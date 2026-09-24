Η συνάντηση Μητσοτάκη με Νετανιάχου «κλείδωσε» στη Νέα Υόρκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση αυτή έχει «κλειδώσει» και θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το τετ α τετ των δύο ηγετών αναμένεται να λάβει χώρα στις 18:30 ώρα Ελλάδος, η οποία αντιστοιχεί σε 11:30 τοπική ώρα Νέας Υόρκης, και πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της ισραηλινής πλευράς.

Το πλαίσιο της συνάντησης στη Νέα Υόρκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η παρουσία του εκεί προσφέρει την ευκαιρία για μια σειρά από διμερείς επαφές, μεταξύ των οποίων και αυτή με τον Ισραηλινό ομόλογό του. Η συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο στο πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού, ενισχύοντας τις διπλωματικές σχέσεις και τον διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.

Η πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης προήλθε, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, από την ισραηλινή πλευρά. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει το ενδιαφέρον για περαιτέρω επικοινωνία και συνεργασία σε επίπεδο ηγετών. Το τετ α τετ των δύο πρωθυπουργών εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των διεθνών διπλωματικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ

Πέρα από την προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιδιαίτερα φορτωμένο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει προγραμματίσει μια σημαντική συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο των επίσημων επαφών του.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε μια ειδική εκδήλωση που διοργανώνεται στο φημισμένο πανεπιστήμιο Κολούμπια, όπου αναμένεται να αναπτύξει θέσεις και απόψεις. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 81η Γενική Συνέλευση, ο πρωθυπουργός θα απευθυνθεί και στην ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάζοντας τις θέσεις της Ελλάδας σε διεθνή ζητήματα.

Η ασυνήθιστα σύντομη επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πραγματοποιεί μια επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες που χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστα σύντομη. Η παρουσία του στη Νέα Υόρκη είναι αποκλειστικά για την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να φτάσει στη Νέα Υόρκη νωρίς την Πέμπτη. Η αναχώρησή του από τις ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, η οποία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα.

Οι διεθνείς διπλωματικές επαφές του Μπενιαμίν Νετανιάχου

Κατά τη διάρκεια της ολιγόωρης παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει προγραμματίσει μια σειρά από διεθνείς συναντήσεις με ηγέτες από διάφορες χώρες. Συγκεκριμένα, πρόκειται να συναντηθεί με τους προέδρους της Αργεντινής, της Βολιβίας, της Παραγουάης, του Παναμά και της Αιθιοπίας, ενισχύοντας τις διμερείς σχέσεις με αυτές τις χώρες.

Επιπλέον, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα έχει τετ α τετ με τον αντιπρόεδρο της Κολομβίας. Παράλληλα, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει γνωστοποιήσει ότι θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και με τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας, της Σλοβενίας και της Παπούα Νέας Γουινέας, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Αξίζει να τονιστεί ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν αναμένεται να συναντηθεί με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos