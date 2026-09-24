Οι πολιτικές στρατηγικές Τσίπρα, Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη ενόψει εκλογών

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, επέλεξε να θέσει το δίλημμα των επερχόμενων εκλογών με τη φράση «ή εμείς ή κανείς». Αυτή η τοποθέτηση φαίνεται να έχει δημιουργήσει ένα κλίμα εχθρικών διαθέσεων, στρέφοντας τον κ. Τσίπρα όχι μόνο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο θεωρεί ως τον βασικό του αντίπαλο, αλλά και απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Η στάση του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίστηκε από υποτίμηση και σνομπισμό, όπως προκύπτει από τις πρόσφατες δηλώσεις του.

Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και η στάση του απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στον «ΣΚΑΙ», αναφέρθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη με τρόπο που έδειξε υποτίμηση. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η βελόνα ήταν κολλημένη, θα ξεκολλήσει τώρα; Μακάρι ο άνθρωπος… κάθε μία, μισή μονάδα που παίρνει εγώ χαίρομαι». Αυτή η φράση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες τοποθετήσεις του, οι οποίες είχαν προκαλέσει συζητήσεις στον πολιτικό χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν ήταν πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας είχε δηλώσει για τον τότε πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι δεν υπήρχε ούτε ένα στο εκατομμύριο να χάσει από εκείνον. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε τελικά με ποσοστό 41% στις εκλογές. Η πρόσφατη στάση του κ. Τσίπρα, ο οποίος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ήταν «ανταγωνιστές» και όχι «αντίπαλοι», φαίνεται να έχει αλλάξει. Χθες, ο ίδιος έδειξε ότι θεωρεί το ΠΑΣΟΚ αντίπαλο, γεγονός που υποδηλώνει ότι το φοβάται.

Η υποτίμηση του αντιπάλου και οι πιθανές επιπτώσεις

Η υποτίμηση του αντιπάλου, ειδικά όταν το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί τη δεύτερη θέση και θεωρείται πλέον ο κύριος αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργεί συνήθως ως μπούμερανγκ. Εάν αυτή η στρατηγική υιοθετηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα των εκλογών, τα πράγματα μπορεί να οδηγήσουν σε παράλληλους δρόμους και αδιέξοδα. Αυτή η κατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει πολιτική αστάθεια στη χώρα.

Η ευθύνη για την πιθανή πολιτική αστάθεια δεν βαραίνει μόνο τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει όλες του τις προσπάθειες στην επίτευξη αυτοδυναμίας. Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει με έμφαση ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει τη Νέα Δημοκρατία από την εξουσία.

Οι θέσεις Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη για την επόμενη μέρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την αυτοδυναμία, επενδύοντας όλα του τα χαρτιά σε αυτό το ενδεχόμενο. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναλαμβάνει συνεχώς τη δέσμευση του συνεδρίου του κινήματος ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, διατηρώντας την αυτονομία του κόμματός του. Ωστόσο, δεν αισθάνθηκε την ίδια ανάγκη να αναφέρει ότι δεν θα συνεργαστεί και με οποιοδήποτε άλλο κόμμα που βρίσκεται στα αριστερά του. Αυτή η παράλειψη αφήνει περιθώρια για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με άλλα κόμματα του αριστερού χώρου.

Η παρούσα κατάσταση, όπου οι πολιτικοί αρχηγοί «γυρνάνε την πλάτη ο ένας τον άλλον» μέσα στην κεντροαριστερή «πολυκατοικία», με τον πρώτο όροφο να μην επικοινωνεί με τον δεύτερο και ούτω καθεξής, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου είναι δύσκολο να βρεθεί μια κοινή λύση για την επόμενη μέρα των εκλογών.

Εσωκομματικές συζητήσεις στο ΠΑΣΟΚ για συνεργασίες

Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, οι συζητήσεις για συνεργασίες έχουν αναζωπυρωθεί. Ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που είχαν εκφραστεί υπέρ μιας συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα και τις δυνάμεις της αριστεράς, αποφεύγει τον τελευταίο καιρό να εμπλακεί σε αυτές τις συζητήσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει την αρχική του στάση.

Δεν είναι ο μόνος που έχει εκφράσει ανάλογες απόψεις. Τα τελευταία 24ωρα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πανάς έκανε ανάλογες τοποθετήσεις. Επίσης, ο προερχόμενος από μεταγραφή Αλέξανδρος Αυλωνίτης είχε παρόμοια άποψη, αν και στη συνέχεια η Χαριλάου Τρικούπη, τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, τον «μάζεψε» αναφορικά με τις δηλώσεις του περί συνεργασιών.

Με πληροφορίες από: Newsit