Η άνοδος του solo dining: πώς αλλάζει η εμπειρία της εστίασης

Το να τρώει κανείς μόνος του σε εστιατόριο, μια συνήθεια που κάποτε θεωρούνταν άβολη, εξελίσσεται σε μια διαρκώς αυξανόμενη τάση παγκοσμίως. Αυτή η μεταβολή, γνωστή ως solo dining, αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο τα εστιατόρια αξιολογούν και διαχειρίζονται τις θέσεις τους. Πλέον, ο πελάτης που επιλέγει να δειπνήσει χωρίς συνοδό, δεν αντιμετωπίζεται ως ένα «πρόβλημα» προς επίλυση, αλλά ως μέρος μιας αναδυόμενης καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Από την «άβολη» θέση στην προνομιακή

Υπήρξε μια εποχή που το αίτημα για «τραπέζι για έναν» προκαλούσε συχνά αμηχανία. Ο μετρ συνήθως τοποθετούσε τον μοναχικό πελάτη σε ένα μικρό τραπέζι, δίπλα στην πόρτα της κουζίνας, κοντά στον διάδρομο ή σε κάποιο άλλο σημείο της σάλας που σπάνια θα επέλεγε μια παρέα. Για το εστιατόριο, αυτό σήμαινε ότι ένα τραπέζι δύο ατόμων καταλαμβανόταν από έναν μόνο πελάτη, ενώ για τους υπόλοιπους θαμώνες, ο μοναχικός δειπνών συχνά θεωρούνταν ότι απλώς περίμενε κάποιον.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή έχει πλέον αλλάξει σημαντικά. Σήμερα, σε πολλά εστιατόρια, η ιδανική θέση για έναν πελάτη που έρχεται μόνος του δεν βρίσκεται στην άκρη της αίθουσας. Αντιθέτως, είναι συχνά ένα άνετο σκαμπό στον πάγκο, ακριβώς μπροστά στην κουζίνα, προσφέροντας θέα στα χέρια του σεφ, στις φωτιές και στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας του πιάτου. Ο άνθρωπος που κάθεται εκεί δεν περιμένει απαραίτητα κάποιον, καθώς το solo dining έχει μετατραπεί σε συνειδητή επιλογή για ένα μέρος του κοινού.

Η ιαπωνική «ohitorisama» και η παγκόσμια εξάπλωση

Η Ιαπωνία είχε ήδη βρει έναν όρο για αυτή την τάση πολύ πριν γίνει δημοφιλής στη Δύση: «ohitorisama». Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον που κάνει πράγματα μόνος του, χωρίς η μοναχικότητα να έχει αρνητικό πρόσημο. Σύμφωνα με το Hot Pepper Gourmet Eating Out Research Institute, το ποσοστό των Ιαπώνων που επιλέγουν να τρώνε έξω μόνοι τους αυξήθηκε στο 23%, από 18% που ήταν το 2018.

Η αλλαγή αυτή έχει και ένα σαφές δημογραφικό υπόβαθρο. Στην Ιαπωνία, τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά αποτελούν εδώ και χρόνια το μεγαλύτερο επιμέρους είδος νοικοκυριού. Οι επίσημες προβολές δείχνουν ότι το ποσοστό τους αναμένεται να πλησιάσει το 40% έως το 2040. Αυτή η δημογραφική εξέλιξη αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αποδοχή και επιλογή της μοναχικής διαβίωσης, η οποία επηρεάζει και τις συνήθειες της εστίασης.

Αυξανόμενες κρατήσεις και δημογραφικές αλλαγές στη Δύση

Η τάση του solo dining δεν περιορίζεται στην Ασία, αλλά επεκτείνεται και στον δυτικό κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια ανάλυση του Pew Research Center έδειξε ότι ήδη από το 2019, το 38% των ενηλίκων ηλικίας 25-54 ετών δεν ζούσε με σύζυγο ή σύντροφο. Το ποσοστό αυτό ήταν σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 29% που καταγραφόταν το 1990, υποδεικνύοντας μια ευρύτερη κοινωνική μεταβολή.

Τα στοιχεία από τις πλατφόρμες κρατήσεων επιβεβαιώνουν αυτή την τάση. Στις ΗΠΑ, οι κρατήσεις για ένα άτομο μέσω της πλατφόρμας OpenTable αυξήθηκαν κατά 29% μέσα σε δύο χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το 2024. Αντίστοιχα, στη Βρετανία, η ίδια πλατφόρμα κατέγραψε αύξηση 14% σε διάστημα ενός έτους, ενώ στη Γερμανία η αύξηση έφτασε το 18%. Αυτοί οι αριθμοί υπογραμμίζουν την παγκόσμια διάσταση του φαινομένου και την ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων.

Η νέα πραγματικότητα για τους εστιάτορες

Η εστίαση, ως κλάδος, ακολουθεί τις ευρύτερες κοινωνικές εξελίξεις και τις συνήθειες του κοινού. Η αύξηση του solo dining αναγκάζει τα εστιατόρια να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Για έναν εστιάτορα, ένα τραπέζι δεν είναι απλώς ένα έπιπλο, αλλά ακίνητη περιουσία με συγκεκριμένη διάρκεια χρήσης, συνήθως λίγων ωρών. Αυτή η αντίληψη γίνεται ακόμα πιο εμφανής στην υψηλή γαστρονομία, όπου ένα tasting menu μπορεί να κρατήσει έναν πελάτη στη θέση του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η δυνατότητα να φάει κανείς ακριβώς εκεί που θέλει, την ώρα που θέλει και χωρίς να χρειάζεται να μοιραστεί την απόφαση με κανέναν, αποτελεί πλέον μια σημαντική επιλογή για πολλούς. Η εξέλιξη του solo dining σε μια μικρή αλλά ενδιαφέρουσα μεταβολή της σύγχρονης εστίασης δείχνει πως ο κλάδος προσαρμόζεται στις ανάγκες ενός κοινού που αναζητά αυτονομία και εξατομικευμένες εμπειρίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta