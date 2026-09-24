Η ομιλία του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Τεχνητή Νοημοσύνη στο προσκήνιο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να απευθύνει ομιλία απόψε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του αναμένεται να βρεθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό ζήτημα, καθώς και ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Επίσης, θα γίνει εκτενής αναφορά στις προκλήσεις που αναδύονται από την ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σαφή μηνύματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτός ο διάλογος, όπως θα επισημανθεί, πρέπει να διεξάγεται με βάση τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών της καλής γειτονίας.

Ιδιαίτερη αναφορά στην ομιλία αναμένεται να γίνει στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, γνωστή ως UNCLOS. Η ελληνική πλευρά θεωρεί τη συγκεκριμένη Σύμβαση ως το θεσμικό πλαίσιο που μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση της μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών. Η διαφορά αυτή αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες, όπως θα αναφερθεί, παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Επίσης, ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου, οι οποίες δίνονται ως απάντηση στην άσκηση δικαιωμάτων που προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο.

Το Κυπριακό ως δοκιμασία για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών

Στην ομιλία του πρωθυπουργού αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό ζήτημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στα 52 χρόνια που έχουν περάσει από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Θα επισημάνει επίσης τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως αναμένεται να υπογραμμίσει, το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί μια δοκιμασία για την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ταυτόχρονα, αποτελεί δοκιμασία και για την εφαρμογή των ίδιων των αποφάσεων που έχει λάβει ο Οργανισμός στο παρελθόν.

Η Ελλάδα, μέσω του πρωθυπουργού, θα εκφράσει τη στήριξή της στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι προσπάθειες αυτές στοχεύουν στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ο τελικός στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η επανένωση της Κύπρου.

Ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Θα παρουσιάσει τη χώρα ως γέφυρα που συνδέει την Ευρώπη, την Ανατολική Μεσογείο και τη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτής της ανάδειξης, θα δοθεί έμφαση σε κρίσιμα ζητήματα όπως η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, οι ενεργειακές εξελίξεις και οι νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας. Αυτά τα θέματα θεωρούνται σημαντικά για την ενίσχυση της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στις τρέχουσες εξελίξεις σε διάφορες περιοχές. Συγκεκριμένα, θα γίνει λόγος για την κατάσταση στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, τη Λιβύη, την Ουκρανία και το Σουδάν, αναδεικνύοντας την ελληνική προσέγγιση σε αυτά τα διεθνή ζητήματα.

Οι προκλήσεις της ταχύτατης ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ένα σημαντικό μέρος της ομιλίας του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα αφιερωθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Αναμένεται να γίνει εκτενής τοποθέτηση σχετικά με τις προκλήσεις που δημιουργεί η ταχύτατη ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναλύσει τις πτυχές που αφορούν την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις επιπτώσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να καλύψει θέματα που σχετίζονται με την ανάγκη για διεθνή συνεργασία και τη διαχείριση των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την ραγδαία εξάπλωσή της.

Με πληροφορίες από: Reader