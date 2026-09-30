Δημοσκοπήσεις στο μικροσκόπιο και γραφεία Σαμαρά

Μια καταγγελία που έγινε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) για δημοσκόπηση, τα αποτελέσματα της οποίας φέρεται να είχαν βγει πριν καν ολοκληρωθεί η έρευνα, έχει προκαλέσει εκτεταμένη συζήτηση. Το γεγονός αυτό, που αφορά τηλεφωνήματα και απαντήσεις του δείγματος, έχει θέσει τις δημοσκοπικές εταιρείες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ιδίως ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Παράλληλα, πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι το συμβόλαιο για την ενοικίαση των γραφείων Λιβάνη από τον Αντώνη Σαμαρά δεν έχει ακόμη υπογραφεί, με τα ζητήματα να είναι διαδικαστικής φύσεως.

Η καταγγελία για τη δημοσκόπηση

Η ιστορία ξεκίνησε με την καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΕΣΡ και αφορά μια δημοσκόπηση της οποίας τα ευρήματα είχαν δημοσιευθεί προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής των δεδομένων, όπως οι τηλεφωνικές κλήσεις και οι απαντήσεις του δείγματος. Ο καταγγέλλων, Άρης Παπαδόπουλος, έλαβε τη διαρροή των αποτελεσμάτων μέσω WhatsApp, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του διευθύνοντος της εταιρείας, Δημήτρη Βασιλειάδη, ο οποίος ανέφερε πως η διαρροή έγινε μέσω email. Οι εξηγήσεις του κ. Βασιλειάδη σχετικά με το πώς συνέβη η διαρροή δεν κρίθηκαν πειστικές, καθώς μπέρδεψε τον τρόπο με τον οποίο αυτή έλαβε χώρα.

Αυτή η εξέλιξη έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Δεδομένου ότι πλησιάζουν οι εκλογές, είναι σαφές ότι όλα τα στοιχεία και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο. Η ανάγκη για διαφάνεια και ακρίβεια καθίσταται επιτακτική σε αυτή την περίοδο.

Η σημασία των δημοσκοπήσεων ενόψει εκλογών

Οι δημοσκοπήσεις δεν περιορίζονται απλώς στην αποτύπωση της στιγμιαίας εικόνας της κοινής γνώμης, όπως συχνά αναφέρεται. Αντιθέτως, προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο της πολιτικής συζήτησης, επηρεάζουν τις αναλύσεις και διαμορφώνουν αρχικά τη συμπεριφορά των πολιτικών κομμάτων. Υπάρχει μάλιστα η εκτίμηση ότι, σε έναν βαθμό, οι δημοσκοπήσεις μπορεί να επηρεάσουν και τους ίδιους τους ψηφοφόρους.

Για αυτούς τους λόγους, κανείς δεν είναι διατεθειμένος να ανεχτεί, εφόσον είναι εφικτό, τη δημιουργία ψεύτικων πολιτικών σκηνικών ή καταστάσεων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η διαφάνεια και η ακρίβεια θεωρούνται θεμελιώδεις αρχές για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της δημοκρατικής διαδικασίας και της ενημέρωσης του κοινού.

Η πρωτοβουλία του ΣΕΔΕΑ

Στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης, ο Κώστας Παναγόπουλος, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσκοπήσεων του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) και προέρχεται από την εταιρεία Alco, αναμένεται να αναλάβει πρωτοβουλία. Στόχος του είναι να υπάρξει συνεννόηση τόσο με το ΕΣΡ όσο και με άλλες εμπλεκόμενες πλευρές, προκειμένου να τεθούν σαφείς κανόνες και να διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Παρόλο που η καταγγελλόμενη εταιρεία δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος των πρακτικών της.

Ο ίδιος ο Σύλλογος Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς έχει κάθε λόγο να κινητοποιηθεί άμεσα και να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο λειτουργίας των δημοσκοπήσεων. Η κοινή γνώμη αντιμετωπίζει τους δημοσκόπους με μεγαλύτερη καχυποψία από ό,τι τους διαιτητές, τους δικηγόρους, ακόμα και τους δημοσιογράφους, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας του κλάδου.

Το ζήτημα της ένταξης στον ΣΕΔΕΑ

Η ένταξη μιας εταιρείας στον ΣΕΔΕΑ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Σύλλογος έχει θεσπίσει συγκεκριμένους κανόνες τους οποίους τα μέλη του δύσκολα παραβαίνουν. Σε πρόσφατη πρόσκληση που απηύθυνε ο ΣΕΔΕΑ προς εταιρείες που δεν ήταν μέλη του, προκειμένου να ενταχθούν, υπήρξε δημοσκόπος που απάντησε με τη δήλωση: «Έχω τόσο πολύ εξελιγμένες μεθόδους έρευνας που δεν μπορείτε να τις ελέγξετε». Η δήλωση αυτή θυμίζει την ατάκα του αείμνηστου Βασίλη Δανιήλ, «Είμαι 100 χρόνια μπροστά στην προπονητική».

Πάντως, υπήρξε –και φημολογείται ότι υπάρχει ακόμα– εταιρεία που τόσο στο σημερινό όσο και στο προηγούμενο, αλλά και στο προπροηγούμενο Μαξίμου, την αποκαλούσαν «τζουκ μποξ». Οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την αναφορά αποφεύχθηκαν να ζητηθούν, υποδηλώνοντας πιθανώς μια κατάσταση όπου τα αποτελέσματα προσαρμόζονταν στις εκάστοτε ανάγκες.

Τα γραφεία του Αντώνη Σαμαρά

Σε ένα διαφορετικό θέμα, καλά πληροφορημένες πηγές ανέφεραν ότι δεν έχει ακόμη υπογραφεί το συμβόλαιο για την ενοικίαση των γραφείων Λιβάνη από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Οι πηγές αυτές θεωρούνται αξιόπιστες και δεν υπάρχει λόγος αμφισβήτησης των πληροφοριών τους.

Από τα συμφραζόμενα των πληροφοριών, γίνεται αντιληπτό ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά διαδικαστικά θέματα. Αυτά τα διαδικαστικά ζητήματα, όπως διευκρινίστηκε, δεν σχετίζονται με την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, αλλά μάλλον με άλλες πτυχές της διαδικασίας ενοικίασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki