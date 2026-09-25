Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία σημείωσε μία σημαντική επιτυχία, πραγματοποιώντας την αναχαίτιση drones και βαλλιστικών πυραύλων. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει με τον πλέον εμφατικό τρόπο την επιχειρησιακή αξία της Ελλάδας. Η χώρα μας αναδεικνύεται έτσι σε έναν σταθερό εγγυητή της περιφερειακής ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, η συγκεκριμένη δράση εκθέτει ανεπανόρθωτα τη «Συμφωνία της Μέκκας», ένα σύμφωνο που αποδεικνύεται κενό περιεχομένου, καθώς η πραγματική ισχύς οικοδομείται στα πεδία των μαχών και όχι σε χάρτινες διακηρύξεις.

Η επιχειρησιακή αξία της Ελλάδας

Η επιτυχής αναχαίτιση drones και βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία καταδεικνύει την υψηλή επιχειρησιακή αξία της Ελλάδας. Η δράση αυτή, η οποία έλαβε χώρα στην περιοχή του Γιαμπού, στην καρδιά της Μέσης Ανατολής, δεν αποτελεί απλώς μία ακόμα στρατιωτική επιτυχία. Αντιθέτως, συνιστά ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, αναδεικνύοντας τις σημαντικές δυνατότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Πιο συγκεκριμένα, η χθεσινή διπλή κατάρριψη ενός kamikaze drone και ενός βαλλιστικού πυραύλου, τα οποία είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι, πραγματοποιήθηκε από την πυροβολαρχία της ΕΛΔΥΣΑ. Η ελληνική αυτή μονάδα συμμετέχει ενεργά στη διεθνή πρωτοβουλία Integrated Air Missile Defense Concept. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, και η ελληνική συμβολή σε αυτήν είναι πλέον απτή και αποδεδειγμένη, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά της.

Η ελληνική παρουσία στη Μέση Ανατολή

Η ελληνική σημαία κυματίζει με υπερηφάνεια στο Γιαμπού, όχι μόνο ως ένα απλό σύμβολο διπλωματικής παρουσίας, αλλά ως ένας ουσιαστικός εγγυητής της περιφερειακής ασφάλειας και της σταθερότητας. Η Ελλάδα διαθέτει όχι μόνο τα κατάλληλα οπλικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας, αλλά και το ιδιαίτερα έμπειρο και ικανό προσωπικό. Αυτό το προσωπικό είναι σε θέση να χειρίζεται τα συστήματα αυτά άψογα, ακόμα και κάτω από τις πλέον αντίξοες και πιεστικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή.

Οι Έλληνες χειριστές των συστημάτων Patriot επιβεβαίωσαν για πολλοστή φορά ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αποτρεπτικής ισχύος. Με τις ενέργειές τους, αποτρέπουν αποτελεσματικά ασύμμετρες απειλές, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ζωτικές υποδομές και ανθρώπινες ζωές. Η συνεχής παρουσία και η αποτελεσματική δράση τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας.

Προβολή ισχύος και αξιόπιστος πυλώνας ασφάλειας

Η συγκεκριμένη αποστολή, η οποία διεξάγεται σε μεγάλη απόσταση από τα εθνικά σύνορα της Ελλάδας, αποδεικνύει την εξαιρετική ικανότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να προβάλλουν ισχύ. Η Ελλάδα αναδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο σε έναν αξιόπιστο πυλώνα ασφάλειας για τους συμμάχους της, προσφέροντας απτές και πρακτικές λύσεις σε ένα περιβάλλον αυξημένων και πολύπλοκων κινδύνων. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια εποχή που οι απειλές κλιμακώνονται διαρκώς.

Οι κίνδυνοι που προέρχονται από το Ιράν και τους περιφερειακούς του αντιπροσώπους, όπως οι Χούθι στην Υεμένη, αυξάνονται συνεχώς. Οι απειλές αυτές θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια ενεργειακή οδό και τις ζωτικής σημασίας εμπορικές μεταφορές. Σε αυτό το πλαίσιο, η Αθήνα δεν περιορίζεται σε θεωρητικές αναλύσεις ή απλές διακηρύξεις, αλλά περνάει σταθερά στην πράξη. Η προσφορά απτών λύσεων ασφαλείας από την Ελλάδα αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής της στην περιφερειακή σταθερότητα και την ενεργό συμβολή της.

Η κατάρρευση της «Συμφωνίας της Μέκκας»

Την ίδια στιγμή που τα ελληνικά βέλη αναχαιτίζουν με επιτυχία πραγματικούς πυραύλους στον ουρανό της Σαουδικής Αραβίας, στο διπλωματικό πεδίο καταρρέει παταγωδώς ένα τεχνητό οικοδόμημα. Πρόκειται για τη λεγόμενη «Συμφωνία της Μέκκας», ένα σύμφωνο που είχαν σπεύσει να υπογράψουν η Τουρκία και το Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία.

Οι υπογράφοντες τη συμφωνία αυτή προσδοκούσαν να δημιουργήσουν έναν νέο γεωπολιτικό άξονα, με τη φιλοδοξία να αλλάξουν τις ισορροπίες στην ευαίσθητη περιοχή. Ωστόσο, η αδυναμία της Άγκυρας να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις ασφαλείας, σε συνδυασμό με την πρακτική απόδειξη της ελληνικής επιχειρησιακής ικανότητας, αποδεικνύουν πως η ισχύς χτίζεται στα πεδία των μαχών και όχι στα χαρτιά. Κατά συνέπεια, η «Συμφωνία της Μέκκας» αποδεικνύεται κενή περιεχομένου και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

Με πληροφορίες από: Enikos