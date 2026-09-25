Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Bloomberg Television. Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι χωρίς την απαραίτητη προσαρμοστικότητα από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. Η συνέντευξη δόθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας του Έλληνα πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Κάλεσμα για στήριξη εισοδημάτων και αντιμετώπιση ενεργειακού κόστους

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την ΕΕ είναι απαραίτητη για να στηριχθούν τα εισοδήματα των πολιτών και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που προκύπτουν από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν τα εισοδήματα των πολιτών τους. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας».

Η δημοσιονομική θέση της Ελλάδας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη και πλεονεκτική δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως ανέφερε, η χώρα έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους και διαθέτει πλεόνασμα.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Έχουμε πλεόνασμα, έχουμε πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους, μειώνουμε το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό, οπότε έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα καταφέρνει πλέον να δανείζεται με χαμηλότερο κόστος από τέσσερις χώρες του G7.

Το ζήτημα της φορολογίας στα καύσιμα

Αναφερόμενος στην αγορά καυσίμων και τη φορολογία, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντική δυνατότητα διύλισης, ενώ τα ελληνικά διυλιστήρια εξάγουν προϊόντα στο εξωτερικό. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η φορολογία στα καύσιμα παραμένει υψηλή.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η δυνατότητα μείωσης της φορολογίας συνδέεται άμεσα με την έγκριση μιας ευρωπαϊκής εξαίρεσης ή μιας κεντρικής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας. «Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Διαφορετικά πιστεύω ότι δεν έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο για να δράσουμε», δήλωσε. Επίσης, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα αυτό.

Στήριξη στην πράσινη μετάβαση με ρεαλισμό

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξή του στην ενεργειακή μετάβαση, υπογραμμίζοντας ότι πάνω από το 55% της ενέργειας στην Ελλάδα παράγεται ήδη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι μια παρέμβαση για τη φορολογία στα καύσιμα δεν σημαίνει εγκατάλειψη της πράσινης μετάβασης.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι υπέρ της πράσινης μετάβασης, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον». Πρόσθεσε δε ότι τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν αναγκαία στην περίοδο μετάβασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Reader