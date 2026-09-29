Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τον Γιώργο Πατούλη και τις ιδιωτικές δομές υγείας

Το ΠΑΣΟΚ, με ανακοίνωσή του, σχολιάζει την κατάσταση που επικρατεί στις ιδιωτικές δομές υγείας, κάνοντας λόγο για ένα «άναρχο τοπίο» χωρίς εποπτεία και έλεγχο. Το κόμμα αποδίδει την ευθύνη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι επί χρόνια συντηρούσε την κατάσταση αυτή άπραγη. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στην εντολή του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προς την Αρχή Διαφάνειας για έλεγχο του Γιώργου Πατούλη, Προέδρου του ΙΣΑ, για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, τονίζοντας τη χρονική συγκυρία.

Η κριτική του ΠΑΣΟΚ για τις ιδιωτικές δομές υγείας

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την ανησυχία του για την εικόνα που παρουσιάζουν οι ιδιωτικές δομές υγείας στη χώρα. Περιγράφει ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έλλειψη οργάνωσης και ελέγχου, το οποίο, όπως αναφέρει, ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια των πολιτών.

Το κόμμα υπογραμμίζει πως αυτή η κατάσταση, χωρίς εποπτεία, συντηρήθηκε για χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παρέμενε άπραγη. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι ο «εμπαιγμός» έρχεται να συμπληρώσει το ήδη υπάρχον πρόβλημα, ως ένα «κερασάκι» στην όλη κατάσταση.

Ο έλεγχος στον Γιώργο Πατούλη και η προηγούμενη στάση του υπουργού Υγείας

Το ΠΑΣΟΚ ενημερώθηκε ότι δόθηκε εντολή από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προς την Αρχή Διαφάνειας. Η εντολή αυτή αφορά τη διενέργεια ελέγχου στον Γιώργο Πατούλη, ο οποίος είναι Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Το κόμμα επισημαίνει τη χρονική απόσταση από προηγούμενες δηλώσεις του υπουργού. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι μόλις λίγες ημέρες πριν την εντολή για έλεγχο, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπιζόταν δημόσια τον κ. Πατούλη. Ο υπουργός είχε χρησιμοποιήσει εκφράσεις όπως «γούστο του και καπέλο του αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική» και είχε προβεί σε επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, κάνοντας λόγο για «ανθρωποφαγία».

Το διακύβευμα του «επιτελικού κράτους»

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στο κεντρικό διακύβευμα που είχε θέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2019. Τότε, η δέσμευση αφορούσε τη δημιουργία ενός «επιτελικού κράτους», το οποίο θα ήταν αποτελεσματικό, λειτουργικό και θα υπηρετούσε τον πολίτη.

Ωστόσο, επτά χρόνια μετά, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η αντίληψη των πολιτών έχει αλλάξει. Σύμφωνα με το κόμμα, οι πολίτες γνωρίζουν πλέον ότι το κράτος, υπό τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αποδείχθηκε «επιτελικό στα λόγια», ενώ στην ουσία του ήταν «βαθιά αναποτελεσματικό, αναξιόπιστο και διεφθαρμένο».

Η κατάργηση των «Ράμπο Υγείας»

Στο πλαίσιο της κριτικής του για το «επιτελικό κράτος», το ΠΑΣΟΚ φέρνει ως παράδειγμα τη συμπερίληψη της κατάργησης των «Ράμπο Υγείας» στον σχετικό νόμο. Το κόμμα υπενθυμίζει αυτή την απόφαση ως μέρος των αλλαγών που προωθήθηκαν.

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι εκ των υστέρων, όλοι αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των «Ράμπο Υγείας», υπονοώντας ότι η κατάργησή τους ήταν μια λανθασμένη ενέργεια που είχε αρνητικές συνέπειες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis