Συνάντηση Μητσοτάκη - Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Ενέργεια, άμυνα και τριμερής με την Κύπρο στο επίκεντρο

Στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026, μεταξύ του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με έμφαση στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την ενεργειακή συνεργασία και την προετοιμασία για μια νέα Τριμερή Σύνοδο Κορυφής με την Κύπρο. Επίσης, ο κ. Νετανιάχου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή της Ελλάδας να προμηθευτεί ισραηλινά αμυντικά συστήματα.

Στρατηγική συνεργασία και περιφερειακή σταθερότητα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο κρατών. Η συνεργασία αυτή θεωρείται σημαντική για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι συνομιλίες των δύο ηγετών επικεντρώθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις που σημειώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς αποτελεί βασικό πυλώνα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την προώθηση της ασφάλειας στην περιοχή.

Ενεργειακή συνεργασία και προοπτικές

Ένα από τα κεντρικά θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων ήταν η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας. Οι δύο πρωθυπουργοί διερεύνησαν τρόπους για την περαιτέρω προώθηση των κοινών ενεργειακών σχεδίων και πρωτοβουλιών.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μάλιστα, με ανάρτησή του, διαβεβαίωσε για τη συνέχιση της συνεργασίας με την Ελλάδα σε θέματα ενέργειας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «με την Ελλάδα συνεχίζουμε να προωθούμε τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και στη διεθνή σκηνή».

Προγραμματισμός για νέα Τριμερή Σύνοδο Κορυφής

Στο πλαίσιο των συνομιλιών, συζητήθηκε επίσης ο προγραμματισμός για τη διεξαγωγή μιας νέας Τριμερούς Συνόδου Κορυφής. Αυτή η σύνοδος θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Κύπρου, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς και τη συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε ρητά στην «πολιτική συνόδου κορυφής Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου», υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτού του σχήματος για την περιφερειακή συνεργασία και τη σταθερότητα.

Ελληνική επιλογή ισραηλινών αμυντικών συστημάτων

Ένα ακόμη σημείο που αναδείχθηκε κατά τη συνάντηση ήταν η απόφαση της ελληνικής πλευράς να επιλέξει ισραηλινά αμυντικά συστήματα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτή την εξέλιξη.

Η επιλογή αυτή ενισχύει την αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχουν αναπτύξει η Ελλάδα και το Ισραήλ.

Το πλαίσιο των συναντήσεων στον ΟΗΕ

Η συνάντηση των δύο πρωθυπουργών εντάχθηκε στο πλαίσιο των πολυάριθμων διμερών επαφών που πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ, συνεχίζει να πραγματοποιεί πολιτικές συναντήσεις.

Μεταξύ αυτών των συναντήσεων, εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας, Γιάνεζ Γιάνσα, γεγονός που καταδεικνύει την έντονη διπλωματική δραστηριότητα των ηγετών κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader