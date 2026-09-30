Η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και οι πολιτικές εξελίξεις

Στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, σχετικά με το «μπάζωμα» των Τεμπών. Ο κ. Τριαντόπουλος ενημερώθηκε για την εξέλιξη αυτή χθες από δημοσιογράφους και αμέσως μετά επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, γνωστοποιώντας την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές στη Μαγνησία. Οι εξελίξεις αυτές συμπίπτουν με την περιοδεία του πρωθυπουργού στον Ασπρόπυργο και την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Παραμυθιά, όπου τέθηκε εκ νέου το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων.

Η παραπομπή Τριαντόπουλου και η απόφαση για τις εκλογές

Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος πληροφορήθηκε χθες, μέσω δημοσιογράφων, την είδηση της παραπομπής του στο Ειδικό Δικαστήριο. Η παραπομπή αφορά το ζήτημα του «μπαζώματος» των Τεμπών. Αμέσως μετά την ενημέρωσή του, ο κ. Τριαντόπουλος επικοινώνησε αρμοδίως με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Τριαντόπουλος δήλωσε στον πρωθυπουργό ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές στην εκλογική περιφέρεια της Μαγνησίας. Η απόφαση αυτή συνδέεται άμεσα με τη δικαστική εκκρεμότητα που προκύπτει από την παραπομπή του, καθώς σε περίπτωση καταδίκης θα έπρεπε ούτως ή άλλως να παραιτηθεί από τη βουλευτική του ιδιότητα.

Η εκτίμηση του Μαξίμου και η δήλωση Φλωρίδη

Από την πλευρά του Μαξίμου, μετά την ανάγνωση του παραπεμπτικού βουλεύματος, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η δικαιοσύνη συμφωνεί με την εκτίμηση της πλειοψηφίας των βουλευτών. Συγκεκριμένα, το αδίκημα που αποδίδεται στον κ. Τριαντόπουλο είναι αυτό της παράβασης καθήκοντος. Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, το βούλευμα δεν αποδίδει κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα, όπως είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε ζητήσει τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής.

Η κυβέρνηση, κατόπιν της μελέτης του βουλεύματος, υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει από πουθενά πως το «περίφημο μπάζωμα» έγινε με σκοπό να κρυφτεί κάτι. Ωστόσο, η παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο εκλαμβάνεται ως ήττα εντυπώσεων για τον Γιώργο Φλωρίδη. Ο κ. Φλωρίδης είχε προηγουμένως διατυπώσει την ατάκα ότι «όποιος λέει για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα».

Περιοδεία του πρωθυπουργού στον Ασπρόπυργο

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε χθες περιοδεία στον Ασπρόπυργο. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, τον συνόδευαν οι συναρμόδιοι υπουργοί, κ. Λιβάνιος και κ. Ζαχαράκης. Επίσης, παρόντες ήταν και οι τοπικοί βουλευτές της Δυτικής Αττικής, Βαγγέλης Λιάκος και Θανάσης Μπούρας, οι οποίοι συμμετείχαν στις συναντήσεις και τις επαφές του πρωθυπουργού.

Από την περιοδεία απουσίαζε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας. Ο κ. Κώτσηρας, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σε σταυρούς στη Δυτική Αττική στις εκλογές του 2023, είχε μια πολύ σοβαρή προσωπική υποχρέωση. Συγκεκριμένα, χθες έγινε για πρώτη φορά πατέρας, καθώς απέκτησε τον γιο του.

Το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων στην Παραμυθιά

Στην Παραμυθιά στο Σούλι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε την Τρίτη για να τιμήσει την επέτειο της εκτέλεσης των 49 Προκρίτων από τους Γερμανούς το 1943. Κατά την παρουσία του εκεί, ο κ. Τασούλας επανέλαβε το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων. Το θέμα αυτό έχει τεθεί από τον ίδιο αρκετές φορές κατά το τελευταίο έτος, σε διάφορες περιοχές με ιστορική σημασία.

Μεταξύ των περιοχών όπου ο κ. Τασούλας έχει αναφερθεί στο θέμα των επανορθώσεων είναι τα Καλάβρυτα, το Δίστομο και η Βιάννος. Χαρακτηριστικά, ο κ. Τασούλας δήλωσε ότι πρόκειται για ένα «αίτημα απαράγραπτο, ενεργό και διεκδικήσιμο», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική του σημασία για τη χώρα.

Η συνάντηση με τον Γρηγόρη Μάρκου

Στο περιθώριο των εκδηλώσεων στην Παραμυθιά, ο Γρηγόρης Μάρκου, ο μεγαλύτερος σε ηλικία κάτοικος της περιοχής, είχε μια ξεχωριστή συνάντηση. Ο κ. Μάρκου, ο οποίος είναι 104 ετών και διατηρεί ζωντανές μνήμες από την περίοδο της Κατοχής, περίμενε υπομονετικά έξω από την εκκλησία μετά το πέρας της δοξολογίας που τέλεσε ο Μητροπολίτης.

Ο κ. Μάρκου παρέδωσε σε συνεργάτη του Προέδρου ένα βιβλίο που έχει γράψει για τη ζωή του, συνοδευόμενο από μια χειρόγραφη επιστολή. Ζήτησε από τον συνεργάτη να τα δώσει στον Πρόεδρο, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τον ίδιο, την οποία διατηρεί από την εποχή που τον είχε γνωρίσει για πρώτη φορά ως βουλευτή Ιωαννίνων.

Με πληροφορίες από: Reader