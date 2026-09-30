Παραπομπή Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη στο ειδικό δικαστήριο για την αλλοίωση του χώρου στα Τέμπη

Η υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών επιστρέφει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, δημιουργώντας ένα ανοιχτό πολιτικό μέτωπο που ενδέχεται να φτάσει έως τις επόμενες εκλογές. Η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, μαζί με τέσσερα ακόμη πρόσωπα, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας, ιδιαίτερα απαιτητικής πολιτικά περιόδου για την κυβέρνηση.

Ένα από τα πλέον επίμαχα κεφάλαια της υπόθεσης περνά πλέον οριστικά από το στάδιο της ανάκρισης σε εκείνο της δίκης, με τις εξελίξεις να αναμένεται να προκαλέσουν έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.

Το αμετάκλητο βούλευμα και οι παραπεμπόμενοι

Το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου εξέδωσε αμετάκλητο βούλευμα, με το οποίο παραπέμπονται στο Ειδικό Δικαστήριο πέντε πρόσωπα. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν αφορά την παράβαση καθήκοντος, η οποία χαρακτηρίζεται ως πλημμέλημα. Μεταξύ των παραπεμπομένων βρίσκεται ο πρώην υφυπουργός, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Μαζί με τον κ. Τριαντόπουλο, παραπέμπονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα. Πρόκειται για τον τότε περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό, τον πρώην γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, τον τότε αστυνομικό διευθυντή Λάρισας και επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. στον τόπο του δυστυχήματος, Αγάπιο Χαρακόπουλο, καθώς και τον τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής στην περιοχή, Ευάγγελο Φαλάρα.

Οι κατηγορίες και οι επιπτώσεις των χειρισμών

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι επίμαχοι χειρισμοί που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας οδήγησαν σε αλλοίωση του και είχαν ως συνέπεια την απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Η παραπομπή αυτή, ωστόσο, δεν αποτελεί καταδικαστική απόφαση, καθώς για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Πολιτικά, όμως, η εξέλιξη αυτή επαναφέρει με μεγάλη ένταση ένα ζήτημα που η κυβέρνηση επιχειρεί εδώ και χρόνια να αντιμετωπίσει. Τίθενται εκ νέου ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη στον χώρο του δυστυχήματος τις πρώτες ημέρες μετά την τραγωδία, ποιος αποφάσισε τις παρεμβάσεις και ποιος έδωσε τις σχετικές εντολές.

Πολιτικές αντιδράσεις και δηλώσεις

Η σημασία της παραπομπής αποτυπώθηκε και στην απόφαση του ίδιου του Χρήστου Τριαντόπουλου να ανακοινώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Παρόλα αυτά, ο κ. Τριαντόπουλος θα παραμείνει βουλευτής έως το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Ο ίδιος δηλώνει ότι διαφωνεί με το πόρισμα του βουλεύματος και ότι στο Ειδικό Δικαστήριο θα αποδείξει την αθωότητά του.

Για το Μέγαρο Μαξίμου, το πολιτικό πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην τύχη ενός πρώην υπουργού. Η ίδια η φύση της υπόθεσης επαναφέρει στο προσκήνιο όσα είχαν ειπωθεί από κυβερνητικά στελέχη όταν άρχισαν να διατυπώνονται οι πρώτες καταγγελίες περί «μπαζώματος» του χώρου.

Προηγούμενες δηλώσεις υπουργών

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις δηλώσεων ήταν εκείνη του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη. Τον Μάρτιο του 2024, από το βήμα της Βουλής, ο κ. Φλωρίδης είχε επιτεθεί με εξαιρετικά σκληρό τρόπο σε όσους μιλούσαν για «μπάζωμα», χρησιμοποιώντας την περίφημη έκφραση ότι «όσοι μιλούν για μπαζώματα είναι για τα μπάζα». Αυτή η δήλωση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Μετά τις δηλώσεις αυτές, ο Αλέξης Τσίπρας είχε ζητήσει την παραίτηση του κ. Φλωρίδη, ρίχνοντας την κεντρική ευθύνη για την κατάσταση στον πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη. Η σημερινή εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τις τότε αντιπαραθέσεις και τις πολιτικές ευθύνες.

Η εξέλιξη της υπόθεσης

Δυόμισι χρόνια αργότερα από την τραγωδία, η υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου δεν αποτελεί πλέον απλώς αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχει οδηγήσει σε ένα αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα και στη συγκρότηση Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο θα εξετάσει τις κατηγορίες.

Πέντε πρόσωπα θα κληθούν να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις που αφορούν τους χειρισμούς στον τόπο του δυστυχήματος. Η δίκη αναμένεται να ρίξει φως σε όλα τα επίμαχα σημεία της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki