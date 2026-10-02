Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά νέο κύκλο εξορμήσεων σε όλη τη χώρα

Με διαδοχικές επισκέψεις εκτός Αθηνών, ο Αλέξης Τσίπρας περνά σε περίοδο αυξημένης παρουσίας στην περιφέρεια, με ορίζοντα έναν ευρύτερο κύκλο περιοδειών που θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους. Ο σχεδιασμός της ΕΛ.Α.Σ. προβλέπει 9 έως 10 μεγάλες εξορμήσεις μέχρι τις γιορτές, με σκοπό την ενίσχυση της επαφής με τις τοπικές κοινωνίες και την καταγραφή των προβλημάτων τους.

Πρώτες στάσεις σε Ηλεία και Άγιο Όρος

Ο νέος κύκλος εξορμήσεων ξεκίνησε με την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Ηλεία, στις 29 Σεπτεμβρίου. Εκεί, στον Λάλα, ο πρώην πρωθυπουργός συναντήθηκε με αγρότες και κτηνοτρόφους. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, καθώς και στις εξελίξεις γύρω από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, όπου συμμετείχε στο Olympia Forum. Η παρουσία του εκεί συνδύασε την επαφή με παραγωγούς της περιοχής με την πολιτική παρέμβαση για την πορεία της χώρας.

Την Πέμπτη, ο πρώην πρωθυπουργός πραγματοποίησε ιδιωτική επίσκεψη στο Άγιο Όρος, δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη του παρουσία εκεί. Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, βρέθηκε στη Μονή Σίμωνος Πέτρας, ενώ πιθανές ήταν και στάσεις σε δύο ή τρεις ακόμη μονές.

Επόμενοι προορισμοί: Θεσσαλονίκη και Κρήτη

Επόμενος σταθμός στον κύκλο των εξορμήσεων του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να είναι η Θεσσαλονίκη, το πρωί του Σαββάτου. Πληροφορίες κάνουν λόγο για επίσκεψη στο Γεντί Κουλέ, στο Επταπύργιο. Η επίσκεψη αυτή συνδέεται με τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί σχετικά με τη χρήση του ιστορικού μνημείου για εκδηλώσεις.

Φορείς και σύλλογοι έχουν εκφράσει την αντίδρασή τους σε τέτοιες χρήσεις, υποστηρίζοντας ότι αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της πρώην φυλακής. Η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού αναμένεται να θέσει στο επίκεντρο αυτή τη συζήτηση.

Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της ΕΛ.Α.Σ., ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να βρεθεί στην Κρήτη μέσα στον Οκτώβριο. Η περιοδεία στο νησί θα συνδεθεί με την επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και την καταγραφή των προβλημάτων κάθε περιοχής. Μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ημερομηνίες ή πόλεις της επίσκεψης.

Ο ευρύτερος σχεδιασμός της ΕΛ.Α.Σ.

Ο ευρύτερος σχεδιασμός για τις περιοδείες παρουσιάστηκε στην πρώτη πανελλαδική τηλεδιάσκεψη των συντονιστικών επιτροπών της ΕΛ.Α.Σ., η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου και δημοσιοποιήθηκε την επόμενη ημέρα. Η επίσημη ανακοίνωση προβλέπει την έναρξη εξορμήσεων σε όλη τη χώρα από τα μέσα Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει 9 έως 10 μεγάλες περιοδείες στην περιφέρεια μέχρι τις γιορτές. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στο επίκεντρο αυτών των επισκέψεων θα βρίσκονται οι συναντήσεις με πολίτες και η ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων. Για την περιοχή της Αττικής, προετοιμάζεται ένα χωριστό πρόγραμμα δράσεων.

Ενίσχυση της παρουσίας στις τοπικές κοινωνίες

Οι περιοδείες αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της ΕΛ.Α.Σ. να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό επιδιώκεται μέσω της συνεργασίας με τις 59 συντονιστικές επιτροπές του κόμματος, την ενεργοποίηση μελών του Εθνικού Συμβουλίου, καθώς και τη συγκρότηση δικτύων σε δήμους και δημοτικές ενότητες.

Ο στόχος είναι η συστηματική επαφή με τους πολίτες και η άμεση καταγραφή των ζητημάτων που τους απασχολούν, ενισχύοντας έτσι τον διάλογο και την παρουσία του κόμματος σε τοπικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Newsit