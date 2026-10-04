Λιόλιος, Κούβελος, Μπεκίρης: Οι «προστάτιδες δυνάμεις» και οι αποκαλύψεις στην ΕΟΚ

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, βρίσκεται στο επίκεντρο αποκαλύψεων για σκάνδαλα, με την αρχή που προΐσταται του ελληνικού μπάσκετ να περιγράφεται ως «αμαρτωλή». Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, πληροφορίες από το αθλητικό, δικαστικό και πολιτικό ρεπορτάζ κάνουν λόγο για την ύπαρξη «προστάτιδων δυνάμεων» γύρω από τον πρόεδρο. Τα ονόματα των Ισίδωρου Κούβελου και Μάριου Μπεκίρη αναφέρονται ως πρόσωπα που φέρεται να παρέχουν στήριξη στον Βαγγέλη Λιόλιο.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ στο επίκεντρο

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, περιγράφεται ως «καταρρέων» εν μέσω συνεχών αποκαλύψεων για σκάνδαλα. Η ΕΟΚ, η αρχή που προΐσταται του ελληνικού μπάσκετ, αντιμετωπίζει μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης και προβλημάτων.

Ο ίδιος ο πρόεδρος φέρεται να βρίσκεται αντιμέτωπος με δικαστικές περιπέτειες, γεγονός που έχει προκαλέσει αναταραχή στον χώρο του αθλητισμού. Οι πληροφορίες από το αθλητικό, δικαστικό και πολιτικό ρεπορτάζ υποδεικνύουν την ύπαρξη «προστάτιδων δυνάμεων» γύρω από τον Λιόλιο, ο οποίος φέρεται να επιθυμεί να διατηρήσει την εικόνα του «θεσμού».

Ο ρόλος του Μάριου Μπεκίρη και οι σχέσεις με το Μαξίμου

Ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται ως «προστάτιδες δυνάμεις» είναι ο Μάριος Μπεκίρης. Ο Μπεκίρης, γόνος δεξιάς πολιτικής οικογένειας από την Αχαΐα, είχε προσκολληθεί στην αντιπολίτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη και διετέλεσε για ένα διάστημα διευθυντής του γραφείου του. Μετά την απομάκρυνσή του, παρέμεινε για καιρό στα αζήτητα της πολιτικής σκηνής.

Η επιστροφή του στο Μέγαρο Μαξίμου συνέβη μετά από ένα τραγικό γεγονός, την αιφνίδια περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη. Ο Μπεκίρης ανέλαβε μέρος των αρμοδιοτήτων του Μυλωνάκη, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας του Μαξίμου με τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτής της επικοινωνίας τέθηκε εν αμφιβόλω πρόσφατα, όταν κόντεψε να αρθεί η ασυλία του Μακάριου Λαζαρίδη και του Λευτέρη Αυγενάκη, ακόμη και με ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η διάσωσή τους έγινε στο «παρά 5», με μόλις 151 βουλευτές, και το «Ιερατείο» του Μαξίμου πληροφορήθηκε τα γεγονότα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, γεγονός που υποδηλώνει προβλήματα στην εσωτερική επικοινωνία με την ΚΟ της ΝΔ.

Η «ασπίδα προστασίας» στον συντοπίτη πρόεδρο της ΕΟΚ

Φαίνεται πως ο Μάριος Μπεκίρης είχε ρίξει το βάρος του σε άλλα καθήκοντα, πέραν της επικοινωνίας με την ΚΟ της ΝΔ. Καλά πληροφορημένες πηγές διατείνονται ότι προσέφερε ασπίδα προστασίας στον διωκόμενο συντοπίτη του από την Πάτρα, πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Η προστασία αυτή φέρεται να αφορά τις δικαστικές περιπέτειες που αντιμετωπίζει ο Λιόλιος. Το ερώτημα παραμένει αν αυτές οι πληροφορίες ισχύουν ή αν ο «θεσμός» τις διαδίδει για να δείξει ότι διαθέτει ακόμη «πλάτες» στα κυβερνητικά κέντρα εξουσίας.

Ο Ισίδωρος Κούβελος και η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή

Στις «προστάτιδες δυνάμεις» του Βαγγέλη Λιόλιου συγκαταλέγεται και ο Ισίδωρος Κούβελος. Ο σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη, με την ιδιότητα του Προέδρου της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), φέρεται να έχει αγκαλιάσει τον «καταρρέοντα θεσμό» εδώ και καιρό.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στήριξης έλαβε χώρα την περασμένη άνοιξη. Ο Κούβελος και η ΕΟΕ είχαν προγραμματίσει μια εθιμοτυπική συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, με θέμα τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σε αυτή τη συνάντηση, ο Βαγγέλης Λιόλιος εμφανίστηκε ξαφνικά, περιγραφόμενος ως «photobomber» ή ως ο «αλησμόνητος Μπάμπης», προσδίδοντας μια απρόσμενη διάσταση στην εθιμοτυπική συνάντηση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis