Ο Αντώνης Σαμαράς κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το κόμμα, προβληματισμός στους συνεργάτες

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς διατηρεί ακόμη κλειστά τα χαρτιά του αναφορικά με τον ακριβή χρόνο ίδρυσης του νέου πολιτικού του φορέα. Η αβεβαιότητα αυτή προκαλεί προβληματισμό σε ορισμένους από τους συνεργάτες του, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται σε τοπικές κοινωνίες και στα μέσα ενημέρωσης. Ο στενός κύκλος του κ. Σαμαρά, που γνωρίζει τον σχεδιασμό, παραμένει σιωπηλός, ενώ οι υπόλοιποι εκφράζουν ανησυχίες για την επίδραση της αναμονής στο εκλογικό σώμα.

Ο κλειστός κύκλος του σχεδιασμού

Ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίζει να κρατάει μυστική την ημερομηνία και τις λεπτομέρειες σχετικά με την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός του. Ο σχεδιασμός γύρω από αυτό το εγχείρημα είναι γνωστός σε έναν εξαιρετικά περιορισμένο κύκλο προσώπων, που δεν ξεπερνούν τα δύο ή τρία άτομα.

Αυτά τα πρόσωπα, στα οποία ο πρώην πρωθυπουργός έχει εμπιστευθεί τις προθέσεις του, διασφαλίζουν την πλήρη μυστικότητα, καθώς είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να διαρρεύσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επόμενα βήματα. Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στον κ. Σαμαρά να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο του χρονοδιαγράμματος και των ανακοινώσεων.

Προβληματισμός στους υποψήφιους συνεργάτες

Ενώ ο στενός πυρήνας παραμένει ενήμερος και διακριτικός, οι υπόλοιποι συνεργάτες και υποστηρικτές του Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες, έχουν αρχίσει να βιώνουν μια κατάσταση πίεσης. Πρόκειται κυρίως για πρόσωπα που έχουν ήδη εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωσης και έχουν ξεκινήσει την επικοινωνία με τοπικές κοινωνίες, εκφράζοντας την πρόθεσή τους να πολιτευτούν με τον νέο φορέα.

Αυτοί οι υποψήφιοι πολιτευτές βρίσκονται σε μια διαρκή αναμονή, καθώς η έλλειψη επίσημων ανακοινώσεων δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας. Η κατάσταση αυτή έχει αρχίσει να τους «ζορίζει», όπως αναφέρεται, καθώς η προετοιμασία τους βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επίσημη έναρξη των εργασιών του κόμματος.

Ο φόβος της κόπωσης των ψηφοφόρων

Ο βασικός φόβος που εκφράζεται από τους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού είναι η πιθανότητα η παρατεταμένη αναμονή να οδηγήσει σε κόπωση ένα μέρος του εκλογικού σώματος. Υπάρχει ανησυχία ότι η διαρκής προσδοκία για την ίδρυση του κόμματος, χωρίς να υλοποιείται άμεσα, μπορεί να αποθαρρύνει τους ψηφοφόρους που έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να στραφούν προς αυτή την πολιτική κίνηση.

Οι συνεργάτες φοβούνται ότι η απουσία συγκεκριμένων εξελίξεων μπορεί να μειώσει τον αρχικό ενθουσιασμό και να οδηγήσει σε απώλεια δυναμικής, πριν καν το κόμμα προλάβει να εδραιωθεί. Η διατήρηση της προσδοκίας σε υψηλά επίπεδα απαιτεί συνεχή ροή ειδήσεων και συγκεκριμένων βημάτων, κάτι που δεν παρατηρείται αυτή τη στιγμή.

Η διαφορετική οπτική του Αντώνη Σαμαρά

Παρά τις ανησυχίες που εκφράζονται από τον κύκλο των συνεργατών του, ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς δεν φαίνεται να συμμερίζεται αυτόν τον φόβο. Αντιθέτως, ο πρώην πρωθυπουργός εκτιμά ότι η παρούσα κατάσταση λειτουργεί ως πλεονέκτημα για το υπό διαμόρφωση κόμμα.

Ο κ. Σαμαράς θεωρεί ατού το γεγονός ότι, χωρίς καν να έχει ιδρυθεί επίσημα ο πολιτικός φορέας, το θέμα συζητείται ευρέως σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας σφαίρας. Αυτή η διαρκής συζήτηση, κατά την άποψή του, διατηρεί το ενδιαφέρον ζωντανό και προετοιμάζει το έδαφος για την επίσημη ανακοίνωση, η οποία, όπως τονίζει, θα γίνει στον κατάλληλο χρόνο. Η στρατηγική του βασίζεται στην πεποίθηση ότι η χρονική συγκυρία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis