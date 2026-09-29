Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, με την πρόσφατη ρητορική του, επιμένει σε μια προσέγγιση που εστιάζει στην παρελθοντολογία και αναβιώνει τους υψηλούς τόνους του άλλοτε «αντιΤσιπρικού» μετώπου. Αυτή η στάση, η οποία φαίνεται να βρίσκει απήχηση στη δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, επιλέγει να βάλει στο στόχαστρο οποιαδήποτε προοπτική συνεργασίας στην κεντροαριστερά.

Η έντονη αντιπαράθεση στο Action24

Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του στην τηλεοπτική εκπομπή του Action24, ο κ. Χριστοδουλάκης ήρθε σε μεγάλη σύγκρουση με τη δημοσιογράφο Ελένη Καλογεροπούλου. Ο διάλογος χαρακτηρίστηκε από την επιμονή του να αποδίδει όλες τις ευθύνες για την περίοδο των μνημονίων στον τότε πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ενώ οι αναφορές του στη Νέα Δημοκρατία ήταν λιγότερες και καθόλου στο ΠΑΣΟΚ.

Ο κεντρικός άξονας της επιχειρηματολογίας του κ. Χριστοδουλάκη ήταν ότι το πρόβλημα προέκυψε επειδή δεν ψήφισαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις το πρώτο μνημόνιο. Ωστόσο, η δημοσιογράφος του επισήμανε μια σημαντική παράλειψη, υπενθυμίζοντας ότι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ είχε αποφύγει τη συναίνεση των 180 ψήφων για την ψήφιση του πρώτου μνημονίου. Τότε, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως «θα βγάλουμε μόνοι μας τη χώρα από την κρίση».

Παραλείψεις στην ιστορική αναδρομή και συγκυβερνήσεις

Η κ. Καλογεροπούλου συνέχισε την επισήμανση των αντιφάσεων, υπενθυμίζοντας στον κ. Χριστοδουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ αργότερα συγκυβέρνησε με τον Αντώνη Σαμαρά και τον ΛΑΟΣ. Αυτές οι δυνάμεις είχαν ταχθεί σκληρά απέναντι στην πρώτη συμφωνία με τους δανειστές, ένα γεγονός που ο κ. Χριστοδουλάκης φάνηκε να παραβλέπει, χωρίς να δώσει κάποια απάντηση στην παρατήρηση αυτή.

Η άποψη του κ. Χριστοδουλάκη, η οποία έριχνε όλο το βάρος της ευθύνης στον κ. Τσίπρα, παρέκαμπτε το γεγονός ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Νέα Δημοκρατία, μαζί με τη ΔΗΜΑΡ για ένα σύντομο διάστημα, είχαν αποτύχει να οδηγήσουν τη χώρα εκτός των μνημονίων. Αυτή η αποτυχία συνέβη παρόλο που οι εν λόγω κυβερνήσεις διέθεταν άνετη πλειοψηφία για δυόμισι χρόνια ως συγκυβέρνηση, ενώ νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ είχε κυβερνήσει αυτοδύναμο με 44% για δύο χρόνια.

Η στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης

Προκαλεί εντύπωση η επιμονή του κ. Χριστοδουλάκη σε μια στρατηγική που προτάσσει τη μετωπική σύγκρουση με τον κ. Τσίπρα. Το σημείο εκκίνησης αυτής της αντιπαράθεσης εντοπίζεται στην προ 15ετίας διαμάχη, μια αντιπαράθεση την οποία, σύμφωνα με την πηγή, μόνο η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να διατηρήσει ζωντανή και να την αξιοποιήσει.

Η Νέα Δημοκρατία, όπως αναφέρεται, επιδιώκει να χαράξει πάνω σε αυτή την παλιά αντιπαράθεση το εκλογικό και μετεκλογικό σκηνικό του 2027. Με αυτή τη στάση, ο κ. Χριστοδουλάκης φαίνεται να ταυτίζεται απόλυτα με εκείνους τους κύκλους εντός του ΠΑΣΟΚ που θεωρούν κύριο πολιτικό αντίπαλο τον κ. Τσίπρα και όχι τη Νέα Δημοκρατία.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις εντός του ΠΑΣΟΚ

Αναφορικά με τις εσωτερικές τάσεις στο ΠΑΣΟΚ, η δεξιά πτέρυγα του κόμματος διατηρεί προφανώς την ελπίδα και την άποψη ότι, σε τελική ανάλυση, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Η αιτιολογία που προβάλλεται για μια τέτοια πιθανή συνεργασία είναι «για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα». Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν ο κ. Χριστοδουλάκης συμμερίζεται αυτή την συγκεκριμένη άποψη.

Σε μια διαφορετική κατεύθυνση, ο κ. Κατρίνης ξεκαθάρισε με σαφήνεια τις προθέσεις του ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας ρητά την ανάγκη «Να φύγει και η ΝΔ και ο Μητσοτάκης». Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης απηύθυνε ένα μήνυμα σχετικά με τις ακραίες δηλώσεις γαλάζιων στελεχών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «να προσέχουμε το ύφος μας» στις δημόσιες τοποθετήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki