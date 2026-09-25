Πρόταση άρσης ασυλίας για τον Παύλο Πολάκη από την Επιτροπή Δεοντολογίας, «όχι» για Πλεύρη και Θεοδωρικάκο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας έλαβε αποφάσεις σχετικά με αιτήματα άρσης βουλευτικής ασυλίας, προτείνοντας την άρση για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη. Αντίθετα, η Επιτροπή καταψήφισε τις προτάσεις για άρση ασυλίας που αφορούσαν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Θάνο Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκο. Η τελική ετυμηγορία για το σύνολο των υποθέσεων αναμένεται να δοθεί από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.

Η απόφαση για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

Στην περίπτωση του Παύλου Πολάκη, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας τάχθηκε υπέρ της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Η πρόταση αυτή έλαβε την υποστήριξη του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο ψήφισε θετικά.

Αντιθέτως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ψήφισαν «κατά» της άρσης της ασυλίας του κ. Πολάκη. Ο ίδιος ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση ως μια «εξόφθαλμη πράξη πολιτικής εκδίκησης».

Η υπόθεση που αφορά τον Παύλο Πολάκη

Η δικογραφία που οδήγησε στην πρόταση άρσης ασυλίας του Παύλου Πολάκη σχηματίστηκε κατόπιν έγκλησης που υποβλήθηκε από τον Σταμάτη Πουλή. Η έγκληση αυτή φέρει ημερομηνία 4 Μαΐου 2026.

Το περιεχόμενο της έγκλησης αφορά τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της ψευδούς καταμήνυσης. Η πράξη αυτή, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να έλαβε χώρα στις 17 Μαρτίου 2026, εντός της πόλης των Αθηνών.

Σε σχετικό υπόμνημα που κατέθεσε, ο κ. Πολάκης ζήτησε από την Επιτροπή να μην αρθεί η ασυλία του. Υποστήριξε ότι η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο την «πολιτική του εξουθένωση» μέσω μιας σειράς συνεχών ποινικών διαδικασιών.

Η απόρριψη της άρσης ασυλίας για Πλεύρη και Θεοδωρικάκο

Σε αντίθεση με την περίπτωση του κ. Πολάκη, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας καταψήφισε την πρόταση για άρση της ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Θάνου Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκου. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την απόρριψη των αιτημάτων που τους αφορούσαν.

Κατά της άρσης των ασυλιών των κ.κ. Πλεύρη και Θεοδωρικάκου τάχθηκαν τέσσερα κοινοβουλευτικά κόμματα: η Νέα Δημοκρατία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη. Αυτά τα κόμματα εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην άρση της βουλευτικής τους προστασίας.

Από την άλλη πλευρά, υπέρ της άρσης των ασυλιών των δύο βουλευτών της ΝΔ ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας. Η Ελληνική Λύση, τέλος, επέλεξε να επιφυλαχθεί για την τελική της στάση, η οποία θα εκφραστεί κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Το περιεχόμενο της δικογραφίας για τους βουλευτές της ΝΔ

Η δικογραφία που αφορά τους Θάνο Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκο σχηματίστηκε έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε ένας ιδιώτης. Η καταγγελία αυτή απευθύνθηκε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι αρμόδια για τέτοια ζητήματα.

Η ουσία της καταγγελίας αφορά τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα συγκεκριμένα δεδομένα φέρεται να αποκτήθηκαν κατόπιν επέμβασης σε ένα σύστημα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων.

Η επόμενη μέρα στη Βουλή

Οι αποφάσεις που έλαβε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελούν προτάσεις προς το νομοθετικό σώμα. Η τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας των τριών βουλευτών, Παύλου Πολάκη, Θάνου Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκου, θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής.

Εκεί θα κριθεί οριστικά το μέλλον των αιτημάτων άρσης ασυλίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Με πληροφορίες από: Reader