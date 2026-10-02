Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την παρουσία του εκεί. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν περιορίστηκε μόνο στον πρώην πρωθυπουργό, αλλά επέκτεινε την κριτική της και σε άλλα πρόσωπα της πολιτικής επικαιρότητας, όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γιώργος Φλωρίδης. Οι δηλώσεις της έγιναν το πρωί της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου του 2026, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Σκληρή κριτική για την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διερωτήθηκε αρχικά, με ρητορικό ύφος, σχετικά με την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ρώτησε: «Πήγε να ψάλει ο Τσίπρας;».

Στη συνέχεια, η κυρία Κωνσταντοπούλου συμπλήρωσε δηκτικά πως «η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν». Συνεχίζοντας την κριτική της προς τον πρώην πρωθυπουργό, ανέφερε επίσης: «αν ψέλνει σε υποκατάσταση των αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί».

Κλείνοντας τις αναφορές της στην επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι «η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους που είναι αληθινοί και είναι διατεθειμένοι να αγωνιστούν για να δώσουν λύσεις».

Σχόλια για την παρουσία Ανδρουλάκη και Σχοινά σε αγώνα

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε επίσης στις δηλώσεις που είχε κάνει στη Βουλή, οι οποίες αφορούσαν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Αφορμή για αυτές τις δηλώσεις στάθηκε η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στις εξέδρες ενός αγώνα του Παναθηναϊκού, όπου βρισκόταν μαζί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά.

Εξηγώντας τους λόγους της αντίδρασής της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι εκείνη την περίοδο «υπήρχε στη Βουλή πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση». Η συζήτηση αυτή αφορούσε μια σειρά από άρθρα που είχε φέρει ο κ. Σχοινάς, τα οποία, όπως υποστήριξε, «δίνουν πάτημα αποποινικοποίησης για εμπλεκομένους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, η κυρία Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι αντιπαρατέθηκε με την κυβέρνηση, αλλά το ΠΑΣΟΚ στήριξε την κυβέρνηση. Επιπλέον, τόνισε ότι «ο Ανδρουλάκης έφυγε ταυτόχρονα μαζί με τον Σχοινά ενώ τους απευθυνόμουν».

Αναφορά στη «χυδαιότητα» και την υπόθεση Βαλυράκη

Σχολιάζοντας την αντίδραση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «χυδαιότητα». Η αναφορά αυτή συνδέθηκε με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, τον οποίο περιέγραψε ως «μαχόμενο δικηγόρο» που «ήταν για 6 εβδομάδες πρόεδρος του ΠΑΟ».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου πρόσθεσε ότι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος «υπερασπίζεται τη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη που τη συγκάλυψε ο Ανδρουλάκης». Αυτή η δήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης κριτικής της προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Στο στόχαστρο και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης

Στο στόχαστρο της Ζωής Κωνσταντοπούλου βρέθηκε και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε την ιδιότητα του «κυρίου» για τον Φλωρίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θεωρείτε κύριο τον Φλωρίδη; Εγώ τον θεωρώ άχρηστο υλικό στην αποθήκη που τον ανέσυρε ο Μητσοτάκης και τον έκανε υπουργό και τον λουζόμαστε».

Συνεχίζοντας την κριτική της, η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «πρέπει να μας πει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα». Τεκμηρίωσε αυτή τη θέση της αναφέροντας ότι «το βούλευμα του Αρείου Πάγου παραπέμπει τον Μητσοτάκη γιατί παραπέμπεται το δεξί χέρι του Μητσοτάκη, γι’ αυτό λυσάνε και σκούζουν».

Τέλος, αναφερόμενη στην υπόθεση του ξυλολίου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «γκεμπελικά λένε ότι κατέρρευσε το ξυλόλιο», κλείνοντας έτσι τις δηλώσεις της με μία ακόμη αιχμηρή αναφορά.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki, Newsit