Η ομιλία του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναπτύσσοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τόσο την εξωτερική πολιτική της χώρας όσο και τις διεθνείς προκλήσεις. Στην αποψινή του ομιλία, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει επί τάπητος ζητήματα όπως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας, η πορεία της οικονομίας, αλλά και η αναγκαιότητα ενός ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ελληνοτουρκικές σχέσεις και το δίκαιο της θάλασσας

Στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτός ο διάλογος, όπως αναμένεται να τονίσει, πρέπει να διεξάγεται με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και στις αρχές της καλής γειτονίας.

Ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) αποτελεί το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών. Η διαφορά αυτή αφορά συγκεκριμένα την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα καταστήσει σαφές ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε με απειλές πολέμου που στρέφονται κατά της άσκησης νόμιμων δικαιωμάτων, σύμφωνα πάντα με το Διεθνές Δίκαιο.

Το Κυπριακό ζήτημα και η αξιοπιστία του ΟΗΕ

Ιδιαίτερη έμφαση στην ομιλία του πρωθυπουργού θα δοθεί και στο Κυπριακό ζήτημα. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στο γεγονός ότι, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το θέμα παραμένει μια δοκιμασία για την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα εκφράσει την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι προσπάθειες αυτές έχουν ως στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με απώτερο σκοπό την επανένωση της Κύπρου.

Η Ελλάδα ως παράγοντας σταθερότητας και η οικονομική της πορεία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η χώρα μας, όπως θα τονίσει, λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Στην ομιλία του θα δοθεί έμφαση σε τομείς όπως η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η ενέργεια και οι νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας. Παράλληλα, θα αναφερθεί στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες περιοχές, όπως η Γάζα, ο Λίβανος, η Συρία, η Λιβύη, η Ουκρανία και το Σουδάν.

Επιπρόσθετα, ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Αυτή η πορεία θα αναδειχθεί ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η οικονομική ανθεκτικότητα μπορεί να ενισχύσει τη διεθνή θέση μιας χώρας. Θα γίνει αναφορά στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις, στις δημοσιονομικές επιδόσεις, στη μείωση του δημόσιου χρέους και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, συνδέοντας την οικονομική ισχύ με την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.

Η ανάγκη ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης

Ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέρος της ομιλίας του πρωθυπουργού θα αφιερωθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ). Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να προειδοποιήσει ότι η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η ΑΙ δημιουργεί κινδύνους, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω της εθελοντικής αυτορρύθμισης από τις ίδιες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του θα τεθεί η επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία ενός ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου σε διεθνές επίπεδο. Ο πρωθυπουργός θα καλέσει ειδικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου αναπτύσσονται τα κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί λόγω της πρωτοπορίας τους. Θα τονίσει επίσης ότι η διεθνής συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της Κίνας, είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos