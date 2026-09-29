Ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, αναφέρθηκε πρόσφατα στην απόφαση για την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Παράλληλα, σχολίασε τον ρόλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διαχείριση του πεδίου όπου συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο κ. Αγοραστός μίλησε στο ΕΡΤnews το βράδυ της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου 2026, όπου και ανέπτυξε τις θέσεις του.

Η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο

Σχολιάζοντας την εξέλιξη με την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο, ο Κώστας Αγοραστός δήλωσε ότι δεν αιφνιδιάστηκε από αυτή την απόφαση. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Όχι, το περίμενα γιατί η δίκη είναι πολιτική». Ο ίδιος εξήγησε τη συγκεκριμένη αναφορά του, υπογραμμίζοντας τον πολιτικό χαρακτήρα της υπόθεσης.

«Είναι πολιτική. Καθαρά. Διότι όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του νόμου και επί των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο ειδικό δικαστήριο, είναι πολιτικό το ζήτημα», δήλωσε ο πρώην περιφερειάρχης. Συνέδεσε αυτή τη θέση και με τις εκλογικές αναμετρήσεις, λέγοντας ότι «και αυτό φάνηκε και στις περιφερειακές εκλογές και σε όλες τις εκλογές. Είναι πολιτικό το ζήτημα, είναι πολιτικό».

Ο ρόλος της περιφέρειας Θεσσαλίας

Ο κ. Αγοραστός υποστήριξε με έμφαση ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε αρμοδιότητα ούτε επιχειρησιακό ούτε συντονιστικό ρόλο στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών. Τόνισε ότι «όλα είναι θέματα και ζήτημα αρμοδιοτήτων». Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο ρόλος της Περιφέρειας ήταν αποκλειστικά υποστηρικτικός και όχι επιχειρησιακός ή συντονιστικός.

Επανέλαβε ότι «η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός και μόνο. Όχι επιχειρησιακός, όχι συντονιστικός». Ο πρώην περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έχει καμία αρμοδιότητα ως προς τη διαχείριση του πεδίου του δυστυχήματος.

Ευθύνες για τη διαχείριση του πεδίου

Αναφερόμενος ειδικότερα στη διαχείριση του πεδίου του δυστυχήματος και στη συλλογή και διατήρηση του αποδεικτικού υλικού, ο κ. Αγοραστός τόνισε ότι αυτή η ευθύνη ανήκε στις ανακριτικές αρχές. «Η συγκέντρωση και η διατήρηση όλου του αποδεικτικού υλικού είναι ευθύνη των ανακριτικών αρχών και όχι της Περιφέρειας Θεσσαλίας», είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη στιγμή που ο χώρος βρισκόταν υπό την εποπτεία των αρμόδιων προανακριτικών αρχών, κανένας άλλος φορέας δεν μπορούσε να αποφασίζει για τις ενέργειες που θα γίνονταν εκεί. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο χώρος φυλασσόταν και ήταν υπό την εποπτεία της προανακριτικής αρχής, δηλαδή της Τροχαίας Λάρισας, του κ. Βλαχογιάννη, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των ανακριτικών αρχών. «Κανένας άλλος δεν νομιμοποιείται, κανένας άλλος φορέας να αποφασίζει ή να αποτρέπει ενέργειες», συμπλήρωσε.

Ενέργειες και θεσμικό πλαίσιο

Ο κ. Αγοραστός υποστήριξε ακόμη ότι όλες οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο γίνονταν σε γνώση των αρμόδιων αρχών. «Καρέ καρέ όλες οι ενέργειες. Παρακολουθούσαν όλοι και σε τέλεια γνώση όλων των αρμόδιων αρχών», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι η παρουσία της Περιφέρειας στο σημείο συνδεόταν με την αποστολή μηχανημάτων, η οποία έγινε κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται εκεί από μηχανήματα που ήταν απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που συμμετέχουν όλοι οι φορείς και τίποτα άλλο δεν είχε ούτε επιχειρησιακή, ούτε μπορούσε να δώσει εντολή σε κανέναν, ούτε έπαιρνε εντολές από κανέναν», σημείωσε ο πρώην περιφερειάρχης. Με βάση αυτή τη θέση, κατέληξε ότι «δεν υπήρχε ούτε πράξη, ούτε παράλειψη, ούτε δόλος, ούτε συγκάλυψη».

Τεκμηρίωση της μη αρμοδιότητας

Σε ερώτηση για το πώς τεκμηριώνει ότι δεν είχε επιχειρησιακό ή συντονιστικό ρόλο, ο πρώην περιφερειάρχης επικαλέστηκε τόσο το θεσμικό πλαίσιο όσο και τις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. «Από τον νόμο, από τη μη συνεχή παρουσία μου εκεί και από τις καταθέσεις ότι κανένας δεν πήρε εντολή από μένα αλλά και δεν μπορούσα», εξήγησε.

Ο κ. Αγοραστός έθεσε επίσης ρητορικά ερωτήματα για να ενισχύσει τη θέση του. «Μπορούσε ένας περιφερειάρχης να δώσει εντολή σε έναν ένστολο; Μπορούσε ένας περιφερειάρχης να διατάξει έναν αστυνόμο, όταν ο αστυνόμος είναι προανακριτική αρχή;», αναρωτήθηκε. Τέλος, απάντησε καταφατικά στην ερώτηση εάν ήταν αποκλειστικά ζήτημα των ανακριτικών αρχών ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειρίζονταν το πεδίο του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit