Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά περιοδείες, ενισχύεται ο επικοινωνιακός μηχανισμός της ΕΛ.Α.Σ.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ανασύνταξη του κόμματος, ξεκινώντας εξορμήσεις σε όλη την επικράτεια από τα μέσα Οκτωβρίου. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η ΕΛ.Α.Σ. διατηρεί τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, ωστόσο παραμένει στάσιμη και μακριά από τον στόχο της απειλής της Νέας Δημοκρατίας. Τα πολιτικά αντανακλαστικά της Αμαλίας ενεργοποιήθηκαν, με την παρουσία του κ. Τσίπρα να κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά στις περιοχές της επαρχίας όπου το κόμμα αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Οι εξορμήσεις του Αλέξη Τσίπρα στην επαρχία

Ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει το κόμμα πάνω του και ξεκινά εξορμήσεις σε όλη την επικράτεια. Οι περιοδείες του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. θα ξεκινήσουν από τα μέσα Οκτωβρίου, εστιάζοντας κυρίως στην επαρχία.

Στις περιοχές αυτές, όπου το κόμμα «πονάει», η προσωπική παρουσία του κ. Τσίπρα θεωρείται εξόχως σημαντική για την ανάταση και ενεργοποίηση των δυνάμεων της ΕΛ.Α.Σ. Στόχος είναι να υπάρξει θετικό «ταμείο» πριν από τις γιορτές.

Το μήνυμα νίκης του Μίλτου Χατζηγιαννάκη

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενεργοποίηση του κόμματος, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του γραμματέα Μίλτου Χατζηγιαννάκη. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν εκατοντάδες μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών από τις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Ο κ. Χατζηγιαννάκης έστειλε μήνυμα νίκης, τονίζοντας: «Δεν στήνουμε μια ομάδα για τα χαρτιά. Στήνουμε μια δυναμική, μάχιμη ομάδα για να φέρουμε την αλλαγή και να κερδίσουμε τις εκλογές. Από αύριο, σηκώνουμε τα μανίκια. Η δουλειά ξεκίνησε!».

Ενίσχυση του επικοινωνιακού μηχανισμού

Ο επικοινωνιακός μηχανισμός της ΕΛ.Α.Σ. ενισχύεται με την προσθήκη έμπειρων στελεχών. Ο Συμεών Κεδίκογλου και ο Γιώργος Καραμέρος, οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί στα τηλεοπτικά παράθυρα, εντάσσονται στην ομάδα. Παράλληλα, αναμένεται εντονότερη εμφάνιση του Γρηγόρη Θεοδωράκη και του Παυσανία Παπαγεωργίου, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία και πραότητα.

Η ενίσχυση αυτή, σε συνδυασμό με τα στελέχη που ήδη φέρουν το βάρος της εκπροσώπησης, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη διάδοση του μηνύματος της ΕΛ.Α.Σ. σε ευρύτερα ακροατήρια και θα αμβλύνει τα «φάλτσα» του προηγούμενου διαστήματος.

Προσεχείς δράσεις και στόχοι

Στο δρόμο για την Αμαλίας βρίσκεται και ο Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος διαθέτει ισχυρά ερείσματα στη Λάρισα και στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Η παρουσία του αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση του κόμματος σε αυτές τις περιοχές.

Ο στόχος της Αμαλίας είναι να συνεχίσει τις ανοιχτές συζητήσεις, στα πρότυπα του «τώρα μιλάμε», ώστε το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. να «γειωθεί» με την κοινωνία. Επιπλέον, το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν θεματικές εκδηλώσεις, προκειμένου να εξειδικευτούν όλες οι πτυχές του προγράμματος διακυβέρνησης, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Η εικόνα από τις δημοσκοπήσεις

Η πρώτη ανάγνωση των δημοσκοπήσεων καταδεικνύει μια αποσυσπείρωση των πολιτών και μια δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό προσωπικό. Αυτή η κατάσταση επηρεάζει οριζόντια όλα τα κόμματα, όπως εξηγεί ο αναλυτής δεδομένων της Good Affairs.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, «Πρέπει να κοιτάξουμε λιγότερο τα κόμματα και περισσότερο τους χώρους. Η Νέα Δημοκρατία δεν ανακτά το μεγάλο τμήμα των δυνάμεων που έχασε τα προηγούμενα χρόνια. Ο προοδευτικός χώρος παραμένει συνολικά ισόποσος αλλά διασπασμένος χωρίς να απειλεί ουσιαστικά τη ΝΔ , με την ΕΛ.Α.Σ. δεύτερη και στάσιμη ενώ το ΠΑΣΟΚ παρ».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis