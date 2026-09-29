Αλέξης Τσίπρας: «Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης αλλιώς ο Μητσοτάκης να τον αποπέμψει»

Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ή, εναλλακτικά, την αποπομπή του από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν με αφορμή την πρόσφατη απόφαση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο. Η παραπομπή του πρώην υφυπουργού σχετίζεται με την υπόθεση των Τεμπών και τις παρεμβάσεις που φέρεται να έγιναν στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Αίτημα παραίτησης και αποπομπής

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Olympia Forum, συνέδεσε άμεσα τη δικαστική εξέλιξη της παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου με την ανάγκη για πολιτική ευθιξία. Ζήτησε από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, να παραιτηθεί από τη θέση του, τονίζοντας ότι αυτή η ενέργεια αποτελεί στοιχειώδη πολιτική πράξη μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτός που θα πρέπει, μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης». Πρόσθεσε δε, ότι σε περίπτωση μη παραίτησης του κ. Φλωρίδη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης κάλεσε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να προχωρήσει στην αποπομπή του. «Κι αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, πρέπει να τον αποπέμψει», προσέθεσε ο κ. Τσίπρας.

Οι επίμαχες δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη

Ο Αλέξης Τσίπρας αιτιολόγησε το αίτημά του για παραίτηση ή αποπομπή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, υπενθυμίζοντας παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην επίμαχη φράση του κ. Φλωρίδη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».

Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης είχε απευθυνθεί «με ιταμό ύφος» σε όλους όσοι εξέφραζαν ανησυχίες ή έλεγαν «αυτό που βλέπαμε» σχετικά με το «μπάζωμα» στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Αυτές οι δηλώσεις, σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ανάληψη πολιτικής ευθύνης εκ μέρους του κ. Φλωρίδη μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις.

Η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο

Η βασική αφορμή για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα ήταν η σημερινή απόφαση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο. Ο κ. Τριαντόπουλος, ο οποίος διετέλεσε πρώην υφυπουργός, παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος, ένα σοβαρό αδίκημα που αφορά την εκτέλεση των υπηρεσιακών του υποχρεώσεων και τη διαχείριση της κατάστασης.

Η παραπομπή αυτή σχετίζεται άμεσα με τις παρεμβάσεις που φέρεται να έγιναν στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Το ζήτημα των παρεμβάσεων, που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως «μπάζωμα», αποτελεί ένα κεντρικό σημείο στην διερεύνηση των συνθηκών και των ευθυνών για την τραγωδία, και η δικαστική αυτή εξέλιξη θεωρείται σημαντική.

Η σημασία της λογοδοσίας στη δικαιοσύνη

Παρά τις πολιτικές του τοποθετήσεις και τα αιτήματα που διατύπωσε, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι την τελική κρίση για την υπόθεση των Τεμπών θα την έχει η Δικαιοσύνη. Ωστόσο, χαρακτήρισε την εξέλιξη της παραπομπής του κ. Τριαντόπουλου ως ένα «πολύ σημαντικό βήμα» προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και της απόδοσης ευθυνών στους εμπλεκόμενους.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι ζωτικής σημασίας «το να λογοδοτήσει κανείς στη δικαιοσύνη και να μην κυριαρχήσει η άποψη ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι Έλληνες τι βλέπουμε και τι γίνεται». Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Τσίπρας, ως πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αναδεικνύει την ανάγκη οι πολίτες να αισθάνονται ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί αποτελεσματικά και ότι οι υπεύθυνοι καλούνται να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους ενώπιον της.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis, Enikos