Χρήστος Τριαντόπουλος: Δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εθνικές εκλογές, μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο. Η παραπομπή αφορά την υπόθεση του «μπαζώματος» στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, στην οποία πιστεύει ακράδαντα.

Εξέλιξη μετά την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του «μπαζώματος» στο δυστύχημα των Τεμπών, έκανε γνωστή την απόφασή του να μην συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισε να μην είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της δικαστικής κρίσης, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, εκδόθηκε δεκαεπτά μήνες μετά την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2025, ώστε η υπόθεση να αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη. Ο κ. Τριαντόπουλος τόνισε ότι σέβεται την απόφαση της δικαιοσύνης, αλλά διαφωνεί με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματος, όπως πληροφορήθηκε από τον Τύπο.

Η θέση του πρώην υφυπουργού για την υπόθεση

Σε μακροσκελή δήλωσή του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος υποστήριξε ότι «θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου». Επανέλαβε την ακράδαντη πίστη του στην αθωότητά του, δηλώνοντας ότι θα την αντικρούσει στο επικείμενο Ειδικό Δικαστήριο, όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης.

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα «ιδιαίτερα φορτισμένο και συχνά τοξικό περιβάλλον, όπου κυριάρχησαν θεωρίες συνωμοσίας και πολιτικές σκευωρίες με στόχο την εργαλειοποίηση της τραγωδίας». Σύμφωνα με τον κ. Τριαντόπουλο, αυτές οι θεωρίες και σκευωρίες «κατέπεσαν όταν δόθηκε ο λόγος στην επιστήμη».

Η πορεία του στην πολιτική και η στάση του

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος αναφέρθηκε στην πολιτική του πορεία, δηλώνοντας ότι από το 2019, όταν εισήλθε στην πολιτική, πορεύεται με τον ίδιο αξιακό κώδικα. Σταθερός του στόχος, όπως είπε, είναι να εργάζεται για το καλό του τόπου. Υπογράμμισε ότι καθ’ όλη την πορεία του δεν δίστασε ποτέ να αναλάβει την ευθύνη και να βγει μπροστά, όταν αυτό απαιτούσε το καλό της πατρίδας, της κυβέρνησης και της παράταξης, πάντα με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες.

Τόνισε ότι αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες όλα όσα ακολούθησαν το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο κ. Τριαντόπουλος δήλωσε ότι επέλεξε να μιλήσει με ειλικρίνεια και θεσμικά, μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αποφεύγοντας την τοξική αντιπαράθεση που, όπως είπε, κάποιοι επιδίωξαν και εξακολουθούν να επιδιώκουν.

Η παραίτηση και η προσφυγή στη δικαιοσύνη

Ο πρώην υφυπουργός επεσήμανε ότι η τοξική αντιπαράθεση δεν συνάδει ούτε με την προσωπική του αξιοπρέπεια ούτε με την πολιτική του ηθική. Πίστευε και πιστεύει, όπως δήλωσε, ότι απέναντι σε μια υπόθεση που έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης με στόχο την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, η μόνη απάντηση είναι η αλήθεια και το φως.

Για τον λόγο αυτό, από την πρώτη στιγμή, αφού παραιτήθηκε από το κυβερνητικό σχήμα, ζήτησε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να τεθεί στη διάθεση της Δικαιοσύνης, του φυσικού του δικαστή. Ο κ. Τριαντόπουλος χαρακτήρισε αυτή την επιλογή «πρωτόγνωρη για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας», ενώ έκανε λόγο και περί «μεθοδεύσεων» στην υπόθεση.

Οι λόγοι της απόφασης για μη συμμετοχή

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητά του πλέον είναι η επιβεβαίωση της αθωότητάς του. Περιέγραψε τη δικαστική διαδικασία ως «προφανώς απαιτητική», η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπορευθεί με την εξίσου απαιτητική προεκλογική προσπάθεια.

Η σπουδαιότητα και των δύο διαδικασιών, με την αντίστοιχη προσήλωση, προσοχή και υπευθυνότητα που απαιτεί η καθεμία, καθιστά, πρακτικά, μη εφικτή την ουσιαστικά παράλληλη συμμετοχή του και στις δύο. Αυτός είναι ο λόγος που τον οδήγησε στην απόφαση να μην συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία στις επικείμενες εθνικές εκλογές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Reader