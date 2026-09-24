Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Σχοινάς διαχωρίζει τη θέση του και επιτίθεται στον Δουδωνή

Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται στη Βουλή η συζήτηση για το άρθρο 74 στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, ένα θέμα που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευση σύσσωμη ζητά την απόσυρση του άρθρου, καθώς δεν πείθεται από τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που προανήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός, Μαργαρίτης Σχοινάς. Ο υπουργός αντέδρασε με σφοδρότητα στις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, προκαλώντας αίσθηση με τις δηλώσεις του.

Ο διαχωρισμός θέσης και η «νέα σελίδα»

Κατά την έναρξη της τοποθέτησής του, ο Μαργαρίτης Σχοινάς προχώρησε σε έναν σαφή διαχωρισμό της θέσης του από εκείνη των προηγούμενων υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίοι φέρονται να βαρύνονται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η δική του παρουσία στο υπουργείο σηματοδοτεί μια «νέα σελίδα» και ένα «νέο κεφάλαιο».

Στο πλαίσιο αυτό, απέρριψε την κριτική ότι προσπαθεί να καλύψει παρανομίες, τονίζοντας πως «το να αποδίδονται προθέσεις στον υπουργό ότι δρα ως κολυμβήθρα του τι συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απλοϊκό ως σκέψη». Ο ίδιος πρόσθεσε πως «αν όλα ήταν καλά δε θα ερχόμουνα», υπογραμμίζοντας ότι ο σκοπός του είναι να διορθώσει καταστάσεις. Επιπλέον, δήλωσε ότι ήταν ο πρώτος που μίλησε δημόσια για να στηρίξει την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Σαφές μήνυμα προς το «παλιό σύστημα»

Προς το τέλος της ομιλίας του, ο υπουργός ανέβασε ακόμα περισσότερο τους τόνους, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους συνδέονται με το παλιό σύστημα. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς ξεκαθάρισε ότι η παρουσία του στην Αχαρνών, όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται, σηματοδοτεί μια διαφορετική εποχή για το υπουργείο.

Συγκεκριμένα, προειδοποίησε όσους θεωρεί ότι έχουν λόγους να ανησυχούν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Όσο είμαι εγώ στην Αχαρνών, οι μόνοι που έχουν να φοβούνται από την παρουσία μου εκεί είναι τα λαμόγια και οι θιασώτες του παλιού συστήματος. Εγώ είμαι εγγυητής και αρωγός του νέου συστήματος».

Σφοδρή επίθεση στον Παναγιώτη Δουδωνή

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο υπουργός επιτέθηκε με σφοδρότητα στον βουλευτή Παναγιώτη Δουδωνή. Νωρίτερα, ο κ. Δουδωνής είχε υποστηρίξει από το βήμα της Βουλής ότι ο νόμος είναι «κρυπτοαμνηστευτικός». Επίσης, είχε κατηγορήσει το υπουργείο ότι έστειλε στη Λέσβο τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Καββαδά, ως «αυτοφωράκια».

Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης είχε προσθέσει ότι ο ίδιος ο υπουργός δεν είχε εμφανιστεί ούτε μία φορά «να απαντήσει στον πόνο αυτών των ανθρώπων», αναφερόμενος προφανώς στους πληγέντες ή ενδιαφερόμενους από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ζητήματα που έχουν προκύψει.

Η απάντηση του υπουργού για τη Λέσβο και την Οξφόρδη

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς απάντησε στις αιτιάσεις του Παναγιώτη Δουδωνή, ξεκινώντας με μια αναφορά στις σπουδές του βουλευτή. «Ο κ. Δουδώνης σπούδασε στην Οξφόρδη, τον ορθό λόγο», είπε ο υπουργός, εκφράζοντας την απορία του για τον τρόπο που ο κ. Δουδωνής χρησιμοποίησε τον όρο «αυτοφωράκια» για τον υφυπουργό.

Ο υπουργός υπερασπίστηκε τον κ. Καββαδά, δηλώνοντας ότι «πήγε τέσσερις φορές στο πεδίο κοντά στον κόσμο, σ’ αυτούς που θέλετε να σας εκλέξουν». Αντίθετα, κατηγόρησε τον κ. Δουδωνή ότι πήγε στη Λέσβο και συναντήθηκε με αυτούς που «μονομερώς κήρυξαν το τέλος της ιχνηλάτησης στο νησί στη μέση της μάχης, θέτοντας τη χώρα εκείνη τη στιγμή εκτός νομιμότητας». Κατέληξε με την παρατήρηση ότι «αν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, κάτι κάνει λάθος η Οξφόρδη», τονίζοντας πως «στη μάχη της Λέσβου δε χωράει χάιδεμα αυτιών αλλά συνεργασία και υπευθυνότητα».

Με πληροφορίες από: Topontiki