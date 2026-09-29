Η Βουλή ήρε την ασυλία Κωνσταντοπούλου και Πολάκη, απέρριψε αιτήματα για Πλεύρη και Θεοδωρικάκο

Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παύλου Πολάκη, ενώ απέρριψε τα αιτήματα για τους Θάνο Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκο. Οι κρίσεις αυτές ελήφθησαν μετά από εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, με τους βουλευτές των οποίων ήρθη η ασυλία να προβαίνουν σε δηλώσεις υψηλών τόνων και καταγγελίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου συμμετείχαν συνολικά 236 βουλευτές. Υπέρ της άρσης της ασυλίας της ψήφισαν 163 βουλευτές, ενώ 64 βουλευτές τάχθηκαν κατά. Επιπλέον, 9 βουλευτές δήλωσαν «παρών».

Το αίτημα για την άρση της ασυλίας της προέκυψε από μήνυση που κατέθεσε εναντίον της ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός, με τις κατηγορίες της εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήμησης. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε εισηγηθεί την άρση της ασυλίας της για αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε τη μήνυση ως «κατασκευασμένη ψευδομήνυση» και την ενέταξε σε μία πρακτική μηνύσεων και αγωγών τύπου SLAPP, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μία ακόμη δικαστική ενέργεια σε βάρος της. Παράλληλα, συνέδεσε την υπόθεση με τις εξελίξεις γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, ισχυριζόμενη ότι συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι που ασχολούνται με την υπόθεση έχουν βρεθεί στο στόχαστρο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης, Αλ. Καζαμίας, έκανε επίσης λόγο για «καταχρηστική μήνυση SLAPP». Η κυρία Κωνσταντοπούλου σημείωσε ακόμη πως ο εν λόγω δημοσιογράφος «δεν είναι δημοσιογράφος, αλλά εκβιαστής από τηλεοράσεως», και πρόσθεσε ότι η ίδια τον έχει καταμηνύσει για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση «μαζί με στελέχη σας, Άδωνι Γεωργιάδη, Λαζαρίδη, Μαρινάκη, Μαρκόπουλο», δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή από 3.6.26 και «κλωσάτε» και δεν την φέρνετε.

Η άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη

Για τον Παύλο Πολάκη, στην ψηφοφορία συμμετείναν 234 βουλευτές. Υπέρ της άρσης της ασυλίας του τάχθηκαν 159 βουλευτές, ενώ 72 ψήφισαν κατά. Τρεις βουλευτές δήλωσαν «παρών».

Η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε εισηγηθεί την άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη. Η υπόθεση αφορά σε μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Σταμάτης Πουλής, πρώην στέλεχος του ΚΕΕΛΠΝΟ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι αυτή ήταν η 14η φορά που αντιμετώπιζε τέτοια διαδικασία, και η 4η μήνυση από τον Σταμάτη Πουλή.

Ο κ. Πολάκης, κατά την τοποθέτησή του, δήλωσε: «Το δικαστικό παρακράτος καθαρίζει τις βρωμιές σας». Πρόσθεσε επίσης: «Νομίζετε πως επειδή με μηνύετε, θα προσκυνήσω. Όχι, δεν προσκυνάω και μέχρι το τέλος θα λέω πως έχετε φάει και τα πόμολα της πόρτας!». Μάλιστα, συνεχάρη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για το ότι έχει δεχτεί περισσότερες μηνύσεις.

Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Πλεύρη και Θεοδωρικάκο

Διαφορετική ήταν η έκβαση στις περιπτώσεις των Θάνου Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκου, καθώς τα αιτήματα για την άρση της ασυλίας τους απορρίφθηκαν. Και στις δύο ψηφοφορίες συμμετείχαν 236 βουλευτές. Υπέρ της άρσης της ασυλίας τους ψήφισαν 51 βουλευτές, ενώ 168 τάχθηκαν κατά. Δεκαεπτά βουλευτές δήλωσαν «παρών».

Οι υποθέσεις για τους κ.κ. Πλεύρη και Θεοδωρικάκο αφορούσαν σε μήνυση από τον ίδιο αστυνομικό, ο οποίος τους κατηγορούσε για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, με αφορμή γραπτά sms προεκλογικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε ταχθεί κατά των αντίστοιχων αιτημάτων για την άρση της ασυλίας τους.

Ο Θάνος Πλεύρης, αναπτύσσοντας την επιχειρηματολογία του, σημείωσε πως δέχτηκε μήνυση από έναν άνθρωπο του οποίου ήταν δικηγόρος μέχρι τη στιγμή της υπουργοποίησής του, και επομένως είχε νόμιμα τον αριθμό του τηλεφώνου του. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος παρέπεμψε στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία απέρριψε τις καταγγελίες του αστυνομικού, αφού δεν είχε λάβει κανένα γραπτό μήνυμα από τον υπουργό.

Συνολική συμμετοχή και επιστολικές ψήφοι

Στη διαδικασία των ψηφοφοριών, παρατηρήθηκε ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός επιστολικών ψήφων, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 102. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας ελήφθησαν κυρίως με τις «γαλάζιες ψήφους», όσον αφορά την άρση των βουλευτικών ασυλιών της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παύλου Πολάκη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki