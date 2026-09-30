Μύλος με την Interview: Καταγγελία στο ΕΣΡ και ερωτήματα για τη δημοσκόπηση

Ένας «μύλος» έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες στον χώρο των δημοσκοπήσεων, έπειτα από μια σοβαρή καταγγελία που κατατέθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) κατά της εταιρείας Interview. Η καταγγελία αφορά την αξιοπιστία δημοσκόπησης, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Δημήτρη Βασιλειάδη, να απαντά με έντονο ύφος. Παράλληλα, μια φαινομενικά άσχετη παρέμβαση του επικεφαλής της MRB, Δημήτρη Μαύρου, έφερε στο προσκήνιο και δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Η καταγγελία που πυροδότησε τις αντιδράσεις

Η υπόθεση ξεκίνησε με την καταγγελία του δικηγόρου Άρη Παπαδόπουλου, η οποία υποβλήθηκε στο ΕΣΡ. Σύμφωνα με αυτή την καταγγελία, μια επίμαχη δημοσκόπηση της εταιρείας Interview φέρεται να ήταν έτοιμη και να είχε αποσταλεί σε τρίτους, πριν καν ολοκληρωθεί η συλλογή των δεδομένων της, όπως αναγράφεται στην ταυτότητα της έρευνας. Αυτή η χρονική αναντιστοιχία δημιουργεί άμεσα ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία τόσο των ευρημάτων της συγκεκριμένης έρευνας όσο και της ίδιας της εταιρείας που τη διεξήγαγε.

Η αμφισβήτηση εντείνεται και από το γεγονός ότι η Interview δεν είναι μέλος του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ). Ο ΣΕΔΕΑ είναι ο φορέας που εφαρμόζει συγκεκριμένους κανόνες και μεθόδους στη διεξαγωγή των γκάλοπ, διασφαλίζοντας την τήρηση προδιαγραφών που ενισχύουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Η μη ένταξη της Interview σε αυτόν τον Σύλλογο προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προβληματισμού γύρω από τις διαδικασίες της.

Οι ημερομηνίες της επίμαχης δημοσκόπησης

Η έρευνα της Interview, η οποία διεξήχθη για λογαριασμό της POLITIC, αναφέρει ως διάστημα διεξαγωγής των συνεντεύξεων τις ημερομηνίες από 23 έως 28 Σεπτεμβρίου. Το δείγμα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης προσδιορίζεται σε 4.928 άτομα. Ωστόσο, η καταγγελία του δικηγόρου Άρη Παπαδόπουλου υποστηρίζει ότι το αρχείο με την πλήρη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας είχε ήδη διακινηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, το αρχείο είχε αποσταλεί στις 23:58 της 27ης Σεπτεμβρίου. Η αποστολή αυτή φέρεται να έγινε μέσω εφαρμογής επικοινωνίας για κινητά και υπολογιστές. Αυτό σημαίνει ότι, αν οι ισχυρισμοί της καταγγελίας ευσταθούν, η έρευνα είχε ήδη διανεμηθεί πριν την επίσημη ολοκλήρωση της συλλογής δεδομένων, η οποία, βάσει της ταυτότητας της έρευνας, ήταν η 28η Σεπτεμβρίου.

Η απάντηση του Δημήτρη Βασιλειάδη

Ο διευθύνων σύμβουλος της Interview, Δημήτρης Βασιλειάδης, αντέδρασε στην καταγγελία με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, μιλώντας στον Realfm 97,8. Ο κ. Βασιλειάδης κατηγόρησε τον δικηγόρο Άρη Παπαδόπουλο ότι επιχείρησε να κάνει «σόου» με την ενέργειά του. Υποστήριξε, επίσης, ότι ο ενδεδειγμένος δρόμος για την αμφισβήτηση μιας δημοσκόπησης είναι η προσφυγή στην Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων του ΣΕΔΕΑ, τον Σύλλογο στον οποίο η Interview δεν είναι μέλος.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως σε αυτά που ο επικεφαλής της Interview δεν απάντησε ευθέως. Ο Δημήτρης Βασιλειάδης δεν διέψευσε κατηγορηματικά την ύπαρξη του επίμαχου αρχείου στις 23:58 της 27ης Σεπτεμβρίου. Αντίθετα, επέλεξε να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο το αρχείο αυτό περιήλθε στην κατοχή του καταγγέλλοντος δικηγόρου.

Οι αναντιστοιχίες και το ψηφιακό πειστήριο

Στην προσπάθειά του να αντικρούσει την καταγγελία, ο κ. Βασιλειάδης δήλωσε: «Όταν τον ρώτησαν πώς βρήκε την έρευνα είπε ότι του ήρθε σε mail. Από ποιο mail σε ποιο mail; Την ανάλυση των δεδομένων την κάνω μόνο εγώ. Άρα από ποιο mail την πήρε;». Αυτή η δήλωση, όμως, προκαλεί μια σημαντική αναντιστοιχία με τα στοιχεία της καταγγελίας.

Στην δημοσιοποιημένη καταγγελία, δεν αναφέρεται email ως μέσο αποστολής του επίμαχου αρχείου. Ο δικηγόρος Άρης Παπαδόπουλος δηλώνει ρητά ότι η έρευνα «στάλθηκε μέσω εφαρμογής επικοινωνίας για κινητά και υπολογιστές, επιλεκτικά και εμπιστευτικά ήδη από τις 23:58 στις 27/9/2026». Το ψηφιακό πειστήριο που συνοδεύει την καταγγελία φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό, εμφανίζοντας πράγματι ένα αρχείο PDF σε εφαρμογή επικοινωνίας, με ώρα αποστολής 23:58 και ημερομηνία 27/09/26. Το γεγονός αυτό θέτει ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί από τους αρμόδιους φορείς.

Η αινιγματική παρέμβαση του Δημήτρη Μαύρου

Εν μέσω αυτής της αναταραχής, μια αινιγματική παρέμβαση του επικεφαλής της MRB, Δημήτρη Μαύρου, προσέθεσε μια νέα διάσταση στην υπόθεση. Η παρέμβαση αυτή, η οποία δεν διευκρινίζεται περαιτέρω ως προς το περιεχόμενό της, έβαλε ξαφνικά στο κάδρο δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ: τον Δουδωνή και τον Καρχιμάκη. Η σύνδεση των ονομάτων αυτών με την υπόθεση των δημοσκοπήσεων, μέσω της παρέμβασης του κ. Μαύρου, δημιουργεί επιπλέον ερωτήματα σχετικά με το εύρος και τις προεκτάσεις του ζητήματος.

Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση στον χώρο των δημοσκοπήσεων και αναμένεται να απασχολήσει τους αρμόδιους φορείς, καθώς και την κοινή γνώμη, δεδομένου του ενδιαφέροντος για την αξιοπιστία των ερευνών κοινής γνώμης.

Με πληροφορίες από: Topontiki