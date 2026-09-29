Τα ευρήματα και το μηχάνημα βιοανάδρασης που εντοπίστηκαν στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού αποτέλεσαν θέμα συζήτησης σε τηλεοπτική εκπομπή. Ο Άρης Πορτοσάλτε και ο Νίκος Στέφος, μέλη του πάνελ στον ΣΚΑΪ, εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από το Medwatch. Οι σχολιασμοί τους επικεντρώθηκαν στην απουσία επιστημονικής βάσης για το εν λόγω μηχάνημα και τις δηλώσεις της κας Καρυστιανού, με τον Άρη Πορτοσάλτε να κάνει λόγο για «παραμύθι».

Τα ευρήματα των ελέγχων του Medwatch

Στο επίκεντρο της τηλεοπτικής συζήτησης βρέθηκαν συγκεκριμένα ευρήματα που προέκυψαν από τους ελέγχους του Medwatch. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργήθηκαν στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού, αναδεικνύοντας το ζήτημα στην επικαιρότητα. Ένα από τα βασικά ευρήματα που απασχόλησε ιδιαίτερα το πάνελ ήταν ένα μηχάνημα βιοανάδρασης.

Η παρουσία του συγκεκριμένου μηχανήματος στο ιατρείο της κας Καρυστιανού πυροδότησε προβληματισμούς και ερωτήματα σχετικά με την επιστημονική του εγκυρότητα και τη χρήση του στον ιατρικό χώρο. Το θέμα αυτό αποτέλεσε την αφετηρία για τον εκτενή σχολιασμό που ακολούθησε στην τηλεοπτική εκπομπή.

Η τοποθέτηση του Νίκου Στέφου για το μηχάνημα βιοανάδρασης

Ο Νίκος Στέφος, συμμετέχοντας στο πάνελ της τηλεοπτικής εκπομπής του ΣΚΑΪ, ήταν ο πρώτος που τοποθετήθηκε αναλυτικά επί του θέματος. Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το μηχάνημα της βιοανάδρασης είναι κάτι που δεν υπάρχει». Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Στέφος έθεσε ευθέως το ζήτημα της επιστημονικής του υπόστασης.

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Στέφος τόνισε ότι «αν το μηχάνημα αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη θα πρέπει και οφείλει να το εξηγήσει» η κα Καρυστιανού. Παράλληλα, ο κ. Στέφος σημείωσε ότι η κα Καρυστιανού υπονοεί πως πρόκειται για μια πολιτική δίωξη. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν κατανοεί αυτή την αντίδραση, ανεξάρτητα από τις όποιες πολιτικές αντιπαραθέσεις που ενδεχομένως να υπάρχουν.

Οι αιχμές του Άρη Πορτοσάλτε για την «κβαντική ιατρική»

Αμέσως μετά την τοποθέτηση του Νίκου Στέφου, τον λόγο πήρε ο Άρης Πορτοσάλτε, ο οποίος εξέφρασε την έντονη κριτική του στάση απέναντι στην προηγούμενη κατάσταση. Ο κ. Πορτοσάλτε σημείωσε ότι «κακώς έως τώρα δεν πήγε κάποιος να πει ''τι λέτε κυρία; Ποια κβαντική ιατρική;'».

Ο δημοσιογράφος συνέχισε λέγοντας ότι την κα Καρυστιανού «την άφησαν ανενόχλητη να πουλάει παραμύθι». Επιπλέον, ο Άρης Πορτοσάλτε αναφέρθηκε σε προηγούμενη προειδοποίηση της κας Καρυστιανού, σύμφωνα με την οποία, αν δεν φύγει στο εξωτερικό πικραμένη επειδή της γυρίζει την πλάτη η κοινωνία, θα ανοίξει ιατρείο για κβαντική ιατρική στην Αθήνα. Αυτή η δήλωση του κ. Πορτοσάλτε υπογράμμισε την άποψή του για την έλλειψη επιστημονικής βάσης στις αναφερόμενες πρακτικές.

Το πλαίσιο της τηλεοπτικής συζήτησης στον ΣΚΑΪ

Η συζήτηση γύρω από τα ευρήματα στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού και το μηχάνημα βιοανάδρασης έλαβε χώρα στο πλαίσιο τηλεοπτικής εκπομπής του ΣΚΑΪ. Στο συγκεκριμένο πάνελ, εκτός από τον Άρη Πορτοσάλτε, συμμετείχε και ο Νίκος Στέφος, οι οποίοι ανέλυσαν τις διάφορες πτυχές του ζητήματος που προέκυψε από τους ελέγχους του Medwatch.

Το θέμα της βιοανάδρασης και της κβαντικής ιατρικής, όπως τέθηκε από την κα Καρυστιανού, απασχόλησε τους συμμετέχοντες στην εκπομπή. Οι τοποθετήσεις τους αναδείκνυαν την απουσία επιστημονικής τεκμηρίωσης για τις εν λόγω πρακτικές, ενώ παράλληλα σχολιάστηκε και η αντίδραση της κας Καρυστιανού περί πολιτικής δίωξης.

Με πληροφορίες από: Reader