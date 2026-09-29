Τουρκική προσομοίωση Hisar-O με ελληνικό Mirage 2000-5 ως στόχο

Λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αναφέρθηκε στην Ελλάδα ως «γείτονα και σύμμαχο», η τουρκική αμυντική βιομηχανία προκάλεσε νέες συζητήσεις. Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από τουρκικό αμυντικό μέσο παρουσίασε ένα σενάριο αναχαίτισης, όπου ο εικονικός στόχος ήταν ένα ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος.

Η προσομοίωση του Hisar-O

Το αμυντικό μέσο Defence Turk δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο, το οποίο αποτελεί μέρος της παρουσίασης των νέων δυνατοτήτων αεράμυνας της Τουρκίας. Το υλικό αφορά σε προσομοίωση λειτουργίας του αντιαεροπορικού συστήματος Hisar-O. Στην εν λόγω προσομοίωση, ο εικονικός στόχος που εμφανίζεται είναι ένα ελληνικό Mirage 2000-5.

Το βίντεο απεικονίζει τη διαδικασία εντοπισμού, εγκλωβισμού και εμπλοκής ενός εναέριου στόχου. Η προσομοίωση καταλήγει στην εικονική αναχαίτιση του αεροσκάφους. Η παρουσίαση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της Άγκυρας να αναδείξει την εξέλιξη της εγχώριας αμυντικής τεχνολογίας και τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου δικτύου αεράμυνας, γνωστού ως «Çelik Kubbe» ή «Ατσάλινος Θόλος».

Το σύστημα Hisar-O είναι μέσης εμβέλειας και έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση διάφορων αεροπορικών απειλών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο συμβολισμός της επιλογής στόχου

Το επίμαχο σημείο της παρουσίασης δεν ήταν μόνο η επίδειξη των δυνατοτήτων του Hisar-O, αλλά κυρίως η επιλογή του εικονικού στόχου. Στην προσομοίωση, το αεροσκάφος που αντιμετωπίζεται ως απειλή παραπέμπει ευθέως σε ελληνικό Mirage 2000-5.

Το Mirage 2000-5 αποτελεί βασικό στοιχείο της ελληνικής αεροπορικής ισχύος. Η συγκεκριμένη επιλογή δίνει μια διαφορετική διάσταση σε μια κατά τα άλλα τεχνική παρουσίαση οπλικού συστήματος, καθώς η απεικόνιση ενός συγκεκριμένου τύπου ελληνικού αεροσκάφους δημιουργεί έναν σαφή συμβολισμό από την πλευρά της Τουρκίας.

Οι δηλώσεις Ερντογάν και η αντίφαση

Η δημοσίευση του βίντεο έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε αναφερθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είχε υποστηρίξει ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί εχθρό της Τουρκίας, αλλά γείτονα και σύμμαχο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Η προσομοίωση με το ελληνικό μαχητικό θέτει ερωτήματα σχετικά με το μήνυμα που επιθυμεί να στείλει η Άγκυρα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr