Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Σαντορίνη: Το όραμα του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη των Κυκλάδων

Τη Σαντορίνη επισκέφθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο νησί, ο κ. Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον δήμαρχο, Ν. Ζώρζο, και επισκέφτηκε το νοσοκομείο της Σαντορίνης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ παρουσίασε το όραμα του κόμματος για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού στα νησιά των Κυκλάδων.

Προτάσεις για την οικονομική ανάπτυξη των Κυκλάδων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη για ειδικά φορολογικά κίνητρα, τα οποία θα αφορούν τις επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης. Όπως τόνισε, το όραμα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις βασικοί πυλώνες της οικονομίας: ο πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση και ο τουρισμός. Μέσω αυτής της στρατηγικής, επιδιώκεται η δημιουργία πολλών και καλών θέσεων εργασίας στα νησιά.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε επίσης ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της ζωής των μόνιμων κατοίκων. Σκοπός είναι οι κάτοικοι να παραμένουν στον τόπο τους, να δημιουργούν και να διατηρούν ζωντανά τα νησιά, τόσο κατά τη διάρκεια του χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας σε βάθος χρόνου.

Σχεδιασμός δημόσιων πολιτικών με ειδικά κριτήρια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε πως το σχέδιο του κόμματος έχει ως κεντρικό γνώμονα τον σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών με ειδικά κριτήρια για κάθε νησί ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές δεν θα είναι οριζόντιες, αλλά προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες κάθε νησιού των Κυκλάδων. Η διαφοροποιημένη αυτή προσέγγιση αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη κάλυψη των ελλείψεων σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η παιδεία και η υγεία.

Με την εφαρμογή ειδικών κριτηρίων, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε νησί, διασφαλίζοντας ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και υποδομές ανταποκρίνονται στις πραγματικές απαιτήσεις των κατοίκων και των τοπικών κοινωνιών. Αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνοχής και της βιωσιμότητας των νησιωτικών περιοχών.

Πρόταση για τον ΦΠΑ και ειδικό λογαριασμό εσόδων

Στο πλαίσιο των προτάσεών του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην πολιτική για τον ΦΠΑ, την οποία χαρακτήρισε ως δίκαιη. Πρότεινε τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού, στον οποίο θα εισρέουν τα έσοδα που προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ του μειωμένου και του ισχύοντος συντελεστή ΦΠΑ για κάθε νησί. Αυτός ο μηχανισμός έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει ότι τα έσοδα αυτά θα επιστρέφουν άμεσα στις τοπικές κοινωνίες.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα χρήματα από τον ειδικό αυτό λογαριασμό θα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των υποδομών σε κάθε νησί. Συγκεκριμένα, θα κατευθύνονται σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, οι μεταφορές και το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η άμεση χρηματοδότηση αναγκαίων έργων και υπηρεσιών, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την λειτουργικότητα των νησιών.

Πρόγραμμα επισκέψεων και συναντήσεων

Η επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στη Σαντορίνη περιλάμβανε, εκτός από τη συνάντηση με τον δήμαρχο Ν. Ζώρζο, και μια επίσκεψη στο νοσοκομείο του νησιού. Εκεί, ο κ. Ανδρουλάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους παραγωγικούς φορείς της Σαντορίνης, ακούγοντας τις απόψεις και τις ανάγκες τους σχετικά με την τοπική οικονομία και ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη στη Σαντορίνη ολοκληρώνεται το απόγευμα με σύσκεψη με τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Η παρουσία του κ. Ανδρουλάκης στη Σαντορίνη αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου επισκέψεων κλιμακίων με στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε διάφορα νησιά των Κυκλάδων, με στόχο την ενημέρωση και την παρουσίαση των θέσεων του κόμματος για την νησιωτική πολιτική.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki