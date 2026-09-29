Σχέδιο της Κομισιόν για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων: Οι 5 άξονες και ο ρόλος της Frontex

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην υλοποίηση ενός σχεδίου πέντε σημείων, με βασικό στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της. Το σχέδιο αυτό, που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσκοπεί στην πρόληψη, την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση αιφνίδιων και μαζικών παράνομων αφίξεων.

Παρόλο που οι παράνομες διελεύσεις των εξωτερικών συνόρων βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, σύμφωνα με την Επιτροπή, πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των ευρωπαϊκών εργαλείων. Συγκεκριμένα, η κρίση που εκδηλώθηκε το φετινό καλοκαίρι στη Θέουτα ανέδειξε την ταχύτητα με την οποία μπορούν να δημιουργηθούν ξαφνικές, μαζικές αφίξεις στα εξωτερικά σύνορα, οδηγώντας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τρίτες χώρες, η Επιτροπή προτείνει μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ενδυνάμωση της παρακολούθησης, της έγκαιρης προειδοποίησης και της ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτό συνεπάγεται στενότερη συνεργασία μεταξύ της Frontex, της Europol και της Eurojust.

Επιπλέον, το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη κέντρων συντονισμού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR) σε συνεργασία με χώρες εταίρους. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και της ανταπόκρισης σε πιθανές απειλές ή έκτακτες καταστάσεις.

Νέο πλαίσιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στα σύνορα

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα, η Επιτροπή προαναγγέλλει τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου. Το πλαίσιο αυτό θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε σενάρια όπου μαζικές μετακινήσεις χρησιμοποιούνται ως εργαλείο πίεσης.

Αυτή η προσέγγιση επιδιώκει να προσφέρει ένα δομημένο και αποτελεσματικό μηχανισμό αντίδρασης σε απρόβλεπτες εξελίξεις, διασφαλίζοντας την ικανότητα της Ένωσης να διαχειρίζεται κρίσεις στα σύνορά της με συντονισμένο τρόπο.

Ο αναβαθμισμένος ρόλος της Frontex

Ένας κεντρικός πυλώνας του σχεδίου είναι η ενίσχυση της εντολής της Frontex. Αυτό περιλαμβάνει την ενδυνάμωση του μόνιμου σώματος της υπηρεσίας, ώστε να είναι δυνατή η άμεση ανάπτυξη προσωπικού και εξοπλισμού όπου απαιτείται. Ο στόχος είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε συνοριακές προκλήσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται ένας ισχυρότερος ρόλος για τη Frontex στις διαδικασίες επιστροφών, καθώς και μια ενισχυμένη ικανότητα παρακολούθησης των εξωτερικών συνόρων και των προσυνοριακών περιοχών. Αυτές οι αλλαγές αποσκοπούν στην παροχή πιο ολοκληρωμένης και επιχειρησιακής υποστήριξης στη διαχείριση των συνόρων.

Παρακολούθηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έγκαιρη πληροφόρηση

Η Επιτροπή προτείνει επίσης την ενίσχυση της δυνατότητας της Frontex να παρακολουθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η δυνατότητα κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη επίγνωση της κατάστασης και την παροχή επιχειρησιακής στήριξης στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη καλούνται να παρέχουν έγκαιρες πληροφορίες στο EUROSUR και να αναφέρουν άμεσα τυχόν εξελίξεις που επηρεάζουν τα εξωτερικά σύνορα. Η έγκαιρη και ακριβής πληροφόρηση θεωρείται κρίσιμη για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.

Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και της εσφαλμένης πληροφόρησης, οι οποίες μπορούν να τροφοδοτήσουν την παράτυπη μετανάστευση. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει νέα ψηφιακά πρωτόκολλα συνεργασίας με πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης.

Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία νέων ψηφιακών εταιρικών σχέσεων με χώρες εταίρους. Αυτές οι συνεργασίες θα έχουν ως στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση διαδικτυακού περιεχομένου που συμβάλλει στην παράτυπη μετανάστευση, ενισχύοντας την προσπάθεια για μια πιο ασφαλή και ενημερωμένη διαχείριση των συνόρων.

Με πληροφορίες από: Reader