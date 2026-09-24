Σάλος με τη δήλωση βουλευτή της ΝΔ για τη βενζίνη και τα ΜΜΜ

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρου Κουλκουδίνα, ο οποίος, αναφερόμενος στο ζήτημα του κόστους των καυσίμων, κάλεσε όποιον δεν διαθέτει δέκα ευρώ για βενζίνη να επιλέγει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η τοποθέτηση αυτή πυροδότησε άμεσα συζητήσεις και επικρίσεις στον πολιτικό χώρο και την κοινή γνώμη, οδηγώντας τον βουλευτή να επανέλθει με διευκρινιστική δήλωση.

Οι αντιδράσεις στην αρχική δήλωση

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Άννα Παπαδοπούλου, σχολίασε τις δηλώσεις του «γαλάζιου» βουλευτή, παρομοιάζοντάς τες με το σύγχρονο «αν δεν έχουν ψωμί, ας φάνε παντεσπάνι». Σύμφωνα με την κυρία Παπαδοπούλου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι οι πολίτες διαθέτουν χρήματα, καθώς οι δρόμοι είναι γεμάτοι αυτοκίνητα, αντί να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ωστόσο, η κυρία Παπαδοπούλου αντέτεινε ότι η κίνηση στους δρόμους οφείλεται στην ανάγκη των πολιτών να μεταβούν στις εργασίες τους και όχι σε ψυχαγωγικές βόλτες που αποσκοπούν στην απόδειξη της οικονομικής τους ευμάρειας προς την κυβέρνηση. Επέκρινε την προσέγγιση αυτή, τονίζοντας ότι, αντί να αναζητηθούν λύσεις για την ακρίβεια, εγκαλούνται οι πολίτες που δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στο κόστος των καυσίμων. Χαρακτήρισε δε τη δήλωση όχι απλώς πρόκληση, αλλά «κυνισμό και αλαζονεία της εξουσίας».

Η διευκρινιστική δήλωση του βουλευτή

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αρχικές του δηλώσεις, ο Σπύρος Κουλκουδίνας επανήλθε με γραπτή δήλωση. Σε αυτήν, κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε ως «συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης» των όσων είχε πει κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του συνέντευξης.

Η επιχειρηματολογία του κ. Κουλκουδίνα

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι κατά την τοποθέτησή του είχε παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη επιχειρηματολογία. Αυτή αφορούσε την εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων στήριξης, καθώς και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις διεθνείς πιέσεις που παρατηρούνται.

Υποστήριξε παράλληλα πως «δυστυχώς, ορισμένα μέσα επέλεξαν να απομονώσουν μεμονωμένες φράσεις», αποσιωπώντας πλήρως τη θεσμική του πρωτοβουλία. Κατά τον ίδιο, τα μέσα αυτά κατασκεύασαν ένα «εντελώς ψευδές αφήγημα».

Καταγγελία για διαστρέβλωση και μικροπολιτική εκμετάλλευση

Ο κ. Κουλκουδίνας διευκρίνισε ότι παρουσιάζεται ανυπόστατα πως δήθεν δήλωσε ότι «η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΕΦΚ επειδή υπάρχει κίνηση στους δρόμους». Όπως ανέφερε, η απομόνωση μιας φράσης από το συνολικό πλαίσιο της ανάλυσής του και η σύνδεσή της με τις αποφάσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αποτελεί «κλασικό δείγμα δημοσιογραφικής αλλοίωσης και φτηνής μικροπολιτικής εκμετάλλευσης».

Εξέφρασε την έκπληξη και την απογοήτευσή του, παρακολουθώντας τις τελευταίες ώρες συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης να επιδίδονται σε μια συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης των όσων δήλωσε στην πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr