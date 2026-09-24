Εσωκομματικές συζητήσεις στη ΝΔ μετά την ψηφοφορία για τις ασυλίες

Έντονες συζητήσεις και προβληματισμό προκάλεσε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας η πρόσφατη ψηφοφορία στη Βουλή σχετικά με την άρση ασυλίας δύο βουλευτών. Η υπερψήφιση των αιτημάτων για τους Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριο Λαζαρίδη πέρασε οριακά, συγκεντρώνοντας μόλις 151 ψήφους από τους «γαλάζιους» βουλευτές. Αυτό συνέβη παρά τη σαφή «γραμμή» που είχε δοθεί από την κυβερνητική παράταξη, γεγονός που προκάλεσε νεύρα και στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η οριακή ψηφοφορία στη Βουλή

Η διαδικασία της ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας των βουλευτών Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη ολοκληρώθηκε με ένα αποτέλεσμα που χαρακτηρίστηκε οριακό. Παρά τις οδηγίες που είχαν δοθεί προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η υπερψήφιση των αιτημάτων συγκέντρωσε μόνο 151 «γαλάζιες» ψήφους. Αυτό το στενό περιθώριο προκάλεσε άμεσα προβληματισμό και συζητήσεις εντός της κυβερνητικής παράταξης.

Η εξέλιξη αυτή θεωρήθηκε ως ένα απρόσμενο γεγονός για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς η «γραμμή» της παράταξης δεν τηρήθηκε από όλους τους βουλευτές. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία ήταν τόσο μικρή, παρά τις σαφείς κατευθύνσεις, αποτέλεσε το έναυσμα για εσωτερικές διεργασίες και αναζήτηση ευθυνών.

Αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα

Μετά την ψηφοφορία, οι συζητήσεις στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ήταν ζωηρές. Πολλοί βουλευτές, αλλά και υπουργοί, εξέφραζαν την άποψη ότι δεν είχε γίνει το απαραίτητο «μασάζ», δηλαδή η κατάλληλη προετοιμασία και επικοινωνία με τους βουλευτές, ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία στάση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της απόκλισης ήταν η περίπτωση του υφυπουργού Εξωτερικών, Γ. Λοβέρδου, ο οποίος υπερψήφισε την άρση ασυλίας του κ. Αυγενάκη. Η ενέργεια αυτή ήρθε σε αντίθεση με τις οδηγίες που είχαν δοθεί «άνωθεν», ενισχύοντας την αίσθηση ότι υπήρξε έλλειψη συντονισμού και πειθαρχίας.

Στο επίκεντρο ο Μιχάλης Μπεκίρης

Οι περισσότερες επικρίσεις και τα βέλη στράφηκαν προς τον διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού, Μιχάλη Μπεκίρη. Ο κ. Μπεκίρης είχε αναλάβει το καθήκον του «μασάζ» προς τους βουλευτές μετά την περιπέτεια της υγείας του Γ. Μυλωνάκη, ο οποίος προηγουμένως εκτελούσε αυτό το έργο με «μαεστρία».

Ωστόσο, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έδειξε, σύμφωνα με τις συζητήσεις, ότι ο κ. Μπεκίρης «δεν το κατέχει το άθλημα», παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε αυτή τη θέση εδώ και χρόνια. Η ειρωνεία ήταν διάχυτη στους διαδρόμους της Βουλής, με διάφορους βουλευτές να σχολιάζουν χαρακτηριστικά: «Και μασατζού απ’ έξω να φέρναμε, καλύτερα θα τα πήγαινε».

Βέλη και προς τον Μάξιμο Χαρακόπουλο

Εκτός από τον Μιχάλη Μπεκίρη, επικρίσεις δέχτηκε και ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Αν και τα «βέλη» στρέφονταν πρωτίστως προς το γραφείο του «Αχαιού πάλαι ποτέ συναδέλφου τους», όπως αναφέρθηκε, ο κ. Χαρακόπουλος βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο των συζητήσεων για την ανεπαρκή διαχείριση της κατάστασης.

Η συλλογική δυσαρέσκεια για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και την αδυναμία διασφάλισης της κομματικής πειθαρχίας οδήγησε σε μια γενικότερη αναζήτηση ευθυνών εντός της κυβερνητικής παράταξης, με τα πρόσωπα των Μπεκίρη και Χαρακόπουλου να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis