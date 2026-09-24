Βουλευτής της ΝΔ συνδέει την κίνηση στους δρόμους με την ανθεκτικότητα της οικονομίας

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, χρησιμοποιώντας την κίνηση στους δρόμους ως έναν νέο δείκτη. Συγκεκριμένα, ανέφερε την κυκλοφορία στη Λεωφόρο Συγγρού ως παράδειγμα, υποστηρίζοντας ότι η μη μείωση των οχημάτων, παρά την αύξηση των καυσίμων, αποδεικνύει την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν συζητήσεις, με αποτέλεσμα ο ίδιος να εκδώσει διευκρινιστική ανακοίνωση.

Ο νέος «δείκτης» του βουλευτή της ΝΔ

Ο κ. Κουλκουδίνας, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης, ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία «το αντέχει». Για να υποστηρίξει αυτή τη θέση, επικαλέστηκε την προσωπική του παρατήρηση κατά την άφιξή του από τη Λεωφόρο Συγγρού. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση στην κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εκσυγχρονιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Ο βουλευτής τόνισε ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά, θα χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στην δουλειά σου…. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό, λέω τι συμβαίνει την πραγματικότητα. …Προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στους δρόμους. Προς το παρόν δείχνει να υπάρχει μία ανθεκτικότητα».

Η ερμηνεία της κυκλοφορίας και η οικονομική αντοχή

Για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η συνεχής κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους δρόμους ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι οι πολίτες διαθέτουν χρήματα και ότι η οικονομία αντέχει. Η άποψή του αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις διαμαρτυρίες πολλών πολιτών που δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις μηνιαίες τους ανάγκες.

Ο κ. Κουλκουδίνας απέρριψε την ερμηνεία ότι η κυκλοφορία οφείλεται στο ότι οι πολίτες στερούνται άλλα αγαθά ή δεν αποταμιεύουν, επιμένοντας στην εκτίμηση της οικονομικής ανθεκτικότητας.

Προηγούμενα παραδείγματα «οικονομικών δεικτών»

Η προσπάθεια εύρεσης νέων οικονομικών δεικτών από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τη δημοσιότητα. Προηγουμένως, ο βουλευτής Γιάννης Λοβέρδος είχε αναφερθεί στους ντελιβεράδες ως έναν τρόπο μέτρησης της οικονομικής κατάστασης.

Τώρα, ο Σπύρος Κουλκουδίνας προσθέτει στα παραδείγματα αυτά τη μέτρηση των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους, ως ένδειξη της αντοχής της ελληνικής οικονομίας.

Η διευκρινιστική δήλωση του κ. Κουλκουδίνα

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αρχικές του δηλώσεις, ο κ. Κουλκουδίνας εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση, στην οποία επέμεινε στην ορθότητα του επιχειρήματός του. Εξέφρασε «έκπληξη και απογοήτευση» για αυτό που χαρακτήρισε ως «συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης» των όσων δήλωσε από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης.

Στη δήλωσή του, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ανέπτυξε μια «ολοκληρωμένη επιχειρηματολογία» σχετικά με τον τρόπο εξειδίκευσης των κυβερνητικών μέτρων στήριξης των πολιτών, καθώς και για την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις διεθνείς πιέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποίησε ως «ενδεικτικό στοιχείο αυτής της αντοχής» το γεγονός ότι, παρά την αύξηση των καυσίμων, οι επίσημοι δείκτες δεν καταγράφουν μείωση της κίνησης των οχημάτων.

Η κυβερνητική πρωτοβουλία για δημοσιονομικό χώρο

Ο βουλευτής τόνισε, επίσης, με απόλυτη σαφήνεια ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρόκειται να θέσουν το ζήτημα άμεσα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η διεκδίκηση και η εξασφάλιση του απαιτούμενου δημοσιονομικού χώρου, ο οποίος θα επιτρέψει περαιτέρω ελαφρύνσεις για τους πολίτες.

Ο κ. Κουλκουδίνας κατήγγειλε ότι ορισμένα μέσα επέλεξαν να απομονώσουν μεμονωμένες φράσεις, αποσιωπώντας πλήρως αυτή τη θεσμική πρωτοβουλία και κατασκευάζοντας ένα «εντελώς ψευδές αφήγημα». Διέψευσε κατηγορηματικά ότι δήλωσε πως «η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΕΦΚ επειδή υπάρχει κίνηση στους δρόμους», χαρακτηρίζοντας την απομόνωση της φράσης και την αυθαίρετη σύνδεσή της με τις αποφάσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ως «κλασικό δείγμα δημοσιογραφικής αλλοίωσης και φτηνής μικροπολιτικής».

Με πληροφορίες από: Topontiki