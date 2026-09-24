Η κυβέρνηση Μελόνι ενέκρινε πλαφόν σε ξένους μαθητές και απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία της Ιταλίας

Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία ενέκρινε ένα πακέτο μέτρων που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η θέσπιση ενός «πλαφόν» στον αριθμό των ξένων μαθητών ανά σχολική τάξη, καθώς και η απαγόρευση της μπούρκας εντός των σχολικών μονάδων.

Το πλαφόν στον αριθμό των ξένων μαθητών

Ένα από τα βασικά μέτρα που εγκρίθηκαν είναι ο περιορισμός του αριθμού των ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη. Από την επόμενη σχολική χρονιά, οι ξένοι μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού αριθμού των μαθητών σε κάθε τάξη.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Από το μέτρο εξαιρούνται τα παιδιά αλλοδαπών που έχουν ήδη εγγραφεί σε ιταλικό νηπιαγωγείο. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται τα παιδιά που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου στην Ιταλία.

Μέτρα για την ενίσχυση της εκμάθησης ιταλικών

Στο πλαίσιο των νέων κανόνων, τα σχολεία που φιλοξενούν μεγάλο ποσοστό ξένων μαθητών θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν πρόσθετους οικονομικούς πόρους. Αυτοί οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για την έναρξη ειδικών κύκλων μαθημάτων ιταλικής γλώσσας, με στόχο την καλύτερη ένταξη των μαθητών.

Για τους μαθητές που ενδέχεται να χαρακτηριστούν ως «υπεράριθμοι» λόγω του πλαφόν, προβλέπεται η υποχρέωση να βρεθεί ένα νέο σχολείο. Αυτό το σχολείο θα πρέπει να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνησή τους και η συνέχιση της εκπαίδευσής τους.

Η απαγόρευση της μπούρκας και οι υποχρεώσεις των γονέων

Επιβεβαιώθηκε επίσης η απαγόρευση της μπούρκας εντός των σχολικών χώρων. Παράλληλα, θεσπίζεται μια νέα υποχρέωση για τους αλλοδαπούς γονείς. Συγκεκριμένα, οι γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν καταγράψει χαμηλές σχολικές επιδόσεις θα πρέπει να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτούς τους δύο νέους κανόνες, δηλαδή την απαγόρευση της μπούρκας και την υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων ιταλικών από τους γονείς, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο. Το πρόστιμο αυτό θα κυμαίνεται από διακόσια έως χίλια ευρώ.

Δηλώσεις της πρωθυπουργού και του υπουργού παιδείας

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, σχολίασε τα μέτρα τονίζοντας τον λογικό τους χαρακτήρα. Σε μήνυμά της, ανέφερε: «Πρόκειται για λογικά μέτρα τα οποία δεν διχάζουν, αλλά βοηθούν τους μαθητές να ενταχθούν πραγματικά, με σεβασμό στον νόμο, αποφεύγοντας τις τάξεις-γκέτο και προσφέροντας σε όλους τους τις ίδιες ευκαιρίες».

Από την πλευρά του, ο Ιταλός υπουργός παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, πρόσθεσε ότι η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών είναι κρίσιμη για τη συνολική σχολική απόδοση. Ο υπουργός δήλωσε: «Όλες οι διεθνείς μελέτες μάς λένε ότι η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους είναι βασικής σημασίας για τη συνολική, σχολική απόδοση. Υπάρχουν στοιχεία και συστάσεις του ΟΟΣΑ προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση».

Με πληροφορίες από: Topontiki