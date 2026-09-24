Τα «καρτέλ» στο επίκεντρο της στρατηγικής Τσίπρα για την ακρίβεια

Ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει μέτωπο με αυτό που περιγράφει ως «καρτέλ» στην ελληνική οικονομία, επιχειρώντας να μεταφέρει την πολιτική αντιπαράθεση στο πεδίο της ακρίβειας, των εισοδημάτων και της κατανομής των βαρών. Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η χώρα εισέρχεται σταδιακά σε προεκλογική τροχιά. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση αποτυπώθηκε με ιδιαίτερη σαφήνεια στη συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Τετάρτης.

Η στρατηγική για την ακρίβεια

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, συνέδεσε το ζήτημα των τιμών των καυσίμων με ένα ευρύτερο πρόβλημα λειτουργίας του ανταγωνισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, φαινόμενα εναρμονισμένων πρακτικών εμφανίζονται σε πολλούς κρίσιμους κλάδους της οικονομίας.

Η παρέμβαση του κ. Τσίπρα δεν περιορίστηκε στην καταγγελία της ακρίβειας. Η ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί πλέον να συγκροτήσει γύρω από το ζήτημα αυτό ένα από τα βασικά πολιτικά και προγραμματικά μέτωπα της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπαράθεση διαμορφώνεται ανάμεσα στην προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος και την παρέμβαση απέναντι στην υπερβολική κερδοφορία, από τη μία πλευρά, και τη συνέχιση της σημερινής οικονομικής πολιτικής, από την άλλη.

Στο στόχαστρο διυλιστήρια, τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Στη συνέντευξή του, ο κ. Τσίπρας έκανε ειδική αναφορά στα σούπερ μάρκετ και στις τράπεζες, υποστηρίζοντας την ύπαρξη εναρμονισμένων πρακτικών. Έστρεψε, επίσης, μεγάλο μέρος της κριτικής του προς την αγορά ενέργειας και τα διυλιστήρια, θεωρώντας ότι αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στην επιβάρυνση των καταναλωτών.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. απέφυγε να κατονομάσει συγκεκριμένες επιχειρήσεις ως μέλη καρτέλ. Αντίθετα, χρησιμοποίησε τον όρο «εναρμονισμένες πρακτικές» για να περιγράψει την κατάσταση σε σειρά αγορών. Τόνισε πως το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στα καύσιμα, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, όπως οι τράπεζες και το λιανεμπόριο.

Η αιχμή της αντιπαράθεσης: η ενέργεια

Η ενέργεια αποτελεί την αιχμή της νέας πολιτικής αντιπαράθεσης που αναπτύσσει ο Αλέξης Τσίπρας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν προετοιμάστηκε εγκαίρως για την επιβάρυνση που θα έφτανε τελικά στον καταναλωτή, παρά το γεγονός ότι οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας ήταν γνωστές.

Ο κ. Τσίπρας παρέπεμψε στις σημερινές τιμές των καυσίμων και έθεσε το ερώτημα γιατί δεν υπήρξε νωρίτερα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάσχεση των ανατιμήσεων. Η κριτική του εστιάζει στην έλλειψη προνοητικότητας και την αδυναμία αντιμετώπισης των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Τα διυλιστήρια και η πρόταση για έκτακτη φορολόγηση

Στο επίκεντρο της κριτικής του ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε τα δύο διυλιστήρια της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο ίδιος κατά τη συνέντευξή του, τα κέρδη τους κατά το προηγούμενο εξάμηνο έφτασαν περίπου τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το επιχείρημα αποτελεί τη βάση για την πρότασή του.

Πάνω σε αυτό το επιχείρημα, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. στηρίζει την πρότασή του για έκτακτη φορολόγηση της υψηλής κερδοφορίας. Παρουσιάζει αυτή την πρόταση ως έναν τρόπο ώστε μέρος του κόστους της κρίσης να μεταφερθεί από τους καταναλωτές στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν αυξημένα κέρδη, ανακουφίζοντας έτσι τα νοικοκυριά από το βάρος της ακρίβειας.

Πολιτική θέση και όχι διαπίστωση αρχής

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα σε «καρτέλ» και «εναρμονισμένες πρακτικές» αποτελούν πολιτική θέση και καταγγελία του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. Δεν πρόκειται, από μόνες τους, για διαπίστωση αρμόδιας αρχής περί ύπαρξης παρόμοιων φαινομένων.

Η στρατηγική του κ. Τσίπρα επικεντρώνεται στην ανάδειξη αυτών των ζητημάτων ως κεντρικών θεμάτων της πολιτικής ατζέντας, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και τη διαμόρφωση ενός προεκλογικού αφηγήματος γύρω από την προστασία των καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Με πληροφορίες από: Newsit