαίωσε, κλείνοντας οριστικά την υπόθεση και σβήνοντας τις σκιές που την περιέβαλλαν για πολλά χρόνια. Η δήλωσή της έγινε στον Ant1, όπου εξέφρασε τα συναισθήματά της μετά την εξέλιξη αυτή.

Η δικαστική απόφαση και η καταδίκη του μάρτυρα

Σύμφωνα με τη Μίνα Αρναούτη, ο μάρτυρας που κατέθεσε ψευδώς στην υπόθεση καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση με αναστολή, χωρίς να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Η ψευδής του κατάθεση αφορούσε τον ισχυρισμό ότι τοποθέτησε τον Παντελή Παντελίδη στη θέση του συνοδηγού, αφού τον σήκωσε από το έδαφος. Αυτή η εξέλιξη, όπως ανέφερε, αποτελεί σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Η απόφαση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει, κατά την ίδια, την πραγματική σειρά των γεγονότων, θέτοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο αμφισβητήσεων και ψευδών ισχυρισμών. Η Μίνα Αρναούτη υπογράμμισε τη σημασία της δικαστικής κρίσης για την προσωπική της δικαίωση.

Το κλείσιμο της υπόθεσης και οι σκιές του παρελθόντος

Η Μίνα Αρναούτη τόνισε ότι με την καταδίκη του μάρτυρα, η υπόθεση κλείνει οριστικά, και οι σκιές που είχαν δημιουργηθεί γύρω από αυτήν σβήνουν. Η ίδια ανέφερε ότι πολλοί προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια κατά τη διάρκεια των ετών που μεσολάβησαν από το τραγικό συμβάν. Αυτές οι προσπάθειες, όπως είπε, δημιούργησαν ένα κλίμα αμφισβήτησης και δυσπιστίας.

Επιπλέον, η Μίνα Αρναούτη αποκάλυψε ότι δεχόταν απειλές, όπως «θα σε κάψω» και «θα σε φάω ζωντανή». Εξέφρασε την ανησυχία της για το ποιες από αυτές τις απειλές θα μπορούσαν να γίνουν πράξη, τονίζοντας το βάρος που ένιωθε όλα αυτά τα χρόνια.

Η σοβαρότητα της ψευδούς μαρτυρίας

Η Μίνα Αρναούτη υπογράμμισε τη σοβαρότητα μιας τέτοιας μαρτυρίας και τον μεγάλο αντίκτυπο που μπορεί να έχει στη ζωή ενός ανθρώπου. Εξήγησε ότι η ίδια προσπαθούσε να προχωρήσει στη ζωή της, έχοντας υποβληθεί σε δεκάδες χειρουργεία και έχοντας περάσει από πολλές δυσκολίες. Η ψευδής κατάθεση, όπως την χαρακτήρισε, ήταν ένα «φοβερό ψέμα».

Εξέπληξε επίσης την αδυναμία της να κατανοήσει τους λόγους που οδήγησαν τον μάρτυρα σε αυτή την ενέργεια. Η επιμονή της στην αλήθεια και η προσωπική της μάχη για την αποκατάσταση της φήμης της αναδείχθηκαν μέσα από τα λόγια της.

Δεκαετής απολογία και η παρουσία του Παντελή Παντελίδη

Η Μίνα Αρναούτη αναφέρθηκε στο γεγονός ότι, μετά από 11 χρόνια, βρέθηκαν στο δικαστήριο αρκετοί από τους ανθρώπους που ήταν μαζί με τον Παντελή Παντελίδη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Η ίδια εξέφρασε τη χαρά της για την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά ταυτόχρονα και τη λύπη της, καθώς «ένας άνθρωπος έφυγε».

«Κανείς δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος» δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η δικαίωση, παρόλο που την χάρηκε, δεν μπορεί να σβήσει την απώλεια. Η παρουσία του Παντελή Παντελίδη ήταν, όπως είπε, «πολύ έντονη» καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η ίδια ανέφερε ότι δεν έχει πει ψέματα, αλλά παρόλα αυτά απολογούταν για 11 χρόνια.

«Γλίτωσα από του Χάρου τα δόντια»

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η Μίνα Αρναούτη χρησιμοποίησε μια δυνατή φράση για να περιγράψει την προσωπική της δοκιμασία. «Γλίτωσα από του Χάρου τα δόντια και δεν μπορώ να πάρω ανάσα», είπε, περιγράφοντας το μέγεθος της δυσκολίας που αντιμετώπισε. Αυτή η φράση υπογραμμίζει την αγωνία και τον αγώνα που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια.

Η δήλωσή της αντανακλά την εξάντληση και την ανακούφιση που νιώθει μετά την ολοκλήρωση αυτής της μακράς δικαστικής διαμάχης, η οποία την είχε κρατήσει σε μια συνεχή κατάσταση πίεσης και απολογίας.

Με πληροφορίες από: Reader